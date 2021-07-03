சிங்கப்பூரில் தேசிய செயல் திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தடுப்பூசி சிலருக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை.
அத்தகைய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சினோவேக் ஊசியைப் போட்டுக்கொள்ள அரசாங்கம் வாய்ப்பு வழங்கும்.
வெவ்வேறு வகையான மருந்து கள் எந்த அளவுக்கு நோய்த் தடுப்பு ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக இந்த வாய்ப்பு கிட்டும்.
தேசிய திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தடுப்பூசி ஒத்துக்கொள்ளாத ஏறக்குறைய 3,600 பேருடன் தொடர்பு கொள்ளப்பட்டு உள்ளது என்றும் அவர்களில் 1,400 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இதில் நாட்டத்துடன் இருப்பதாகவும் தெரியவந்து உள்ளதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வெவ்வேறான தடுப்பூசிகள் எந்த அளவுக்கு நோய்த் தடுப்பு ஆற்றலை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை இன்னும் சிறந்த முறையில் புரிந்துகொள்ள ஏதுவாக தேசிய தொற்றுநோய் நிலையத்துடன் சேர்ந்து அமைச்சு செயல்படும்.
கொவிட்-19 தடுப்பூசி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் தொடர்பான ஆய்வு ஒன்றின் கீழ் இது இடம்பெறும் என்று சுகதார அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் கூறினார்.
சினோவேக் தடுப்பூசியை எப்படி போட்டுக்கொள்வது என்பது பற்றிய தகவல்களைத் தெரியப்படுத்த தோதாக இந்தச் செயல்திட்டத்தில் நாட்டம் உள்ளவர்களுடன் அமைச்சு தொடர்பு கொண்டு வருகிறது.
சிங்கப்பூரில் தேசிய தடுப்பூசி செயல்திட்டத்தின்கீழ் ஃபைசர் பயோஎன்டெக், மொடர்னா ஆகியவை போடப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த இரண்டு தடுப்பூசி மருந்துகளையும் சுகாதார அறிவியல் ஆணையம் அங்கீகரித்து உள்ளது.
சினோவேக் மருந்து தேசிய தடுப்பூசித் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை. சுகாதார அறிவியல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரமும் அதற்குக் கிடைக்கவில்லை.
சினோவேக் தடுப்பூசி மூலம் பாதக விளைவுகள் ஏற்பட்டால் அரசாங்கத்தின் தடுப்பூசி பாதிப்பு நிதி உதவித் திட்டம் மூலம் பலன்பெற முடியாது.
தேசிய தடுப்பூசி ஒத்துக்கொள்ளாதவர்கள் சினோவேக் ஊசி போட்டுக்கொள்ள விரும்பினால் அவர்களுக்காகவே அமைச்சு சிறப்பு தடுப்பூசி செயல்திட்டம் ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்துகிறது.
பொது மருத்துவமனை மருந்தகம் ஒன்றில் அவர்களுக்கு ஊசி போடப்பட்டு, வேண்டாத விளைவுகள் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்பது அணுக்கமாகக் கண்காணிக்கப்படும் என்று அமைச்சு வியாழக்கிழமை அறிவித்தது.
தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊசியைப் போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு இரண்டாவது ஊசி ஒத்துக்கொள்ளாது என்பது தெரியவந்தால் அத்தகையோர் தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தில் பிறகு இடம்பெறக்கடிய ஊசி மருந்துக்கு காத்து இருக்கலாம் என்றும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.