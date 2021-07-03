Home
கொரோனா ஊழியர்களுக்கு சிறந்த சட்டப் பாதுகாப்பு

2 mins read

தனி­யார் வாட­கை கார் ஓட்­டு­நர்­கள், கொவிட்-19 பரி­சோ­த­னை­களில் உத­வு­கின்ற ஊழி­யர்­கள் ஆகி­யோர் விரை­வில் பொதுச் சேவை ஊழி­யர்­க­ளாக வகைப்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வார்­கள்.

அலைக்­க­ழிப்பு­களில் இருந்து பாது­காக்­கும் சட்­டம் என்ற ஒரு சட்­டத்­தின்­கீழ், அவர்­க­ளுக்­குச் சிறந்த பாது­காப்பு கிடைக்­கும்.

பணி­யில் இருக்­கும்­போது அத்­தகைய ஊழி­யர்­களைத் தவ­றாக நடத்­து­கின்ற, அவர்­களை அலைக்­கழிக்­கின்ற, மிரட்­டல் போன்ற தக­வல்­களை வெளி­யி­டு­கின்ற குற்றவாளிகளுக்கு ஜூலை 7 முதல் கடும் தண்­டனை கிடைக்­கும்.

பொதுச் சேவை ஊழி­ய­ர் அல்லாத ஓர் ஊழி­யரை இத்­த­கைய குற்­றச்­செ­யல்­க­ளுக்கு ஈடு­ப­டுத்­தும்­போது கிடைக்­கக்­கூ­டிய தண்டனை யை­விட இரண்டு மடங்கு சிறைத்­தண்­ட­னையை அனு­ப­விக்க வேண்டிய நிலை அந்தக் குற்­ற­வாளி­க­ளுக்கு ஏற்­படும்.

உள்­துறை அமைச்சு நேற்று இந்த விவ­ரங்­களை அறிக்கை ஒன்­றில் தெரி­வித்­தது.

2014ல் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட அந்­தச் சட்­டத்­தை முதல் தட­வை­யாக அமைச்சு இப்­போது மறு­ப­ரி­சீ­ல­னை செய்­துள்­ளது.

தடுப்­பூசி போடும் ஊழி­யர்­கள், தனி­யார் மருத்­துவ வாக­னத்­தில் நோயா­ளி­க­ளைக் கொண்டு செல்­பவர்­கள், கொவிட்-19 நட­வ­டிக்­கை­களில் நேர­டி­யாக ஈடு­பட்டு உள்ள தனி­யார் சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு ஊழி­யர்­கள் போன்ற கொவிட்-19 சேவை­களை வழங்­கும் பல­ரும் புதிய பொதுச் சேவை ஊழி­யர்­க­ளா­கப் பட்­டி­ய­லி­டப்­ப­டு­வார்­கள்.

டாக்சி ஓட்­டு­நர்­கள் பொதுச் சேவை ஊழி­யர்­க­ளாக ஏற்­கெ­னவே பட்­டி­ய­லி­டப்­பட்டு இருக்­கி­றார்­கள். அவர்­க­ளுக்கு இந்­தச் சட்­டப் பாது­காப்பு இப்­போது கிடைத்து வரு­கிறது. பணி­யில் இருக்­கும் பொதுச் சேவை ஊழி­யர்­களை அலைக்­கழிக்­கும் குற்­றச்­சாட்­டின் பேரில் குற்­ற­வாளி என்று தீர்ப்­ப­ளிக்­கப்­பட்­டால், குற்­ற­வா­ளிக்கு 12 மாதம் வரைப்­பட்ட சிறை, $5,000 வரைப்­பட்ட அப­ரா­தம் அல்­லது இரண்­டும் தண்­ட­னை­யா­கக் கிடைக்­கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அர­சாங்­கச் சேவை ஊழி­ய­ர் அல்­லாத ஒரு­வரை இத்­த­கைய குற்­றச்­செ­யல்­க­ளுக்கு உட்­ப­டுத்­தும் குற்­ற­வா­ளிக்கு அதிகபட்­ச­மாக ஆறு மாதம் சிறை, $5,000 வரைப்­பட்ட அப­ரா­தம் அல்­லது இரண்­டை­யும் தண்­ட­னை­யாக விதிக்க சட்டத்தில் இடம் உண்டு.