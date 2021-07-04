ஐந்து மலேசிய மாநிலங்களில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு
கோலாலம்பூர்: மலேசியா, வரும் வாரத்தில் ஐந்து மாநிலங்களில் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தவுள்ளது. தேவையான நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்ததால் அம்மாநிலங்களில் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தப்போவதாக மலேசியாவின் தற்காப்பு அமைச்சு தெரிவித்தது.
கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த சென்ற மாதம் ஓன்றாம் தேதியிலிருந்து மலேசியா முழுவதும் முடக்க நிலையில் இருந்துவந்துள்ளது.
நான்கு கட்டங்களாகக் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் முஹைதீன் யாசின் தெரிவித்தார்.
தலைநகர் கோலாலம்பூரிலும் அதற்கு அருகே இருக்கும் சிலாங்கூர் மாநிலத்திலும் கட்டுப்பாடுகள் நேற்று முதல் முடுக்கிவிடப்பட்டன.
பிலிப்பீன்சில் எரிமலை குமுறல்
மணிலா: பிலிப்பீன்சில் எரிமலை குமுறியதால் ஈராயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் அந்தப் பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர்.
எரிமலை குமுறியதால் தலைநகர் மணிலாவுக்கு அருகே உள்ள பகுதியை நச்சுக் காற்று சூழ்ந்தது.
டால் எனும் எரிமலை கடந்த சில நாட்களாகக் குமுறிவருகிறது. மணிலா மற்றும் அதற்கு அருகே உள்ள பல மாநிலங்களைப் புகைமூட்டம் சூழ்ந்தது.
வரும் நாட்களில் மேலும் பலர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவர் என்று வானிலை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பலர் உறவினர்களின் வீடுகளிலும் கொவிட்-19 சூழல் காரணமாக மூடப்பட்ட பள்ளிகளிலும் அடைக்கலம் நாடினர்.
டால் எரிமலை மணிலாவிலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.
317,000க்கும் அதிகமானோர் நச்சுக் காற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்று குடிமைத் தற்காப்பு அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.