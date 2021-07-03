சிங்கப்பூரில் நேற்று நண்பகல் நிலவரப்படி புதிதாக 10 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அவர்களில் மூன்று பேர் சமூகத்தொற்றுக்கு ஆளானவர்கள். இதர எழுவர் வெளிநாடுகளிலிருந்து இங்கு வந்தவர்கள்.
சமூகத்தொற்றுக்கு ஆளானவர்களில் ஒருவருக்குத் தொற்று எப்படி ஏற்பட்டது என்பது தெரியவில்லை. இதர இரண்டு பேருக்கு இப்போதைய கொவிட்-19 நோயாளிகளிடம் இருந்து கிருமி தொற்றியது.
வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த ஏழு பேருக்கும் தனிமை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
அந்த ஏழு பேரில் நான்கு பேருக்கு, அவர்கள் இங்கு வந்திறங்கியபோது தொற்று இருந்தது தெரியவந்தது. இதர மூன்று பேருக்கு அவர்கள் இங்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தபோது கிருமித்தொற்று தெரியவந்தது.
கொவிட்-19 தொற்று காரணமாக சிங்கப்பூரில் 36 பேர் மரணமடைந்துவிட்டார்கள். தொற்று இருந்தும் இதர காரணங்களால் மாண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 15 ஆக உள்ளது.