﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

3 mins read
தெம்பனீஸ் அடுக்குமாடி வீட்டில் தீ

தெம்­ப­னிஸ் அவன்யூ 7 புளோக் 395ல் நேற்று காலை­யில் தீச்­சம்­ப­வம் ஏற்­பட்­ட­தைத் தொடர்ந்து அங்­கி­ருந்து சுமார் 40 குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­கள் வெளி­யேற்­றப்­பட்­ட­னர்.

அது பற்றி அதன் ஃபேஸ்புக் பக்­கத்­தில் பதி­விட்ட சிங்­கப்­பூர் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை, தீச்­சம்­ப­வம் பற்றி காலை 9.40 மணி அள­வில் தக­வல் கிடைத்­த­தா­கத் தெரி­வித்­தது.

புளோக்­கின் 10-வது மாடி­யில் புகை சூழ்ந்த வீட்­டுக்­குள் பூட்டை உடைத்து, குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை­யி­னர் உயிர்­காப்­புச் சாத­னங்­களை அணிந்­த­படி நுழைந்­த­னர்.

தீய­ணைப்­பா­ளர்­கள், தீ மூண்ட வீட்­டின் சன்­னல் வழியாக ஒரு­வரை வெளி­யேற்­றினர். மருத்­துவ உத­வி­யா­ளர்­கள் அவரைப் பரி­சோ­தித்­த­னர். ஆனால் அவர் மருத்­து­வ­ம­னைக்­குச் செல்ல மறுத்­து­விட்­டார் என்று அறிக்கை கூறி­யது. வீட்­டின் ஒரு படுக்­கை­யறை தீயில் முற்­றி­லும் எரிந்­து­போ­னது.

போலி­சார், புளோக்­கின் 9வது முதல் 12வது மாடி வரை­யில் குடி­யி­ருப்­ப­வர்­க­ளைப் பாது­காப்பு கருதி வீடு­களை விட்டு வெளி­யேற்­றியபோது, குடி­யி­ருப்­பா­ளர் ஒரு­வர் கீழே விழுந்ததால், அவர் செங்­காங் பொது மருத்­து­வ­ம­னைக்­குக் கொண்டு செல்­லப்­பட்­டார்.

ஒரே வாரத்­தில் வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக புளோக்­கில் ஏற்­பட்ட இரண்­டா­வது தீச்­சம்­ப­வம் இது. கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை ஈசூன் ரிங் ரோடு புளோக் 141ல் ஏற்­பட்ட தீச் சம்பவத்தின்போது 100 பேர் வெளி­யேற்றப்­பட்­ட­னர்.

கவிமாலையில் மரபுக்கவிதைப் போட்டி

சிங்கப்பூர் கவிமாலை அமைப்பு பொதுமக்களுக்கான மரபுக்கவிதைப் போட்டியை நடத்தவிருக்கிறது. கவிதைகள் 16 முதல் 32 வரிகளுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒருவர்

3 கவிதைகளை அனுப்ப வேண்டும். சிங்கப்பூரர்கள், நிரந்தரவாசிகள், முறையான வேலை அனுமதியில் இருப்போர் பங்கேற்கலாம். வேறெங்கும் வெளியாகாத சொந்தப் படைப்பாக கவிதை இருக்க வேண்டும்.

நாடு காக்கும் நாயகர்கள், கொரோனா, நீளும் இரங்கல்கள், சமூக வலைத்தளங்கள், வான்புகழும் வள்ளுவர் எனும் கருப்பொருளில் கவிதைகள் இருக்க வேண்டும். முதல் பரிசாக $1000, இரண்டாம் பரிசாக $500, மூன்றாம் பரிசாக $250 வழங்கப்படும். கவிதைகளை kavimaalaisingapore@gmail.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். இறுதிநாள் 25 ஜூலை 2021.

உடல்குறையுள்ளோரின் பயண

அனுபவங்கள் பற்றிய கருத்தாய்வு

பொதுப் போக்குவரத்தில் பயணம் செய்யும்போது உடல் குறையுள்ளவர்களுக்கும் அவர்களின் பராமரிப்பாளர்களுக்கும் ஏற்படும் அனுபவம் பற்றியும் அதனைப் பயன்படுத்துகையில் சந்திக்கும் தடைகள் பற்றியும் அவர்களின் கருத்துகளை அறிய பொதுக் கருத்தாய்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

பொதுப் போக்குவரவு மன்றம் அதனை நடத்துகிறது. கருத்தாய்வு, பொதுப் போக்குவரத்துக் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த உதவும் என்று அது கூறியது. கருத்தாய்வுப் படிவத்தை அது இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளது. அதனை பூர்த்தி செய்ய பத்து நிமிடம் பிடிக்கும். குறைந்தது 200 பேர் இதுவரை கருத்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளனர். ஜூலை மாத இறுதி வரை பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

மாறுபட்ட பாலின உறவு உள்ளவர்களுக்கு மிரட்டல்: போலிஸ் விசாரணை

இன்ஸ்டகிராம் சமூக ஊடகத்தில் நேரலையாக ஒளிபரப்பான காணொளியில் மாறுபட்ட பாலின உறவு உள்ளவர்களுக்கு எதிராக வன்முறையில் ஈடுபடப் போவதாக மிரட்டல் விடுத்த ஆடவரை போலிசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

அது பற்றி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த போலிசார், மிரட்டல் விடுத்து அச்சம் ஏற்படுத்தியதன் தொடர்பில் 23 வயது ஆடவர் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகத் தெரிவித்தனர்.

தகாத சொற்கள் நிறைந்த அந்தக் காணொளி 'வேக் அப் சிங்கப்பூர்' இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் பதிவேற்றப்பட்டது. சுமார் 54,000 பேர் இதுவரை அதனைக் கண்டுள்ளனர்.

அதில் மாறுபட்ட பாலின உறவு உள்ளோருக்கு ஆதரவாக ஒவ்வோர் ஆண்டும் நடைபெறும் 'பிங்க் டாட் எஸ்ஜி' கூட்டத்தில் வன்முறையையும் குண்டர்கும்பல் கைகலப்பையும் உண்டாக்கப் போவதாக அந்த ஆடவர் அதில் கூறியிருந்தார்.