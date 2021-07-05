இணையம் வழியாகவும் தொலைபேசி வழியாகவும் வங்கிப் பரிவர்த்தனை சேவைகளைப் பெறுவதில் யுஓபி வாடிக்கையாளர்கள் நேற்று சிரமத்தை எதிர்நோக்கினர். நேற்று நண்பகல் முதல் யுஓபி சேவை தடைப்பட்டதாக வாடிக்கையாளர்கள் பலர் தெரிவித்தனர். இது குறித்து யுஓபி அதன் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டு மன்னிப்பும் கேட்டிருந்தது. குறிப்பிட்ட சில சேவைகள், பிற்பகல் சுமார் மூன்று மணியளவில் வழக்கநிலைக்குத் திரும்பி விட்டதாகக் கூறப்பட்டது. பணம் எடுப்பதற்கான வங்கி இயந்திரங்களும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளதாக இணையவாசிகள் சிலர் கூறியிருந்தனர். ஆனால் இயந்திரங்கள் சீராகச் செயல்படுவதாக யுஓபி தெளிவுப்படுத்தியது. மூன்று வாரங்களுக்கு முன் டிபிஎஸ் வாடிக்கையாளர்களும் சேவைக் கோளாற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர்.
யுஓபி சேவைகள் தடைப்பட்டன
