சிங்கப்பூரின் முன்னாள் அதிபர் ஓங் டெங் சியோங்கின் இரண்டு புதல்வர்கள், அவர்களின் குடும்பத் தொழிலைக் கட்டுப்படுத்தும் நிறுவனம் ஒன்றில் உள்ள பங்குகள் தொடர்பிலான சச்சரவைத் தீர்த்துக்கொள்ள நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிறார்கள்.
மூத்த புதல்வரான ஸி குவான் என்பவர், 'ஓங்&ஓங் ஹோல்டிங்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தில் 28.45% பாத்தியதைக் கொண்டுள்ளார். இவர் நிறுவனத்தில் தான் ஒடுக்கப்படு வதாக தனது தம்பியான ட்ஸி பூன் என்பருக்கும் இதர பங்குதாரர்கள் ஆறு பேருக்கும் எதிராக வழக்கு தொடுத்துள்ளார். இவரின் தம்பிக்கு நிறுவனத்தில் 70.43% பாத்தியம் உள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தாக்கலான இந்த வழக்கு பற்றி முதலில் சாவ் பாவ் சீன மொழி நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
திரு ஓங், சிங்கப்பூரின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் அதிபராக 1993 முதல் 1999 வரை பதவி வகித்தார். அவர் 2002ல் தனது 66வது வயதில் காலமானார்.
அவரது குடும்பம் நடத்தி வரும் கட்டடக் கலை மற்றும் பொறியியல் நிறுவனத்தில் தன்னை ஒடுக்கும் வகையில் தனக்கு நியாயமில்லாத வகையில் தன்னுடைய தம்பி தொழிலை நடத்தி வருவதாக நீதிமன்ற வழக்கில் அண்ணன் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தொகையில் அல்லது சுயேட்சையான வல்லுநர் ஒருவர் நிர்ணயிக்கும் தொகையைக் கொடுத்து தன்னை நிறுவனத்தில் இருந்து விலக்கிவிடும்படி நீதிமன்றம் தன் தம்பிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என்று ஸி குவான் நீதிமன்றத்திற்குக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். தம்பி ஸி பூன், அண்ணனை எதிர்த்து அவதூறு வழக்கு தொடுத்துள்ளார்.