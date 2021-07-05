Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

ஆஸ்திரேலியாவில் குறையும் தொற்று; தளர்த்தப்படும் கட்டுப்பாடு

﻿﻿﻿﻿மெல்­பர்ன்: ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வின் நியூ சவுத் வேல்­ஸில் இரண்டு நாட்­க­ளுக்­குப் பிறகு தொற்­றுக்கு ஆளா­வோர் எண்­ணிக்கை குறைந்­துள்­ளது.

இதை­ய­டுத்து, சிட்­னி­யில் மக்­கள் கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தொடர்ந்து பின்­பற்­றி­னால், முடக்க நிலை அடுத்த வாரம் தளர்த்­தப்­படும் என்று அதி­கா­ரி­கள் தெரி­வித்­த­னர்.

சனிக்­கி­ழ­மை­யன்று அங்கு 16 பேருக்­குத் தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­ட­தாக நேற்­றைய புள்ளி விவ­ரங்­கள் தெரி­வித்­தன. அதற்கு முந்­தைய நாள் அந்த எண்­ணிக்கை 35ஆக இருந்­தது. இந்த ஆண்­டில் பதி­வான ஆக அதிக எண்­ணிக்­கை­யா­கும் அது.

கனடாவில் காட்டுத்தீச் சம்பவங்கள்

﻿﻿﻿﻿கனடாவில் நிலவும் அதிக வெப்பநிலை காரணமாக

130க்கும் மேற்பட்ட காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

தீயைக் கட்டுப்படுத்த போராடும் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா வில், அவசர சேவைகளுக்கு உதவ ராணுவ விமானங்களை அனுப்பியுள்ளதாக மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் நேற்று முன்தினம் 12,000 மின்னல் தாக்குதல் ஏற்பட்டதாகவும் அதன்பின்னரே 136 காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் பதிவானதாகவும் காட்டுத்தீயை அணைக்கும் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

ராணுவத் தாக்குதல்; 25 பேர் பலி

யங்கூன்: மியன்மார் ராணுவ ஆட்சிக்குழு எதிர்ப்பாளர் களுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் மியன்மார் பாதுகாப்புப் படை

யினர் குறைந்தது 25 பேரைக் கொன்றதாக மியன்மார்-மொழி ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது. நேப்பிடோவில் ரோந்துப் பணியில் இருந்த பாதுகாப்புப் படையினரில் ஒருவரை எதிர்ப்பாளர்கள் கொன்றதாகவும் அதற்குப் பாதுகாப்பு படையினர் பதிலடி கொடுத்த பிறகு அவர்கள் பின்வாங்கியதாகவும் மியன்மாரின் குளோபல் நியூ லைட் கூறியது. இது குறித்து ராணுவம் எதுவும் பதிலளிக்கவில்லை.

மலேசிய அரசுக்கு சிக்கல்

கோலாலம்பூர்: அம்னோ கட்சித் தலைவர் அகமது சாஹிட் ஹமிடி தலைமையிலான பிரிவு இந்த வார தொடக்கத்தில் மலேசிய பிரதமர் முகைதீன் யாசின் அரசாங்கத்திற்கு அளித்து வரும் ஆதரவைத் திரும்பப் பெறுவது தொடர்பாக அம்னோவில் நிலவும் பதற்றங்கள் அண்மையில் வெளிப்படை

யாக தெரியத் தொடங்கியுள்ளதாக மூத்த அம்னோ அதிகாரி

கள் கூறுகின்றனர். 48 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அம்னோ

வில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர் பெரிக்கத்தான் நேஷனல் கூட்டணியில் இருந்து விலக உறுதியளித்துள்ளதாக அம்னோ அதிகாரிகள் கூறியதாக ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கூறுகிறது. இதையடுத்து மலேசியாவில் ஆட்சி கவிழும் அபாயம் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.