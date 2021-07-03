Home
ஆய்வு கூறுகிறது: சிங்கப்பூர்வாசிகளில் பாதிப்பேருக்கு வேலை பற்றி கவலை

சிங்­கப்­பூர்­வா­சி­களில் பாதிக்­கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள் வேலை பாது­காப்பு, வேலை வாய்ப்­பு­கள், பிள்­ளை­க­ளின் எதிர்­கா­லத்­தில் அக்­க­றை­யு­டன் இருக்­கி­றார்­கள் என்­பது கொள்கை ஆய்­வுக் கழ­கம் நடத்­திய ஆய்வு ஒன்­றின் மூலம் தெரி­ய­வ­ரு­கிறது.

10 பேரில் ஏழு பேருக்­கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள் தங்­களை வேலை பார்க்­கின்ற, நடுத்­தர வரு­மா­னக்­கா­ரர்­களில் கீழ்­நி­லை­யில் இருப்­போ­ராகக் கூறிக்கொள்­கி­றார்­கள்.

எண்­பது சமூ­கங்­களில் கால­வோட்­டத்­தில் மக்­கள் நம்­பிக்­கை­களையும் அவற்­றின் தாக்­கங்­க­ளை­யும் கண்­கா­ணிக்­கும் உல­க­ளா­விய ஆய்வுத் திட்­ட­மான 'உலக நன்னெறி ஆய்வு' என்ற ஒரு திட்­டத்­தின்­கீழ் வெளி­யி­டப்­பட்டு உள்ள மூன்று பகுதி ஆய்வு முடி­வு­களில் நேற்று கடைசிப் பகுதி வெளி­யி­டப்­பட்­டது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் 21 மற்­றும் அதற்கும் அதிக வய­துள்ள 2,012 சிங்­கப்­பூரர்­க­ளை­யும் நிரந்­த­ர­வா­சி­க­ளை­யும் 2019 நவம்­பர் முதல் சென்ற ஆண்டு மார்ச் வரை ஆய்­வா­ளர்­கள் பேட்டி கண்­ட­னர்.

10 பேரில் மூன்று பேர் வேலை போய்­வி­டும் என்­றும் புதிய வேலை கிடைக்­கா­மல் போகக்­கூ­டும் என்றும் தாங்­கள் கவ­லைப்­ப­டு­வ­தாகத் தெரி­வித்­த­னர்.

பொது­வாக இளை­யர்­கள் அதிக அச்­சத்தை வெளிப்­ப­டுத்­தி­னர். அதிக வய­துள்­ள­வர்­களும் இளம் வயது ஊழி­யர்­க­ளால் தங்­க­ளுக்கு போட்டி உரு­வா­கிறது என்று கவலை­அடைகிறார்கள்.

பிள்­ளை­க­ளுக்கு நல்ல கல்வி யைக் கொடுக்க முடி­ய­வில்லை என்று தாங்­கள் கவ­லைப்­ப­டு­வ­தாக 10 பேரில் ஏறத்­தாழ ஆறு பேர் கூறி­னர். அறவே கவ­லைப்­ப­டா­த­வர்­க­ளின் விகி­தம் 2012ல் 26.5 % ஆக இருந்­தது. அது 2020ல் 16.9% ஆகக் குறைந்­துள்­ளது.

இன­வா­தம் பற்றி கருத்து

சிங்­கப்­பூ­ரில் பெரும்­பா­லா­ன­வர்­கள் தாங்­கள் வசிக்­கும் பகு­தி­யில் இன­வாதச் சம்­ப­வங்­கள் அடிக்­கடி நிக­ழ­வில்லை என்று கரு­து­கி­றார்­கள். என்­றா­லும் இப்­படி கரு­து­வோரின் விகி­தம் கால­வோட்­டத்­தில் குறைந்து வந்­துள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் பல இன வாழ்க்கைக்குப் பொது­வான ஆத­ரவு இருக்­கிறது. அது ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­பட்ட ஒன்­றா­க­வும் உள்­ளது.

இருந்­தா­லும் வெவ்­வே­றான சமய, நாட்டு, மக்­களை நம்­பு­வது என்று வரும்­போது சிங்­கப்­பூர்­வாசி­கள் அப்­ப­டி­யும் இப்­ப­டி­யு­மாக இருக்­கி­றார்­கள் என்­று கொள்கை ஆய்வுக் கழக ஆய்வு குறிப்­பி­டு­கிறது.

