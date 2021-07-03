தனியார் வாடகை கார் ஓட்டுநர்கள், கொவிட்-19 பரிசோதனைகளில் உதவுகின்ற ஊழியர்கள் ஆகியோர் விரைவில் பொதுச் சேவை ஊழியர்களாக வகைப்படுத்தப்படுவார்கள்.
அலைக்கழிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தின்கீழ், அவர்களுக்குச் சிறந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும்.
பணியில் இருக்கும்போது அத்தகைய ஊழியர்களைத் தவறாக நடத்துகின்ற, அவர்களை அலைக்கழிக்கின்ற, மிரட்டல் போன்ற தகவல்களை வெளியிடுகின்ற குற்றவாளிகளுக்கு ஜூலை 7 முதல் கடும் தண்டனை கிடைக்கும்.
பொதுச் சேவை ஊழியர் அல்லாத ஓர் ஊழியரை இத்தகைய குற்றச்செயல்களுக்கு ஈடுபடுத்தும்போது கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை யைவிட இரண்டு மடங்கு சிறைத்தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டிய நிலை அந்தக் குற்றவாளிகளுக்கு ஏற்படும்.
உள்துறை அமைச்சு நேற்று இந்த விவரங்களை அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தது.
2014ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்தச் சட்டத்தை முதல் தடவையாக அமைச்சு இப்போது மறுபரிசீலனை செய்துள்ளது.
தடுப்பூசி போடும் ஊழியர்கள், தனியார் மருத்துவ வாகனத்தில் நோயாளிகளைக் கொண்டு செல்பவர்கள், கொவிட்-19 நடவடிக்கைகளில் நேரடியாக ஈடுபட்டு உள்ள தனியார் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள் போன்ற கொவிட்-19 சேவைகளை வழங்கும் பலரும் புதிய பொதுச் சேவை ஊழியர்களாகப் பட்டியலிடப்படுவார்கள்.
டாக்சி ஓட்டுநர்கள் பொதுச் சேவை ஊழியர்களாக ஏற்கெனவே பட்டியலிடப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்தச் சட்டப் பாதுகாப்பு இப்போது கிடைத்து வருகிறது. பணியில் இருக்கும் பொதுச் சேவை ஊழியர்களை அலைக்கழிக்கும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டால், குற்றவாளிக்கு 12 மாதம் வரைப்பட்ட சிறை, $5,000 வரைப்பட்ட அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாகக் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசாங்கச் சேவை ஊழியர் அல்லாத ஒருவரை இத்தகைய குற்றச்செயல்களுக்கு உட்படுத்தும் குற்றவாளிக்கு அதிகபட்சமாக ஆறு மாதம் சிறை, $5,000 வரைப்பட்ட அபராதம் அல்லது இரண்டையும் தண்டனையாக விதிக்க சட்டத்தில் இடம் உண்டு.