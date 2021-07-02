ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த ஆளில்லா விமானம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை அடுத்து இந்தியா பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.
ஆளில்லா விமானங்கள் (ட்ரோன்) மூலம் நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை முறியடிக்க 'துர்கா-2' என்ற ஆளில்லா விமான எதிர்ப்பு அமைப்பை மத்திய அரசு உருவாக்கி உள்ளது.
இனி பயங்கரவாத அமைப்புகள் ஆளில்லா விமானம் மூலம் தாக்குதல் நடத்தினால் இந்தப் புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உடனுக்குடன் பதிலடி கொடுக்கப்படும் என பாதுகாப்புப் படைத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அண்மைய தாக்குதல் பாகிஸ்தான் அரசின் ஆதரவுடன்தான் நடத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் ராணுவ உயர் அதிகாரி கூறியதாக தினத்தந்தி ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது. ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவுக்குள் ஆயுதங்களைக் கடத்த பயங்கரவாதிகள் முயற்சி செய்து வருகின்றனர். இத்தகைய முயற்சிகளை இந்திய ராணுவம் அவ்வப்போது முறியடித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் முதன்முறையாக ஆளில்லா விமானங்களில் வெடிகுண்டுகளை நிரப்பி இந்தியாவில் உள்ள இலக்குகளைப் பயங்கரவாதிகள் தாக்கி உள்ளனர். இதையடுத்து இத்தகைய தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடி கொடுப்பதற்கான அமைப்பை இந்தியா நிறுவ உள்ளது.
ஜம்மு விமானப்படை நிலையத்தில் மிகப்பெரிய ஆளில்லா விமான எதிர்ப்பு அமைப்பு அமைக்கப்படும் என்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் ஊடகச் செய்தி மேலும் தெரிவிக்கிறது.
இதற்காக 'துர்கா-2' என்ற 'ட்ரோன்' எதிர்ப்பு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் இனி பயன்படுத்தப்பட உள்ள ரேடார்கள் மூலம் நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு உட்பட்ட தூரத்தில் பறக்கும் மிகச்சிறிய ஆளில்லா விமானங்களைக்கூட கண்டறிய முடியும் எனவும் ராணுவத் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.