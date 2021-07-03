Home
கனடாவில் காட்டுத் தீ: 1,000 பேர் வெளியேற்றம்

வேன்­கூ­வர்: கன­டா­வில், வர­லாறு காணாத அனல் காற்­றால் மூண்ட காட்­டுத் தீ கார­ண­மாக அந்­நாட்­டின் மேற்­குப் பகு­தி­யில் சுமார் 1,000 பேர் வீடு­க­ளி­லி­ருந்து வெளி­யேற்­றப்­பட்­ட­னர். அந்­தப் பகு­தி­யில் குறைந்­தது ஒரு நக­ரா­வது எரிந்­து­போ­னது.

பிரிட்­டிஷ் கொலம்­பியா மாநி­லத்­தின் பல்­வேறு பகு­தி­களில் காட்­டுத் தீ வேக­மா­கப் பர­வு­கிறது. அந்த மாநி­லத்­தில் வெப்­ப­நிலை இது­வரை காணாத அளவு நிலை­மையைச் சமாளிப்­பது மிக­வும் கடி­ன­மா­கி­வரு­வ­தா­கத் தீய­ணைப்பு அதி­கா­ரி­கள் கடந்த வியா­ழக்­கி­ழ­மை­யன்று தெரி­வித்­த­னர். பிரிட்­டிஷ் கொலம்­பி­யா­வைத் தவிர அல்­பெர்ட்டா, சாஸ்­காட்­செ­வான், மேனிட்­டோபா உள்­ளிட்ட மாநி­லங்­க­ளி­லும் அனல் காற்று வீசக்­கூ­டும் என்று எச்­ச­ரிக்கை விடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மேற்­குக் கனடா மட்­டு­மின்றி, அண்டை நாடான அமெ­ரிக்­கா­வின் வாஷிங்­டன், ஒரிகன் ஆகிய மாநிலங்­களும் அனல் காற்­றால் அவ­திப்­ப­டு­கின்­றன.