Home
quick-news-icon

கொவிட்-19 தடுப்பூசி: பல ஊக்குவிப்புகள்

1 mins read

சிங்­கப்­பூ­ரில் தடுப்­பூசி செயல்­திட்­டம் வேகப்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கிறது. இந்­நி­லை­யில், தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள மேலும் பலரை ஊக்­கு­விக்­கும் வகை­யில், ஊசி போட்டுக்­கொண்­ட­வர்­க­ளுக்­குப் பல ஊக்­கு­விப்­பு­கள் கொடுக்­கப்­படு­கின்­றன.

குறிப்­பிட்ட நிகழ்ச்­சி­க­ளுக்­குச் செல்­லும்­போது, நிகழ்ச்­சி­க­ளுக்கு முன்­ன­தாக நடை­பெ­றும் பரி­சோதனை­யில் அவர்­கள் கலந்­து­கொள்ள வேண்­டாம்.

வெளி­நா­டு­க­ளுக்­குப் பய­ணம் மேற்­கொள்­வது, அதி­கம் பேர் ஒன்­று­கூ­டு­வது போன்ற இதர நன்­மை­களும் அவர்­க­ளுக்கு விரை­வில் கிட்­ட­வி­ருக்­கின்­றன.

தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­க­ளுக்குச் சில நிறு­வ­னங்­கள் கட்­ட­ணக் கழி­வு­களை அல்­லது பற்­றுச்­சீட்­டு­க­ளைக் கொடுக்­கின் றன. சிங்­கப்­பூ­ரில் நான்கு தடுப்­பூசி நிலை­யங்­களை நிர்­வ­கித்து நடத்­தும் 'மின்­மெட் குருப்' என்ற சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு அமைப்பு, ஓர் இணை­யத்­த­ளத்­தைத் தொடங்கி இருக்­கிறது.

வர்த்­த­கர்­கள் கொடுக்­கக்­கூடிய சில சலு­கை­களை அந்தத் ­இணையத்த­ளம் தொகுத்து வரு­கிறது.