ஐந்து மலே­சிய மாநி­லங்­களில் கட்டுப்­பா­டு­கள் தளர்வு

கோலா­லம்­பூர்: மலே­சியா, வரும் வாரத்தில் ஐந்து மாநி­லங்­களில் கொவிட்-19 கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­த­வுள்­ளது. தேவை­யான நிபந்­த­னை­க­ளைப் பூர்த்­தி­செய்­த­தால் அம்­மா­நி­லங்­களில் கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­தப்­போ­வ­தாக மலே­சி­யா­வின் தற்காப்பு அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

கொவிட்-19 கிரு­மிப் பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த சென்ற மாதம் ஓன்றாம் தேதி­யி­லி­ருந்து மலே­சியா முழு­வ­தும் முடக்க ­நி­லை­யில் இருந்­து­வந்­துள்­ளது.

நான்கு கட்­டங்­க­ளா­கக் கட்­டுப்­பா­டு­கள் தளர்த்­தப்­படும் என்று அந்­நாட்­டுப் பிர­த­மர் முஹைதீன் யாசின் தெரி­வித்­தார்.

தலை­ந­கர் கோலா­லம்­பூ­ரி­லும் அதற்கு அருகே இருக்­கும் சிலாங்­கூர் மாநி­லத்­தி­லும் கட்­டுப்­பா­டு­கள் நேற்று முதல் முடுக்­கி­வி­டப்­பட்­டன.

பிலிப்­பீன்­சில் எரி­மலை குமு­றல்

மணிலா: பிலிப்­பீன்­சில் எரி­மலை குமு­றி­ய­தால் ஈரா­யி­ரத்­துக்­கும் அதி­க­மா­னோர் அந்­தப் பகு­தி­யி­லி­ருந்து வெளி­யேற்­றப்­பட்­ட­னர்.

எரி­மலை குமு­றி­ய­தால் தலை­ந­கர் மணி­லா­வுக்கு அருகே உள்ள பகு­தியை நச்­சுக் காற்று சூழ்ந்­தது.

டால் எனும் எரி­மலை கடந்த சில நாட்­க­ளா­கக் குமு­றி­வ­ரு­கிறது. மணிலா மற்­றும் அதற்கு அருகே உள்ள பல மாநிலங்­க­ளைப் புகை­மூட்­டம் சூழ்ந்­தது.

வரும் நாட்­களில் மேலும் பலர் பாதிக்­கப்­பட்­ட பகு­தி­க­ளி­லி­ருந்து வெளி­யேற்­றப்­ப­டு­வர் என்று வானிலை அதி­கா­ரி­கள் தெரி­வித்­த­னர்.

பலர் உறவினர்களின் வீடுகளிலும் கொவிட்-19 சூழல் காரணமாக மூடப்பட்ட பள்ளிகளிலும் அடைக்கலம் நாடினர்.

டால் எரி­மலை மணி­லா­வி­லி­ருந்து 50 கிலோ­மீட்­டர் தொலைவில் உள்­ளது.

317,000க்­கும் அதி­க­மா­னோர் நச்­சுக் காற்­றால் பாதிக்கப்படக்­கூ­டும் என்று குடி­மைத் தற்­காப்பு அதி­கா­ரி­கள் எச்­ச­ரித்­த­னர்.