ரூ.3 கோடி கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல்
கோவை: கோவை விமான நிலையத்திற்கு சார்ஜாவில் இருந்து ஏர் அரேபியா விமானம் வந்தது. இதில் இருந்து இறங்கிய பயணிகளின் உடைமைகளை வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவு, நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது, ஆறுமுகம், அப்துல் ஹமீது, மாதவன், சுலைமான், ராஜேந்திரன், தீன் இப்ராகிம்ஷா ஆகிய ஆறு பேரிடம் இருந்து 7 கிலோ 908 கிராம் கடத்தல் தங்கத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். ஆறு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர். கடத்தல் தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு ஏறக்குறைய ரூ.3 கோடி என்று கூறப்படுகிறது.
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட ஆடவர் மரணம்
மதுரை: நகைச்சுவை நடிகர் விவேக்கைப் போன்று மதுரையில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் அடுத்த நாளே உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மென்பொருள் பொறியாள ரான மதுரை, புதுவிளாங்குடி யைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரூ சைமன், 29, (படம்) இங்கிலாந்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மதுரைக்கு வந்தவர், அதன்பிறகு வீட்டிலிருந்தபடியே பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், அவரும் அவரது மனைவியும் சமயநல்லூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியை முதல்முறையாகப் போட்டுக்கொண்டனர். இந்நிலையில், அடுத்த நாள் சுவாசக் கோளாறு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்து இறந்துள்ளார். இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குநர் அர்ஜூன்குமார் கூறுகையில், "ஆண்ட்ரூ சைமனுக்கு தடுப்பூசி போட்ட பின்னர் காத்திருப்பு அறையில் இருந்தபோது எந்தவிதமான ஒவ்வாமையும் ஏற்படவில்லை. இருந்தாலும், அவர் திடீரென உயிரிழந்து உள்ளார். பிரேதப் பரிசோதனை முடிவுகள் வந்தபின்னரே அவர் இறப்புக்கான காரணம் தெரியவரும்," என்றார்.
அய்யாறு வாண்டையார் மறைவு
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பூண்டி கி.அய்யாறு வாண்டையார், 90, உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நேற்று அதிகாலை காலமானார். 2001ல் திருவையாறு அதிமுக எம்எல்ஏவான அய்யாறு வாண்டையார் அறநிலையத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்துள்ளார். அய்யாறு வாண்டையார் மறைவுக்கு அதிமுக தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அலட்சியம் கூடாது; கவனம் தேவை
சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள காணொளியில், "கொரோனா என்ற பெரும் தொற்றில் இருந்து மீண்டு வருகிறோம். நாளொன்றுக்கு 38,000ஐ தொட்ட அன்றாடப் பாதிப்பு இப்போது 4,000 என்ற அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்புவது ஒன்றே ஒன்றுதான். கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்தி விட்டோம் என்று சொல்லலாமே தவிர முழுமையாக ஒழித்துவிட்டோம் என்று சொல்லமுடியாது. எனவே மக்கள் யாரும் அலட்சியமாக இருக்கவேண்டாம். எச்சரிக்கையாக, கவனமாக இருக்கவேண்டும்," என்று அறிவுறுத்தி உள்ளார்.