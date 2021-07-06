உள்ளூரில் புதிதாக அறுவருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று
உள்ளூரில் நேற்று புதிதாக ஆறு பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
அவர்களில் இருவருக்கு எப்படி கிருமி தொற்றியது என்பது இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. எஞ்சிய நால்வர், முன்னதாக கிருமி தொற்றியவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள். அவர்களுக்கு கொவிட்-19 பரிசோதனை நடத்தப்பட்டபோது அவர்கள் ஏற்கெனவே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுவிட்டனர்.
வெளிநாடுகளிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்த ஏழு பேருக்குத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் இங்கு வந்தவுடன் வீட்டில் இருக்கும் கட்டாய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அந்த எழுவரில் ஐவருக்கு சிங்கப்பூர் வந்திறங்கியவுடன் தொற்று உறுதியானது. இங்கு வந்த பிறகு தங்குமிடத்தில் இருக்கும் கட்டாய உத்தரவை நிறைவேற்றி வந்தபோது எஞ்சிய இருவருக்குத் தொற்று கண்டறியப்பட்டது.
மேம்படுத்தப்பட்ட 'லைஃப்எஸ்ஜி' செயலியில் புதிய அம்சங்கள்
அரசாங்கத்தின் 'லைஃப்எஸ்ஜி' கைபேசிச் செயலியில் புதிய அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கத் தொழில்நுட்ப அமைப்பான GovTech, கடந்த வியாழக்கிழமை செயலியில் "Profile" எனும் புதியதொரு அம்சத்தைச் சேர்த்தது. அதில், அரசாங்க அமைப்புகளில் தங்களது தனிப்பட்ட விவரங்கள் சிலவற்றைப் பயனாளர்கள் பார்க்க முடியும்.
எடுத்துக்காட்டாக, மத்திய சேம நிதிக் கணக்கில் இருக்கும் தொகையையும் வரி செலுத்துவதற்காக உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையத்தின் மதிப்பீட்டிற்குரிய வருடாந்திர வருவாயையும் அவர்கள் பார்க்கலாம்.
மேலும், எஞ்சியுள்ள ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர் உதவித்தொகை, 'சிங்கப்பூர் ரீடிஸ்கவர்' பற்றுச்சீட்டுகள் போன்ற விவரங்களையும் பார்க்க முடியும்.
'கொவிட்-19 சூழலைவிட பெரிய சோதனையாக பருவநிலை மாற்றம்'
கொவிட்-19 சூழலுக்கு அப்பாற்பட்டு செய்தி அறைகள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய மேலும் பெரிய விவகாரமாக பருவநிலை மாற்றம் விளங்கும் என்று உலக செய்தித்தாள் ஆசிரியர்கள் கருத்தரங்கின் தலைவர் வாரன் ஃபெர்னான்டெஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
"இது, நமது தலைமுறை எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடி. ஒரு தீர்வுக்குப் பின்னால் சமூகங்கள், அரசாங்கங்கள், சமுதாயங்களை ஒன்றுதிரட்டுவது எவ்வளவு கடினம் என்பதை கொவிட்-19 சூழலில் நாம் பார்த்தோம் என்றால், அதைவிட கடினமாக இருக்கும் என்பதை பருவநிலை மாற்றம் காட்டப் போகிறது என நான் நினைக்கிறேன்," என்றார் சிங்கப்பூர் பிரஸ் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்தின் ஆங்கில/மலாய்/தமிழ் ஊடகப் பிரிவின் முதன்மை ஆசிரியரான திரு ஃபெர்னான்டெஸ்.