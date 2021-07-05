லஷ்கர் இ தொய்பா இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஐவர் சுட்டுக்கொலை
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் லஷ்கர் இ தொய்பா இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். நேற்று முன்தினம் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே புல்வாமா பகுதியில் மோதல் நடைபெற்றது. தீவிரவாதிகள் பதுங்கி இருந்த இடத்தைச் சுற்றி வளைத்து பாதுகாப்புப் படையினர் தாக்குதல் நடத்தினர். நீண்ட நேரம் நீடித்த துப்பாக்கிச் சண்டையின் முடிவில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. துப்பாக்கிச் சண்டையில் ராணுவ வீரர் ஒருவர் வீர மரணமடைந்தார் என வும் கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதிகள் அடையாளம் காணப்பட் டுள்ளனர் என்றும் பாதுகாப்புப் படை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
விநோதம்: ஒரே மாமரத்தில்
121 வகை மாங்கனிகள்
லக்னோ: ஒரே மாமரத்தில் 121 வகையான மாங்கனிகள் வளரும் ஆச்சரிய நிகழ்வு உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள சகராம்பூரில் நிகழ்ந்து வருகிறது. அங்குள்ள ஒரு தோட்டத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 121 வகையான மரக்கன்றுகள் ஒன்றாக இணைத்து நடப்பட்டன. இதை உத்தரப் பிரதேச வேளாண் பயிற்சி நிலைய அதிகாரி ராஜேஷ் பிரசாத் என்பவர் நட்டார். அம்மரத்தைப் பராமரிக்க பணியாளர் ஒருவரும் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் அந்த மாமரத்தில் 121 வகையான மாம்பழங்கள் விளைந்துள்ளன. இதையடுத்து அந்த மாமரத்தைக் காண ஏராளமானோர் வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
போதைப்பொருள் பறிமுதல்: மூன்று நைஜீரியர்கள் கைது
மும்பை: போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக மகாராஷ்டிர காவல்துறை மூன்று நைஜீரியர்களைக் கைது செய்துள்ளது. அவர்களிடம் இருந்து 25 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தானே மாவட்டத்தில் நைஜீரியர்கள் சிலர் தங்கி இருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து போலிசார் அங்கு விரைந்தனர். விசாரணைக்குப் பின்னர் கைதான மூவரும் எங்கிருந்து போதைப்பொருளைக் கடத்தி வந்தனர் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
30 மில்லியன் பதிவுகள் மீது நடவடிக்கை: ஃபேஸ்புக் தகவல்
புதுடெல்லி: மத்திய அரசு அமல்படுத்தி உள்ள புதிய தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப சர்ச்சைக்குரிய பதிவுகளை சமூக வலைத்தள நிறுவனங்கள் நீக்கி உள்ளன. கடந்த மே 15ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 15 வரையிலான ஒரு மாத காலத்தில் மட்டும் 10 விதிமுறை மீறல் பிரிவுகளின்கீழ் மொத்தம் 30 மில்லியன் பதிவுகளின் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக ஃபேஸ்புக் கூறியுள்ளது.
புதுவையில் 45% பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது
புதுவை: புதுவையில் 45 விழுக்காட்டினருக்கும் அதிகமானோருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள முகக்கவவசம் அணிய பழகுவதுபோல் இருசக்கர வாகனமோட்டிகள் அனைவரும் தலைக்கவசம் அணிவதையும் பழகிக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் அவர். கோவில் தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களும் சமூக இடைவெளியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனத்துக்குப் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.