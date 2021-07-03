வேன்கூவர்: கனடாவில், வரலாறு காணாத அனல் காற்றால் மூண்ட காட்டுத் தீ காரணமாக அந்நாட்டின் மேற்குப் பகுதியில் சுமார் 1,000 பேர் வீடுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். அந்தப் பகுதியில் குறைந்தது ஒரு நகராவது எரிந்துபோனது.
பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் காட்டுத் தீ வேகமாகப் பரவுகிறது. அந்த மாநிலத்தில் வெப்பநிலை இதுவரை காணாத அளவு நிலைமையைச் சமாளிப்பது மிகவும் கடினமாகிவருவதாகத் தீயணைப்பு அதிகாரிகள் கடந்த வியாழக்கிழமையன்று தெரிவித்தனர். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவைத் தவிர அல்பெர்ட்டா, சாஸ்காட்செவான், மேனிட்டோபா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் அனல் காற்று வீசக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்குக் கனடா மட்டுமின்றி, அண்டை நாடான அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன், ஒரிகன் ஆகிய மாநிலங்களும் அனல் காற்றால் அவதிப்படுகின்றன.