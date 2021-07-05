ஸ்பெல்லிங்கில் சாதனை படைத்த தீக்ஷிதா கார்த்திக்கைப்போல மற்றுமோர் இந்திய வம்சாவளி சிறுவன் தன்னுடைய 12வது வயதில் 'செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்' ஆகி உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
2002ல் உக்ரேனைச் சேர்ந்த செர்ஜி கர்ஜாகின், 12 ஆண்டுகள் 7 மாதமாக இருக்கும்போது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டராகி, இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் என்கிற சாதனையைச் செய்தார்.
அவர் சாதனையை முறியடிக்க பல ஆண்டுகளாக பல மாணவர்கள் முயற்சி செய்தும் முடியாமல் போனது. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 12 வயது பிரக்ஞானந்தா இந்தச் சாதனையைத் தகர்க்க முயற்சி செய்தார். ஆனால் 12 ஆண்டுகள் 10 மாதங்கள், 13 நாள்களில் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆனார். இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் என்கிற பெருமையைப் பெற்றார்.
இதையடுத்து 12 ஆண்டுகள், ஏழு மாதங்கள், 17 நாள்களில் செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகி, பிரக்ஞானந்தாவின் சாதனையைப் பின்னுக்குத் தள்ளினார் சென்னையைச் சேர்ந்த குகேஷ். இது, கர்ஜாகினை விட 17 நாள்கள் மட்டுமே வயதில் அதிகம்.
இந்நிலையில் கர்ஜாகினின் சாதனையைத் தகர்த்துள்ளார் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அபிமன்யு மிஸ்ரா. அமெரிக்காவில் வசிக்கும் அபிமன்யு, 12 ஆண்டுகள் 4 மாதங்கள் 25 நாள்களில் 'கிராண்ட்மாஸ்டர்' ஆகி புதிய உலக சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இதனால் கர்ஜாகினின் 19 ஆண்டு சாதனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஹங்கேரியின் புடாபெஸ்டில் நடைபெற்ற சதுரங்கப் போட்டியில் இந்தியாவின் லியோன் லூக்கைத் தோற்கடித்து 'கிராண்ட் மாஸ்டர்' ஆவதற்கான தகுதியை அடைந்தார் அபிமன்யு.
2019ல் 10 ஆண்டுகள், 9 மாதங்கள், 20 நாட்களில் அனைத்துலக மாஸ்டர் ஆகி உலக சாதனை படைத்த அபிமன்யு, ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பின்படி இளம் வயதில் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகியுள்ளார்.
செப்டம்பர் 5க்குள் கிராண்ட்மாஸ்டரானால் உலக சாதனை படைக்க வாய்ப்பிருந்த நிலையில் இரு மாதத்துக்கு முன்பு இச்சாதனையை நிகழ்த்திவிட்டார் அபிமன்யு.
10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்குச் சென்றுவிட்டார்கள் அபிமன்யுவின் குடும்பத்தினர்.
கொரோனா பரவலால் போட்டிகள் ரத்தானதால் திட்டமிட்டபடி கடந்த ஆண்டு அபிமன்யுவால் சதுரங்கப் போட்டிகளில் கலந்துகொள்ள முடியாமல் போனது. எனினும் இந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் கொரோனா அச்சுறுத்தலுக்கு இடையே போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு நினைத்ததைச் சாதித்துள்ளார்.