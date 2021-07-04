நியூட்ரினோ திட்டம்: சீமான் கண்டனம்
சென்னை: மத்திய அரசின் நியூட்ரினோ ஆய்வு திட்டமானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையைச் சீர்குலைக்கும் நாசகாரத் திட்டம் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். பொதுமக்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் கடும் எதிர்ப்பினால் அத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் அதைச் செயல்படுத்த முயற்சி நடப்பதாக அவர் அறிக்கை ஒன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த கொடுஞ் செய்தி அறிந்து தாம் அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பதாகவும் இத்திட்டம் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். இந்த திட்டத்தை கைவிட மத்திய அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
ஜெயா சமாதியில் இருந்து சுற்றுப்பயணம் தொடங்கும் சசிகலா
சென்னை: அனைவரும் பார்த்து வியக்கும்படி தமது அரசியல் பணியைச் செய்யப் போவதாக சசிகலா தெரி வித்துள்ளார். ஜெயலலிதா சமாதியில் இருந்து மிக விரைவில் தமது சுற்றுப்பயணத்தைத் தொடங்க இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார். தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு தமக்கு வரும் கடிதங்களைப் படிக்கும்போது மனம் வேதனைப்படுவதாகவும் அதன் காரணமாகவே பலரை தாம் தொடர்புகொண்டு பேசி வருவதாகவும் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார். "ஊரடங்கு முடிந்தவுடன் ஜெயலலிதா நினைவிடத்துக்குச் சென்றுவிட்டு சுற்றுப்பயணமாக வருவேன், அனைவரையும் சந்திப்பேன்," என்று சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.
புதிய அணை கட்டிய கர்நாடகா
சென்னை: ஊரடங்கு வேளையில் கர்நாடக அரசு தென் பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே புதிய அணையைக் கட்டி முடித்திருப்பது தமிழக அரசை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. புதிய அணையால் தமிழகத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களில் பாசனப் பணிகள் பாதிக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது. தென்பெண்ணை ஆறு பாயும் யார்கோள் என்ற பகுதியில் கர்நாடக அரசு புதிய அணையைக் கட்டியுள்ளது. எனினும் ஆற்றின் கீழ் பகுதியில் உள்ள மாநிலங்களின் ஒப்புதலைப் பெறாமல் நீர் தேக்கி வைக்கும் கட்டமைப்புகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்ற விதிமுறையை அந்த அரசு மீறியுள்ளது என தமிழக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். எனவே இது தொடர்பாக தமிழக அரசு சட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
16 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு
சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் வெப்பச்சலனமும் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள அம்மையம், சேலம், தர்மபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று இரவு வரை கனமழை நீடிக்கும் என அறிவித்துள்ளது.