வாழும் இடத்­தில் இன­வா­தச் சம்­ப­வங்­கள் எந்த அள­வுக்கு இடம்­பெ­று­கின்­றன என்று கேட்­ட­போது, அத்­த­கைய சம்­ப­வங்­கள் அடிக்கடி அல்லது ஓரளவுக்கு நிகழ்வதாக 5.7% தெரி­வித்­த­னர். அடிக்­கடி அப்­படி நிகழ்­வ­தில்லை என்று 28.7 விழுக்­காட்­டி­னர் கூறி­னர். அறவே நிக­ழ­வில்லை என்று 65.7 விழுக்­காட்­டி­னர் தெரி­வித்­த­னர்.

இதற்கு முன் இந்த ஆய்வு 2012ல் நடத்­தப்­பட்­டது. அந்த ஆண்டு­டன் ஒப்­பி­டு­கை­யில் இப்­போது இன­வா­தச் சம்­ப­வங்­கள் அதி­கம் நிகழ்­வ­தாக ஆய்­வில் கலந்து­கொண்­ட­வர்­கள் தெரி­வித்து உள்­ளார்­கள் என்று ஆய்வு குறிப்­பிட்டு உள்­ளது.

ஆய்­வில் கலந்­து­கொண்ட சீனர்­களில் 4.8 விழுக்­காட்­டி­னர் இன­வா­தச் சம்­ப­வங்­கள் அளவு மிகக் குறைவு என்­ற­னர். அதே­வே­ளை­யில், இந்­தி­யர்­களில் 13.8 விழுக்­காட்­டி­னர் அந்­தச் சம்­ப­வங்­கள் அதி­கம் என்­ற­னர்.

சீனர்­கள் இங்கு பெரும்­பான்மை இனத்­த­வ­ராக இருப்­ப­தால் இத்­த­கைய சம்­ப­வங்­க­ளுக்குப் பொது­வாக அவர்­கள் இலக்­கா­வ­தில்லை என்­பது சாத்­தி­ய­மா­னது என ஆய்வு குறிப்­பிட்டு உள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் கிறிஸ்­துவர்­கள், முஸ்­லிம்­கள், இந்­துக்­கள் ஆகி­யோர் இதர சமய மக்­களை அதி­கம் நம்­பு­வோ­ராக இருக்­கும் வாய்ப்பு அதி­கம் என்­றும் ஆய்வு குறிப்­பி­டு­கிறது.

அர­சி­யல் ஈடு­பாடு

சிங்­கப்­பூ­ரர்­களில் பெரும்­பா­லா­ன­வர்­கள் அர­சி­ய­லில் அக்­கறை காட்­டா­த­வர்­க­ளாக இருக்­கி­றார்­கள். 10 பேரில் ஏறத்­தாழ நான்கு பேர் நண்­பர்­க­ளு­டன் அர­சி­யல் பற்றி விவா­திப்­பதே கிடை­யாது.

பாதிக்­கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள் எப்­போ­தா­வ­து­தான் அத்­த­கைய உரை­யா­டல்­களில் ஈடு­ப­டு­கி­றார்­கள்.

தீவிர அர­சி­யல் செயல்­பா­டும் இங்கு அவ்­வ­ளவு பிர­ப­ல­மா­ன­தாக இல்லை என்­ப­தும் ஆய்வு மூலம் தெரி­ய­வந்­துள்­ளது.

இருந்­தா­லும் இளம் வய­தில் உள்ள தனிப்­பட்­ட­வர்­களும் உயர் சமூ­கப் பொரு­ளி­யல் அந்­தஸ்து உடை­ய­வர்­களும் அத்­த­கைய செயல்­களில் ஈடு­பட்டு இருக்­கும் வாய்ப்பு­கள் அதி­கம் என்­பதும் அல்­லது எதிர்­கா­லத்­தில் அப்­படி தாங்­கள் செயல்­ப­டப்­போ­வ­தாக கோடி­காட்டி இருக்­கி­றார்­கள் என்­பதும் கொள்கை ஆய்­வுக் கழ­கம் நடத்திய ஆய்வு மூலம் தெரியவந்துள்ளது.