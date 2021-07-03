இனவாதம்: நாடாளுமன்றம் விவாதிக்கும்
சிங்கப்பூர் நாடாளுமன்றம் நாளை மறுநாள் திங்கட்கிழமை கூடுகிறது. இனவாதம், பாரபட்சப்போக்கு ஆகியவை நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் இடம்பெறுகின்றன.
இணையத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இனம் தொடர்பான கருத்துகள் முதல் அரசாங்கத்தின் வீவக இன ஒருங்கிணைப்பு கொள்கைகள் வரை பலதரப்பட்ட கேள்விகளையும் உறுப்பினர்கள் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
பிடிஓ வீடுகள் பற்றிய விவாதிப்புகளும் மன்றத்தில் இடம்பெறுகிறது. உலக வர்த்தக முறையைச் சீரமைப்பது என்று ஜி7 நாடுகள் இணங்கி உள்ளன. அது சிங்கப்பூரை எப்படி பாதிக்கும் என்பது பற்றிய கேள்வியும் தாக்கலாகி உள்ளது.
கொவிட்-19 காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஊழியர்கள், நிறுவனங்களுக்குரிய அரசின் ஆதரவு நடவடிக்கைகள் பற்றிய அமைச்சு நிலை அறிக்கை ஒன்றை நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் மன்றத்தில் தாக்கல் செய்வார்.
அமைச்சர் நம்பிக்கை: 90% முதியோருக்குத் தடுப்பூசி
சிங்கப்பூரில் முதியவர்களில் 90% உட்பட மக்கள் தொகையில் 70% முதல் 80%க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வரை தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.
இது சாதிக்கப்பட்டால் கொவிட்-19 தொற்றைத் தவிர்த்துக்கொண்டு மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் தெரிவித்து உள்ளார். தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு மரணம் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து முதியவர்களுக்கு அதிகம் என்பதால் அவர்களில் அதிகமானோர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவேண்டும்.
12 வயதுக்கும் குறைவான சிறார்களுக்கு இப்போது தடுப்பூசி போட இயலாது. அதேவேளையில், புதிய உருமாறிய கிருமி பரவும் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டி னார். மக்கள் தொகையில் 90 விழுக்காட்டினருக்குத் தடுப்பூசி என்ற இலக்கை எட்டுவது மிகவும் கடினமானது. என்றாலும் முதியோரைப் பொறுத்தவரை ஏறக்குறைய அந்த அளவை எட்டிவிட இயலும் என்று அமைச்சர் கூறியதாக ஸ்டரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் குறிப்பிட்டுள்ளது.
தொற்றுக் குழுமங்கள் குறைந்தன
ஹவ்காங் அவென்யூ 8ல் இருக்கும் புளோக் 506ல் இனி யாருக்கும் கொவிட்-19 தொற்று இல்லை.
அதேபோல் இதர மூன்று குழுமங்களிலும் 28 நாட்களில் புதிதாக யாருக்கும் தொற்று இல்லை என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது. வியாழக்கிழமை வாக்கில் 29 தொற்றுக் குழுமங்கள் இருந்தன. இவற்றின் எண்ணிக்கை புதன்கிழமை 33 ஆக இருந்தது.
இதனிடையே, சமூகத்தில் புதிதாக கிருமி தொற்றி யோரின் வார எண்ணிக்கை, இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் 92 ஆக இருந்தது. அது சென்ற வாரம் 58 ஆகக் குறைந்தது. சமூகத்தில் தொடர்பில்லாமல் ஏற்படக்கூடிய புதிய தொற்றுச் சம்பவங்களின் வார எண்ணிக்கை அதேகாலத்தில் 18லிருந்து எட்டாகக் குறைந்தது.
அதிக மின்னிலக்க வங்கி முதலீடு
கொவிட்-19 சூழலில் மின்னிலக்க வங்கி முதலீடுகளில் போடப்பட்ட தொகை மிகவும் அதிகரித்து இருக்கிறது. வங்கிகள் தங்களுடைய இணையச் சேவைகளை அதிகப்படுத்தும் முயற்சிகளும் கூடி இருக்கின்றன.
'ஃபினாஸ்டிரா' என்ற கணினி மென்பொருள் நிறுவனம், 785 நிதிச் சேவை நிபுணர்களை உள்ளடக்கி உலகளாவிய ஆய்வை நடத்தியது. அவர்களில் 90 விழுக்காட்டினர், கொவிட்-19 காரணமாக புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் புத்தாக்கங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டிய வேகம் அதிகரித்து இருப்பதாக தெரிவித்து உள்ளனர்.
இதன் காரணமாக சிங்கப்பூரில்தான் மின்னிலக்க வங்கி முதலீட்டில் ஆகப் பெரிய சராசரி அதிகரிப்பு இடம்பெற்று உள்ளது. தங்கள் வங்கிகள் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டுச் செலவினத்தை அதிகரித்துள்ளதாக இங்குள்ள நிபுணர்களில் 84% தெரிவித்து உள்ளனர். இந்த அளவு உலகிலேயே ஆக அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.