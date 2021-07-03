சிங்கப்பூரில் தடுப்பூசி செயல்திட்டம் வேகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில், தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள மேலும் பலரை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ஊசி போட்டுக்கொண்டவர்களுக்குப் பல ஊக்குவிப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும்போது, நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னதாக நடைபெறும் பரிசோதனையில் அவர்கள் கலந்துகொள்ள வேண்டாம்.
வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்வது, அதிகம் பேர் ஒன்றுகூடுவது போன்ற இதர நன்மைகளும் அவர்களுக்கு விரைவில் கிட்டவிருக்கின்றன.
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களுக்குச் சில நிறுவனங்கள் கட்டணக் கழிவுகளை அல்லது பற்றுச்சீட்டுகளைக் கொடுக்கின் றன. சிங்கப்பூரில் நான்கு தடுப்பூசி நிலையங்களை நிர்வகித்து நடத்தும் 'மின்மெட் குருப்' என்ற சுகாதாரப் பராமரிப்பு அமைப்பு, ஓர் இணையத்தளத்தைத் தொடங்கி இருக்கிறது.
வர்த்தகர்கள் கொடுக்கக்கூடிய சில சலுகைகளை அந்தத் இணையத்தளம் தொகுத்து வருகிறது.