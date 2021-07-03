அன்டார்டிக்காவில் 18.3 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை
ஜெனீவா: அன்டார்டிக்கா கண்டத்தில் வரலாறு காணாத அளவில் 18.3 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவானதாக ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனம் தெரிவித்தது.
சென்ற ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஆறாம் தேதியன்று அந்த வெப்பநிலை பதிவானது. அர்ஜெண்டினாவின் எஸ்பரென்சா ஆய்வு நிலையம் அந்தக் கணக்கை எடுத்தது.
உலகின் ஆக அதிக வேகத்தில் வெப்பநிலை அதிகரித்துவரும் பகுதிகளில் அன்டார்டிக்காவும் ஒன்று. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் அதன் வெப்பநிலை சுமார் 3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரித்துள்ளது.
பருவநிலை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த அவசர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த நிகழ்வு சுட்டிக்காட்டு்வதாக வானிலை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஹைட்டியில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்
போர்ட்-ஆவ்-பிரின்ஸ் (ஹைட்டி): ஹைட்டியில் 15 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டச் சம்பவம் ஒரு பயங்கரவாதத் தாக்குதல் என்று அந்நாட்டின் அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. தலைநகர் போர்ட்-ஆவ்-பிரின்சில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் ஒரு செய்தியாளர், எதிர்க்கட்சி ஆர்வலர் உள்ளிட்டோர் கொல்லப்பட்டனர்.
ஹைட்டியில் கடந்த ஓராண்டாக வன்முறைச் செயல்கள் வேகமாக அதிகரித்துவந்துள்ளன. குண்டர் கும்பல்களுக்கிடையே நேர்ந்துவரும் துப்பாக்கிச் சூட்டுத் தாக்குதல்களின் காரணமாக ஏழைகள் பலர் தங்களின் வீடுகளைவிட்டு வெளியேறவேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
நிலைத்தன்மை இல்லாத அரசியல் சூழல், பாதுகாப்பின்மை ஆகிய காரணங்களால் ஹைட்டி சில காலமாகவே அடுத்தடுத்தப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டுவருகிறது. அதனால் அந்நாட்டில் ஆள்கடத்தல் மற்றும் குண்டர் கும்பல்களுக்கிடையிலான வன்முறைச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
ஜப்பானில் கொவிட்-19 தடுப்பூசி நெருக்கடி நிலவக்கூடும்
தோக்கியோ: ஜப்பானின் சில பகுதிகளில் கொவிட்-19 தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசாங்கம் போதுமான அளவில் தடுப்பூசிகளை வழங்காதது அதற்குக் காரணம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒசாக்கா உட்பட சில நகரங்களில் இந்தச் சூழல் நிலவுகிறது.
தொடக்கத்தில் போதுமானோருக்குத் தடுப்பூசிகளைப் போடாவிட்டாலும் ஜப்பானில் அதற்கான முயற்சி இப்போது சூடுபிடித்துள்ளது.
இருந்தாலும் தலைநகர் தோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் வேளையில் ஜப்பானில் அதற்குள் போதுமானோருக்குத் தடுப்பூசியைப் போட முடியாது எனச் சொல்லப்படுகிறது.
பல சவால்களைத் தாண்டி ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளை வெற்றிகரமாக நடத்திக் காட்டும் முயற்சியில் ஜப்பான் இறங்கியுள்ளது.
அவ்வப்போது கிருமிப் பரவல் சூழல் சற்று மோசமடைந்தாலும் பெரும்பாலும் ஜப்பானில் கொவிட்-19 சூழல் கட்டுக்குள் இருந்துவருகிறது.
பிலிப்பீன்சில் கிருமித்தொற்று குறைவு
மணிலா: பிலிப்பீன்சில் கொவிட்-19 கிருமி அதிகம் பரவும் அபாயம் குறைவு என்று சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்நாட்டில் புதிதாக கொவிட்-19 கிருமி தொற்றுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்துவந்துள்ளது அதற்குக் காரணம்.