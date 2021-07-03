Home
தேசிய தடுப்பூசி ஒத்துக்கொள்ளாதோருக்கு சினோவேக் வாய்ப்பு

2 mins read

சிங்­கப்­பூ­ரில் தேசிய செயல் திட்­டத்­தில் இடம்­பெற்­றுள்ள தடுப்­பூசி சில­ருக்கு ஒத்­துக்­கொள்­ள­வில்லை.

அத்­த­கைய ஆயி­ரக்­க­ணக்­கான மக்­கள் சினோ­வேக் ஊசி­யைப் போட்­டுக்­கொள்ள அர­சாங்­கம் வாய்ப்பு வழங்­கும்.

வெவ்­வேறு வகை­யான மருந்து கள் எந்த அள­வுக்கு நோய்த் தடுப்பு ஆற்­றலை ஏற்­ப­டுத்­தும் என்­ப­தைப் புரிந்­து­கொள்ள நடத்­தப்­பட்ட ஓர் ஆய்­வின் ஒரு பகு­தி­யாக இந்த வாய்ப்பு கிட்­டும்.

தேசிய திட்­டத்­தில் இடம்­பெற்­றுள்ள தடுப்­பூசி ஒத்­துக்­கொள்­ளாத ஏறக்­கு­றைய 3,600 பேரு­டன் தொடர்பு­ கொள்­ளப்­பட்டு உள்­ளது என்­றும் அவர்­களில் 1,400 பேருக்கும் மேற்­பட்­ட­வர்­கள் இதில் நாட்­டத்­து­டன் இருப்­ப­தா­க­வும் தெரி­ய­வந்து உள்­ள­தாக ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

வெவ்­வே­றான தடுப்­பூ­சி­கள் எந்த அள­வுக்கு நோய்த் தடுப்பு ஆற்­றலை ஏற்­ப­டுத்­து­கின்­றன என்­பதை இன்­னும் சிறந்த முறை­யில் புரிந்துகொள்ள ஏது­வாக தேசிய தொற்­று­நோய் நிலை­யத்­து­டன் சேர்ந்து அமைச்சு செயல்­படும்.

கொவிட்-19 தடுப்­பூசி நோய் எதிர்ப்பு ஆற்­றல் தொடர்­பான ஆய்வு ஒன்­றின் கீழ் இது இடம்­பெ­றும் என்று சுக­தார அமைச்­சின் பேச்­சா­ளர் ஒரு­வர் கூறி­னார்.

சினோ­வேக் தடுப்­பூ­சியை எப்படி போட்­டுக்­கொள்­வது என்­பது பற்­றிய தக­வல்­க­ளைத் தெரி­யப்­படுத்த தோதாக இந்­தச் செயல்திட்­டத்­தில் நாட்­டம் உள்­ள­வர்­க­ளு­டன் அமைச்சு தொடர்பு கொண்­டு­ வரு­கிறது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் தேசிய தடுப்­பூசி செயல்­திட்­டத்­தின்கீழ் ஃபைசர் பயோ­என்­டெக், மொடர்னா ஆகி­யவை போடப்­பட்டு வரு­கின்­றன.

இந்­த இரண்டு தடுப்­பூசி மருந்து­க­ளையும் சுகா­தார அறி­வியல் ஆணை­யம் அங்­கீ­க­ரித்­து உள்ளது.

சினோ­வேக் மருந்து தேசிய தடுப்பூசித் திட்­டத்­தில் சேர்க்­கப்­ப­ட­வில்லை. சுகா­தார அறி­வி­யல் ஆணை­யத்­தின் அங்­கீ­கா­ர­மும் அதற்­குக் கிடைக்­க­வில்லை.

சினோ­வேக் தடுப்­பூசி மூலம் பாதக விளைவுகள் ஏற்­பட்­டால் அர­சாங்­கத்­தின் தடுப்­பூசி பாதிப்பு நிதி உத­வித் திட்­டம் மூலம் பலன்­பெற முடி­யாது.

தேசிய தடுப்­பூசி ஒத்­துக்­கொள்­ள­ாத­வர்­கள் சினோ­வேக் ஊசி போட்­டுக்­கொள்ள விரும்­பி­னால் அவர்­க­ளுக்­கா­கவே அமைச்சு சிறப்பு தடுப்­பூசி செயல்­திட்­டம் ஒன்றை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­கிறது.

பொது மருத்­துவ­மனை மருந்­த­கம் ஒன்­றில் அவர்­க­ளுக்கு ஊசி போடப்­பட்டு, வேண்­டாத விளை­வு­கள் ஏதே­னும் இருக்­கி­றதா என்­பது அணுக்­க­மா­கக் கண்­கா­ணிக்­கப்­படும் என்று அமைச்சு வியா­ழக்­கிழமை அறி­வித்­தது.

தேசிய தடுப்­பூசி திட்­டத்­தில் இடம்­பெற்­றுள்ள ஊசி­யைப் போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­க­ளுக்கு இரண்­டா­வது ஊசி ஒத்­துக்­கொள்­ளாது என்­பது தெரி­ய­வந்­தால் அத்­த­கை­யோர் தேசிய தடுப்­பூசி திட்­டத்­தில் பிறகு இடம்­பெ­றக்­க­டிய ஊசி மருந்­துக்கு காத்து இருக்­க­லாம் என்­றும் அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.