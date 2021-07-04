தெம்பனீஸ் அடுக்குமாடி வீட்டில் தீ
தெம்பனிஸ் அவன்யூ 7 புளோக் 395ல் நேற்று காலையில் தீச்சம்பவம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து சுமார் 40 குடியிருப்பாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
அது பற்றி அதன் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்ட சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை, தீச்சம்பவம் பற்றி காலை 9.40 மணி அளவில் தகவல் கிடைத்ததாகத் தெரிவித்தது.
புளோக்கின் 10-வது மாடியில் புகை சூழ்ந்த வீட்டுக்குள் பூட்டை உடைத்து, குடிமைத் தற்காப்புப் படையினர் உயிர்காப்புச் சாதனங்களை அணிந்தபடி நுழைந்தனர்.
தீயணைப்பாளர்கள், தீ மூண்ட வீட்டின் சன்னல் வழியாக ஒருவரை வெளியேற்றினர். மருத்துவ உதவியாளர்கள் அவரைப் பரிசோதித்தனர். ஆனால் அவர் மருத்துவமனைக்குச் செல்ல மறுத்துவிட்டார் என்று அறிக்கை கூறியது. வீட்டின் ஒரு படுக்கையறை தீயில் முற்றிலும் எரிந்துபோனது.
போலிசார், புளோக்கின் 9வது முதல் 12வது மாடி வரையில் குடியிருப்பவர்களைப் பாதுகாப்பு கருதி வீடுகளை விட்டு வெளியேற்றியபோது, குடியிருப்பாளர் ஒருவர் கீழே விழுந்ததால், அவர் செங்காங் பொது மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
ஒரே வாரத்தில் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக புளோக்கில் ஏற்பட்ட இரண்டாவது தீச்சம்பவம் இது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஈசூன் ரிங் ரோடு புளோக் 141ல் ஏற்பட்ட தீச் சம்பவத்தின்போது 100 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
கவிமாலையில் மரபுக்கவிதைப் போட்டி
சிங்கப்பூர் கவிமாலை அமைப்பு பொதுமக்களுக்கான மரபுக்கவிதைப் போட்டியை நடத்தவிருக்கிறது. கவிதைகள் 16 முதல் 32 வரிகளுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒருவர்
3 கவிதைகளை அனுப்ப வேண்டும். சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள், முறையான வேலை அனுமதியில் இருப்போர் பங்கேற்கலாம். வேறெங்கும் வெளியாகாத சொந்தப் படைப்பாக கவிதை இருக்க வேண்டும்.
நாடு காக்கும் நாயகர்கள், கொரோனா, நீளும் இரங்கல்கள், சமூக வலைத்தளங்கள், வான்புகழும் வள்ளுவர் எனும் கருப்பொருளில் கவிதைகள் இருக்க வேண்டும். முதல் பரிசாக $1000, இரண்டாம் பரிசாக $500, மூன்றாம் பரிசாக $250 வழங்கப்படும். கவிதைகளை kavimaalaisingapore@gmail.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். இறுதிநாள் 25 ஜூலை 2021.
உடல்குறையுள்ளோரின் பயண
அனுபவங்கள் பற்றிய கருத்தாய்வு
பொதுப் போக்குவரத்தில் பயணம் செய்யும்போது உடல் குறையுள்ளவர்களுக்கும் அவர்களின் பராமரிப்பாளர்களுக்கும் ஏற்படும் அனுபவம் பற்றியும் அதனைப் பயன்படுத்துகையில் சந்திக்கும் தடைகள் பற்றியும் அவர்களின் கருத்துகளை அறிய பொதுக் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
பொதுப் போக்குவரவு மன்றம் அதனை நடத்துகிறது. கருத்தாய்வு, பொதுப் போக்குவரத்துக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த உதவும் என்று அது கூறியது. கருத்தாய்வுப் படிவத்தை அது இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளது. அதனை பூர்த்தி செய்ய பத்து நிமிடம் பிடிக்கும். குறைந்தது 200 பேர் இதுவரை கருத்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளனர். ஜூலை மாத இறுதி வரை பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
மாறுபட்ட பாலின உறவு உள்ளவர்களுக்கு மிரட்டல்: போலிஸ் விசாரணை
இன்ஸ்டகிராம் சமூக ஊடகத்தில் நேரலையாக ஒளிபரப்பான காணொளியில் மாறுபட்ட பாலின உறவு உள்ளவர்களுக்கு எதிராக வன்முறையில் ஈடுபடப் போவதாக மிரட்டல் விடுத்த ஆடவரை போலிசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
அது பற்றி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த போலிசார், மிரட்டல் விடுத்து அச்சம் ஏற்படுத்தியதன் தொடர்பில் 23 வயது ஆடவர் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகத் தெரிவித்தனர்.
தகாத சொற்கள் நிறைந்த அந்தக் காணொளி 'வேக் அப் சிங்கப்பூர்' இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் பதிவேற்றப்பட்டது. சுமார் 54,000 பேர் இதுவரை அதனைக் கண்டுள்ளனர்.
அதில் மாறுபட்ட பாலின உறவு உள்ளோருக்கு ஆதரவாக ஒவ்வோர் ஆண்டும் நடைபெறும் 'பிங்க் டாட் எஸ்ஜி' கூட்டத்தில் வன்முறையையும் குண்டர்கும்பல் கைகலப்பையும் உண்டாக்கப் போவதாக அந்த ஆடவர் அதில் கூறியிருந்தார்.