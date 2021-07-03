Home
புதிதாக 10 பேர் பாதிப்பு; மூவருக்குச் சமூகத்தொற்று

1 mins read

சிங்­கப்­பூ­ரில் நேற்று நண்­ப­கல் நில­வ­ரப்­படி புதி­தாக 10 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. அவர்­களில் மூன்று பேர் சமூ­கத்­தொற்­றுக்கு ஆளா­ன­வர்­கள். இதர எழுவர் வெளி­நா­டு­களிலிருந்து இங்கு வந்­த­வர்­கள்.

சமூ­கத்­தொற்­றுக்கு ஆளா­ன­வர்­களில் ஒரு­வ­ருக்குத் தொற்று எப்­படி ஏற்­பட்­டது என்­பது தெரி­ய­வில்லை. இதர இரண்டு பேருக்கு இப்­போ­தைய கொவிட்-19 நோயாளி­க­ளி­டம் இருந்து கிருமி தொற்றியது.

வெளி­நா­டு­களில் இருந்து வந்த ஏழு பேருக்­கும் தனிமை உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­பட்­டது.

அந்த ஏழு பேரில் நான்கு பேருக்கு, அவர்­கள் இங்கு வந்­தி­றங்­கியபோது தொற்று இருந்­தது தெரி­ய­வந்­தது. இதர மூன்று பேருக்கு அவர்கள் இங்கு தனி­மைப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு இருந்­த­போது கிரு­மித்­தொற்­று தெரியவந்தது.

கொவிட்-19 தொற்று கார­ண­மாக சிங்­கப்­பூ­ரில் 36 பேர் மர­ண­மடைந்துவிட்­டார்­கள். தொற்று இருந்­தும் இதர கார­ணங்­க­ளால் மாண்­ட­வர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை 15 ஆக உள்­ளது.