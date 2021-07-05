ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தப்பட்ட தேசிய 'ஸ்பெல்லிங் பீ' போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த 11 வயது சிறுமி தீக்ஷிதா கார்த்திக் தேசிய சாம்பியனாக வெற்றி பெற்றுள்ளார். "கடினமான வார்த்தைகளுக்கு 'ஸ்பெல்லிங்' அறிவதில் இருந்த ஆர்வமும் கடும் உழைப்புமே இந்த வெற்றிக்குக் காரணம்," என்று தீக்ஷிதா கூறினார்.
இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் உள்ள 490 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த தொடக்கநிலை 5, 6 வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுடன் போட்டியிட்டு இந்த வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார் தீக்ஷிதா.
2 வயதில் மெல்பர்னில் குடியேறினர் தீக்ஷிதாவின் பெற்றோர். அந்த இளம் வயதிலேயே இவருக்கு ஸ்பெல்லிங் அறிவதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது.
"ஸ்பெல்லிங் தெரிந்துகொள்வதை நான் மிகவும் விருப்பத்துடன் செய்தேன். என்னுடன் படித்தவர்களுக்கு 'ஸ்பெல்லிங்' தேர்வு என்றாலே பிடிக்காது. ஆனால் அந்தத் தேர்வுகளை நான் ஆர்வத்துடன் செய்யத் தொடங்கினேன். அதுவே எனக்கு விருப்பமான பொழுதுபோக்காக மாறியது," என்றார் தீக்ஷிதா.
போட்டியில் வெற்றி பெற்ற தீக்ஷிதா, கேன்பராவில் பிரதமரிடம் இதற்கான விருது சான்றிதழுடன் 250 டாலர் மதிப்பிலான புத்தகங்கள், ஓர் 'ஐபேடு' ஆகியவையும் இவருக்குப் பரிசாக கிடைக்க உள்ளன.
இந்தப் போட்டி மார்ச் 15 முதல் 27 வரை மூன்று சுற்றுகளாக பள்ளியில், பிறகு மாகாணம் அளவில் அதற்குப் பிறகு தேசிய அளவில் நடத்தப்பட்டன. கடந்த ஆண்டுகளைப்போல் இல்லாமல் இந்த ஆண்டுப் போட்டி இணையம் மூலம் நடத்தப்பட்டது. ஆசிரியர்களின் மேற்பார்வையில் 30 கடினமான வார்த்தைகளுக்கான ஸ்பெல்லிங்கை குறுகிய நேரத்தில் பதிவு செய்வதே இந்தப் போட்டியின் முக்கிய அம்சம்.
தீக்ஷிதா ஒரு நிமிடத்தில் 30 வார்த்தைகளைச் சரியாகப் பதிவு செய்து வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றி பற்றி அவர் கூறுகையில், "நான் இதற்காக கடுமையான பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டேன். இதற்கான புத்தகங்களையும் படித்தேன். என்னுடைய இந்த திறமையைக் கண்டுபிடித்து இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்க என்னை ஊக்குவித்த ஹெய்லிபரி பள்ளிக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன்.
"மேலும் என்னுடைய பெற்றோரின் ஆதரவு இல்லையென்றால் என்னால் இந்த அளவிற்கு வந்திருக்க முடியாது. தங்கள் பிள்ளைகளின் ஆற்றலை பெற்றோர்தான் முதலில் உணர்வார்கள். அந்த வகையில் என்னுடைய ஆர்வத்தைக் கண்டு அதற்கான புத்தகங்களை வாங்கிக் கொடுத்து என்னை ஊக்குவித்த என் பெற்றோருக்கும் நன்றி," என்று கூறினார் தீக்ஷிதா கார்த்திக்.
'ஸ்பெல்லிங் பீ' போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய மாணவி தீக்ஷிதா கார்த்திக்