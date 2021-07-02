Home
ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல்: 'துர்கா-2' மூலம் பதிலடி தரப்போகும் இந்தியா

ஸ்ரீந­கர்: காஷ்­மீ­ரில் அண்­மை­யில் நிகழ்ந்த ஆளில்லா விமா­னம் மூலம் நடத்­தப்­பட்ட தாக்­கு­தலை அடுத்து இந்­தியா பாது­காப்பு நட­வ­டிக்­கை­களைத் தீவி­ரப்­ப­டுத்தி உள்­ளது.

ஆளில்லா விமா­னங்­கள் (ட்ரோன்) மூலம் நடத்­தப்­படும் தாக்­கு­தல்­களை முறி­ய­டிக்க 'துர்கா-2' என்ற ஆளில்லா விமான எதிர்ப்பு அமைப்பை மத்­திய அரசு உரு­வாக்கி உள்­ளது.

இனி பயங்­க­ர­வாத அமைப்­பு­கள் ஆளில்லா விமா­னம் மூலம் தாக்­கு­தல் நடத்­தி­னால் இந்­தப் புதிய தொழில்­நுட்­பத்­தின் மூலம் உட­னுக்­கு­டன் பதி­லடி கொடுக்­கப்­படும் என பாது­காப்­புப் படைத் தரப்­பில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மேலும், அண்­மைய தாக்­கு­தல் பாகிஸ்­தான் அர­சின் ஆத­ர­வு­டன்­தான் நடத்­தப்­பட்­டுள்­ளது என்­றும் ராணுவ உயர் அதி­காரி கூறி­ய­தாக தினத்­தந்தி ஊட­கச் செய்தி தெரி­விக்­கிறது. ஆளில்லா விமா­னங்­கள் மூலம் இந்­தி­யா­வுக்­குள் ஆயு­தங்­க­ளைக் கடத்த பயங்­க­ர­வா­தி­கள் முயற்சி செய்து வரு­கின்­ற­னர். இத்­த­கைய முயற்­சி­களை இந்­திய ராணு­வம் அவ்­வப்­போது முறி­ய­டித்து வரு­கிறது.

இந்­நி­லை­யில் முதன்­மு­றை­யாக ஆளில்லா விமா­னங்­களில் வெடி­குண்­டு­களை நிரப்பி இந்­தி­யா­வில் உள்ள இலக்­கு­க­ளைப் பயங்­க­ர­வா­தி­கள் தாக்கி உள்­ள­னர். இதை­ய­டுத்து இத்­த­கைய தாக்­கு­தல்­க­ளுக்­குப் பதி­லடி கொடுப்­ப­தற்­கான அமைப்பை இந்­தியா நிறுவ உள்­ளது.

ஜம்மு விமா­னப்­படை நிலை­யத்­தில் மிகப்­பெ­ரிய ஆளில்லா விமான எதிர்ப்பு அமைப்பு அமைக்­கப்­படும் என்­றும் நவீன தொழில்­நுட்­பங்­கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் என்­றும் ஊட­கச் செய்தி மேலும் தெரி­விக்­கிறது.

இதற்­காக 'துர்கா-2' என்ற 'ட்ரோன்' எதிர்ப்பு தொழில்­நுட்­பம் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் என்­றும் இனி பயன்­ப­டுத்­தப்­பட உள்ள ரேடார்­கள் மூலம் நான்கு கிலோ­மீட்­டர் தொலை­வுக்கு உட்­பட்ட தூரத்­தில் பறக்­கும் மிகச்­சி­றிய ஆளில்லா விமா­னங்­க­ளைக்­கூட கண்­ட­றிய முடி­யும் எனவும் ராணு­வத் தரப்பு தெரி­வித்­துள்­ளது.