கேலாங் வட்டாரத்தில் $100 கள்ளநோட்டு: ஆடவர் கைது
$100 கள்ளநோட்டைப் பயன்படுத்தியது தொடர்பாக 27 வயது ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கேலாங் ரோட்டில் பொருள் ஒன்றை வாங்க $100 கள்ளநோட்டுப் பயன்படுத்தியது தொடர்பாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தங்களுக்குப் புகார் கிடைத்ததாக போலிசார் நேற்று கூறினர். அதனைத் தொடர்ந்து விழிப்படைந்த அதிகாரிகள் தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கினர்.
புகார் கிடைக்கப் பெற்ற பத்து மணி நேரத்தில் வர்த்தக விவகாரத் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட ஆடவரின் அடையாளத்தைத் திரட்டியதோடு உடனடியாக அவரைக் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து ஆறு $10 கள்ளநோட்டுகளும் மூன்று $2 கள்ளநோட்டுகளும் கைப்பற்றப்பட்டன. கடந்த சனிக்கிழமை நீதிமன்றத்தில் முன்னிைலப்படுத்தப்பட்ட அவர் விசாரணைக்காவலில் வைக்கப்பட்டார். இதுபோன்ற குற்றச்செயல்கள் கடந்த 2015 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் இங்கு நடைபெற்றதாகத் தெரிகிறது. போதைப் புழங்கி ஒருவர் 2017ஆம் ஆண்டில் கள்ளநோட்டுகள் தயாரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். அதற்கு முன்னர் 2015ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் ஒருவர் கள்ளநோட்டைப் பயன்படுத்தினார். உண்மையான நாணய நோட்டைப் படமெடுத்து இரு கள்ளநோட்டுகளாக அதனை நகலெடுத்து உடற்பிடிப்புச் சேவைக்காக அவர் செலுத்தியது தெரிய வந்தது.
உண்மையான நாணய நோட்டுபோல தோற்றமளிக்கும் கள்ளநோட்டை தயாரிப்போருக்கு 20 ஆண்டு வரையிலான சிறைத் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
மின்ஸ்கூட்டர் மோதி பெண் காயம்: ஓட்டுநருக்கு சிறை
மின்ஸ்கூட்டரை வேகமாக ஓட்டிச் சென்று பெண் மீது மோதியதில் அந்தப் பெண் காயமடைந்தார். கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற இச்சம்பவம் தொடர்பில் கிராப் விநியோக ஓட்டுநர் ஒருவருக்கு நேற்று சிறைத் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன. சேமுவேல் லிம் யோங் சூன், 38, எனப்படும் அவர், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.50 மணி அளவில் ரிவர்வேல் டிரைவ் வட்டாரத்தில் உள்ள நடைபாதையில் மின்ஸ்கூட்டரை வேகமாக ஓட்டிச் சென்றதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் தெரிவித்தன. அந்த சமயம் காங்கார் எல்ஆர்டி நிலையத்திலிருந்து வந்த 35 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் அந்த நடைபாதையில் அடியெடுத்து வைத்தார்.
ஆள்நடமாட்டத்தை சரிவரக் கவனிக்கத் தவறிய லிம், மின்ஸ்கூட்டரின் வேகத்தைக் குறைக்கவில்லை. பெண்ணை நெருங்கிய சமயத்தில் பிரேக் போட்டாலும் மின்ஸ்கூட்டர் முன்னோக்கிச் சென்று மோதியது. மோதிய வேகத்தில் கீழே விழுந்த பெண் அழுது துடித்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. உடனடியாக அங்கு கூட்டம் கூடியது. அங்கிருந்து தப்ப முயன்ற லிம்மை பெண்ணும் கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவரும் இடைமறித்து அவரது அடையாள அட்டையை வாங்கிக் குறித்துக்கொண்டனர்.
லிம்முக்கு நேற்று ஏழு வார சிறைத் தண்டனையும் $500 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன. முரட்டு செயல் மூலம் தனிநபர் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் நடந்துகொண்டது, நடப்பதற்கான பாதையில் தனிநபர் நடமாட்டச் சாதனத்தை ஓட்டியது ஆகிய குற்றங்களுக்காக அவருக்கு இத்தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டன.
கோவன் இரட்டைக்கொலை: குற்றவாளியின் மனு தள்ளுபடி
2013 கோவன் இரட்டைக் கொலை வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் போலிஸ் அதிகாரி தனக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர் குழுவுக்கு எதிராக தொடுத்திருந்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. வழக்கு விசாரணையின்போது தமக்காக வாதாடிய ஆறு வழக்கறிஞர்கள் தங்களது கடமைகளைச் சரிவர செய்யவில்லை என்று 42 வயது இஸ்கந்தர் ரஹ்மத் எனப்படும் அவர் 2018ஆம் ஆண்டு புகார் அளித்திருந்தார். தவறான நடத்தைக்காக அவர்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என அந்த மனுவில் கோரி இருந்தார். ஆனால், அவ்வாறு மேல்முறையீடு செய்யும் தகுதி இஸ்கந்தருக்கு இல்லை என்று மூவர் அடங்கிய நீதிபதிகள் குழு நேற்று அறிவித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.