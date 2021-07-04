Home
உயிர்வாயுமானி பெறுவதில் சிக்கல்; மீண்டும் துண்டுப்பிரசுரம் கேட்கும் மக்கள்

2 mins read
அஞ்சல் வழி வந்த துண்டுப் பிரசுரத்தை தவறுதலாக சிலர் தூக்கிப் போட்டு விட்டனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

தெமா­செக் அற­நி­று­வ­னம் சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள குடும்­பங்­க­ளுக்கு இல­வ­ச­மாக உயிர்­வாயுமானி­யைக் கொடுக்­கிறது.

இதைப் பெறு­வ­தற்­கான துண்டுப்­பி­ர­சு­ரங்கள் அஞ்­சல் பெட்டி மூலம் ஜூன் 28 முதல் ஜூலை 3 வரை குடும்­பங்­க­ளுக்கு அனுப்­பப்­பட்­டது.

ஜூலை 5 முதல் ஆகஸ்ட் 5 வரை 300க்கும் மேற்­பட்ட ஃபேர் பிரைஸ், ஷெங் சியோங், ஜயண்ட், கோல்டு ஸ்டோ­ரேஜ், வாட்ஸ்­சன்ஸ், யூனிட்டி, கார்­டி­யன் கடை­களில் துண்­டுப்­பி­ர­சு­ரத்­தைக் கொடுத்து உயிர்­வாயுமா­னி­யைப் பெற­லாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால் சிலர் அந்­தத் துண்டுப்­பி­ர­சு­ரத்தைக் காண­டித்­து­விட்­டதாகக் கூறுகிறார்கள்.

ஆகை­யால் தங்­க­ளுக்கு வேறு துண்­டுப்­பி­ர­சு­ரம் அனுப்­பும்­படி சமூக ஊட­கங்­கள் மூலம் அவர்­கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தங்­க­ளுக்குக் கிடைத்த துண்டுப்­பி­ர­சு­ரத்தைத் தவ­று­த­லாக எங்கோ தூக்­கி­போட்­டு­விட்­ட­தா­கக் கூறும் குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­கள், அந்­தப் பிர­சு­ரங்­கள் இருந்­தால்­தான் உயிர்­வாயு மா­னி­யைப் பெற முடி­யும் என்­பது தங்­க­ளுக்­குத் தெரி­யா­மல் போய்­விட்­ட­தாகக் கூறு­கி­றார்­கள்.

இது பற்றி ஃபேஸ்புக்­கி­லும் தெமா­செக் அற­நி­று­வ­னத்­தின் இணை­யப் பக்­கத்­தி­லும் கருத்து தெரி­வித்து இருக்­கும் சிலர், அந்தக் கரு­வி­யைப் பெறு­வ­தற்கு வேறு ஏதா­வது வழி கிடைக்­கும் என்று நம்­பிக்கை தெரி­வித்­த­னர்.

இதர பல­ரும் தாங்­கள் நிபந்தனை­களைச் சரி­யா­கப் படிக்­க­வில்லை என்­பதை ஒப்­புக்­கொண்­ட­னர்.

அந்­தத் துண்­டுப்­பி­ர­சு­ரத்­தில் நான்கு மொழி­க­ளி­லும் விளக்­கங்­கள் கொடுக்­கப்­பட்டு இருந்­தன.

'இந்தத் துண்­டுப்­பி­ர­சு­ரத்தை உங்­க­ளு­டைய உயிர்­வாயு­மா­னி­யுடன் தொடர்ந்து பாது­காப்­பாக வைத்­திருக்க வேண்­டும்' என்று அந்­தப் பிர­சு­ரத்­தில் சிவப்பு நிறக் கட்­டத்­தில் ஆங்­கி­லத்­தில் எழு­தப்­பட்டு இருந்­தது.

உயிர்­வாயுமானியை எப்­படி பயன்­ப­டுத்த வேண்­டும், எப்­போது அதைப் பெற­லாம் என்­பதை தெரி­விக்­கும் விவ­ரங்­களும் பார்­கோ­டும் அதில் இருந்­தன.

இத­னி­டையே, ஃபேஸ்புக் பய­னா­ளி­க­ளுக்குப் பதில் கூறிய தெமா­செக் அற­நி­று­வ­னம், வேறு ஒரு துண்­டுப் பிர­சு­ரத்­தைக் கொடுக்க தன்­னால் இய­லாது என்று தெரி­வித்­து­விட்­டது.