ஐந்து புனித நகரங்களை இணைக்க கடல் விமானச் சேவை தொடக்கம்
புதுடெல்லி: மதுரா, சித்தரகுட், வாரணாசி, அலகாபாத், அயோத்தி ஆகிய ஐந்து நகரங்களுக்கு இடையே கடல் விமானச் சேவையைத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நாட்டிலேயே முதல் முறையாக இந்த கடல் விமானச் சேவை கடந்த ஆண்டு குஜராத்தில் துவங்கப்பட்டது. சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான இந்த கடல் விமானம் தினமும் 200 கிலோ மீட்டர் தூரம் சென்று வரும் நிலையில் உத்தரப் பிரதேசத்திலும் புனித நகரங்களுக்கு இடையில் இந்தச் சேவை அறிமுகமாகிறது. கடல் விமானத்தில் 12 பயணிகளும் ஒரு விமானியும் பயணம் மேற்கொள்ள இயலும். சுமார் 330 கிலோ மீட்டர் வேகம் வரை செல்லும் இந்த விமானம் 12,000 அடி உயரம் வரை பறக்கும் ஆற்றல் கொண்டது. மிக விரைவில் இது ஐந்து புனித நகரங்களை இணைக்க உள்ளது.
பேய்கள் மீது கொலை மிரட்டல் புகார்
காந்திநகர்: தம்மை இரண்டு பேய்கள் எந்த வேலையையும் செய்ய விடாமல் தொந்தரவு செய்வதாகவும் கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் குஜராத் காவல்துறையில் வினோத புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள ஜம்புகோடா பகுதியைச் சேர்ந்த 35 வயது விவசாயி இந்தப் புகாரை அளித்துள்ளார். போலிசார் அவரை ஆசுவாசப்படுத்தி குடும்பத்தாரிடம் விசா ரித்தபோது அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் பத்து நாள்களாக அவர் சிகிச்சைக்கான மாத்திரைகள் உட்கொள்ளாததும் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து போலிசார் அவரை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.
டெல்லியைச் சுட்டெரிக்கும் வெயில்
புதுடெல்லி: நடப்பாண்டில் டெல்லியில் வெயில் சுட்டெரிப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அண்மைய சில தினங்களாக அங்கு அதிக வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது. வழக்கத்தை விட 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகி வருவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வழக்கமாக ஜூன் 27ஆம் தேதிக்குள் பருவ மழை தொடங்கும். மேலும் ஜூலை 8ஆம் தேதிக்குள் நாடு முழுவதும் பருவ மழை பரவலாகும். இந்த ஆண்டு இதுவரை பருவ மழை தொடங்காததே வெப்பம் அதிகரிக்க காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
காஷ்மீர் செல்லும் சிறப்புக் குழு
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர் தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. அங்கு புதிய சட்டப் பேரவை, நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளை வரையறை செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்புக் குழு தொகுதி மறுசீரமைப்புப் பணிகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. அக்குழுவினர் வரும் 6 முதல் 9ஆம் தேதிக்குள் காஷ்மீர் சென்று அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர்.