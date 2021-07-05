பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக கடந்த ஆண்டு மூடப்பட்ட ஹாவ் பார் வில்லா மீண்டும் இம்மாதம் ஒன்றாம் தேதி வியாழக்கிழமையன்று திறக்கப்பட்டது.
சீனப் புராணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த ஹாவ் பார் வில்லா. இது பாசிர் பாஞ்சாங்கில் கிட்டத்தட்ட 8.5 ஹெக்டர் (85,000 ச.மீட்டர்) அளவில் 1937ல் பூன் ஹாவ், டைகர் பாம் மருந்தின் உரிமையாளரான பூர் பார் ஆகியோரால் கட்டப்பட்டு, 'டைகர் பாம் கார்டன்' என்று பெயரிடப்பட்டது.
1980களில் இந்த பூங்காவை சிங்கப்பூர் சுற்றுலா வாரியம் எடுத்துக்கொண்டது. அதன் பிறகு இதற்கு 'ஹாவ் பார் வில்லா' என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
இது கட்டப்பட்ட காலங்களில் சிங்கப்பூரில் அதிக சுற்றுலாத் தலங்கள் இல்லாததால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் இந்த இடத்தைச் சுற்றிப்பார்க்க கிட்டத்தட்ட 200,000 மக்கள் சென்று வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தற்பொழுது சிங்கப்பூரில் பல சுற்றுலாத் தலங்கள் உள்ளதால் ஹாவ் பார் வில்லா செல்வோரின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது.
தீய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் இறந்த பிறகு அதற்கான தண்டனைகளைப் பெறுவார்கள் என்று அறிவுறுத்தும் வகையில் நீதிமன்றங்கள் போல கற்பனையாக சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. அவற்றைப் பார்ப்பவர்கள் தவறு செய்தால் கட்டாயம் தண்டனை உண்டு என்பதை உணரும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பகுதிகள் மட்டும் பார்ப்பதற்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் வகையில் பலவிதமான விளக்கு வெளிச்சத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தக் காட்சியகங்கள் செப்டம்பர் மாதத்தில் திறக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. மற்ற இடங்கள் தற்பொழுது திறக்கப்பட்டு உள்ளன. ஹாவ் பார் வில்லா காலை 9 மணி முதல் இரவு 10.00 மணிவரை திறந்திருக்கும். அனுமதி இலவசம்.