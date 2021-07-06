Home
செய்திக்கொத்து

கேலாங் வட்டாரத்தில் $100 கள்ளநோட்டு: ஆடவர் கைது

$100 கள்­ள­நோட்­டைப் பயன்­ப­டுத்­தி­யது தொடர்­பாக 27 வயது ஆட­வர் கைது செய்­யப்­பட்­டுள்­ளார். கேலாங் ரோட்­டில் பொருள் ஒன்றை வாங்க $100 கள்­ள­நோட்­டுப் பயன்­ப­டுத்­தி­யது தொடர்­பாக கடந்த வெள்­ளிக்­கி­ழமை தங்­க­ளுக்­குப் புகார் கிடைத்­த­தாக போலி­சார் நேற்று கூறி­னர். அத­னைத் தொடர்ந்து விழிப்­ப­டைந்த அதி­கா­ரி­கள் தேடு­தல் வேட்­டை­யில் இறங்­கி­னர்.

புகார் கிடைக்­கப் பெற்ற பத்து மணி நேரத்­தில் வர்த்­தக விவ­கா­ரத் துறை­யைச் சேர்ந்த அதி­கா­ரி­கள், சம்­பந்­தப்­பட்ட ஆட­வ­ரின் அடை­யா­ளத்­தைத் திரட்­டி­ய­தோடு உட­ன­டி­யாக அவ­ரைக் கைது செய்­த­னர். அவ­ரி­ட­மி­ருந்து ஆறு $10 கள்­ள­நோட்­டு­களும் மூன்று $2 கள்­ள­நோட்­டு­களும் கைப்­பற்­றப்­பட்­டன. கடந்த சனிக்­கி­ழமை நீதி­மன்­றத்­தில் முன்­னிை­லப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட அவர் விசா­ர­ணைக்­கா­வ­லில் வைக்­கப்­பட்­டார். இது­போன்ற குற்­றச்­செ­யல்­கள் கடந்த 2015 மற்­றும் 2017ஆம் ஆண்­டு­களில் இங்கு நடை­பெற்­ற­தா­கத் தெரி­கிறது. போதைப் புழங்கி ஒரு­வர் 2017ஆம் ஆண்­டில் கள்­ள­நோட்­டு­கள் தயா­ரிக்­கும் முயற்­சி­யில் ஈடு­பட்­டார். அதற்கு முன்­னர் 2015ஆம் ஆண்டு ஆசி­ரி­யர் ஒரு­வர் கள்­ள­நோட்­டைப் பயன்­ப­டுத்­தி­னார். உண்­மை­யான நாணய நோட்­டைப் பட­மெ­டுத்து இரு கள்­ள­நோட்­டு­க­ளாக அதனை நக­லெ­டுத்து உடற்­பி­டிப்­புச் சேவைக்­காக அவர் செலுத்­தி­யது தெரிய வந்­தது.

உண்­மை­யான நாணய நோட்­டு­போல தோற்­ற­ம­ளிக்­கும் கள்­ள­நோட்டை தயா­ரிப்­போ­ருக்கு 20 ஆண்டு வரை­யி­லான சிறைத் தண்­ட­னை­யும் அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.

மின்ஸ்கூட்டர் மோதி பெண் காயம்: ஓட்டுநருக்கு சிறை

மின்ஸ்­கூட்­டரை வேக­மாக ஓட்­டிச் சென்று பெண் மீது மோதி­ய­தில் அந்­தப் பெண் காய­ம­டைந்­தார். கடந்த ஆண்டு நடை­பெற்ற இச்­சம்­ப­வம் தொடர்­பில் கிராப் விநி­யோக ஓட்­டு­நர் ஒரு­வ­ருக்கு நேற்று சிறைத் தண்­ட­னை­யும் அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­பட்­டன. சேமு­வேல் லிம் யோங் சூன், 38, எனப்­படும் அவர், கடந்த ஆண்டு ஏப்­ரல் 29ஆம் தேதி பிற்­ப­கல் 1.50 மணி அள­வில் ரிவர்­வேல் டிரைவ் வட்­டா­ரத்­தில் உள்ள நடை­பா­தை­யில் மின்ஸ்­கூட்­டரை வேக­மாக ஓட்­டிச் சென்­ற­தாக நீதி­மன்ற ஆவ­ணங்­கள் தெரி­வித்­தன. அந்த சம­யம் காங்­கார் எல்­ஆர்டி நிலை­யத்­தி­லி­ருந்து வந்த 35 வயது மதிக்­கத்­தக்க பெண் ஒரு­வர் அந்த நடை­பா­தை­யில் அடி­யெ­டுத்து வைத்­தார்.

ஆள்­ந­ட­மாட்­டத்தை சரி­வ­ரக் கவ­னிக்­கத் தவ­றிய லிம், மின்ஸ்­கூட்­ட­ரின் வேகத்­தைக் குறைக்­க­வில்லை. பெண்ணை நெருங்­கிய சம­யத்­தில் பிரேக் போட்­டா­லும் மின்ஸ்­கூட்­டர் முன்­னோக்­கிச் சென்று மோதி­யது. மோதிய வேகத்­தில் கீழே விழுந்த பெண் அழுது துடித்­த­தாக நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. உட­ன­டி­யாக அங்கு கூட்­டம் கூடி­யது. அங்­கி­ருந்து தப்ப முயன்ற லிம்மை பெண்­ணும் கூட்­டத்­தில் இருந்த ஒரு­வ­ரும் இடை­ம­றித்து அவ­ரது அடை­யாள அட்­டையை வாங்­கிக் குறித்­துக்­கொண்­ட­னர்.

லிம்­முக்கு நேற்று ஏழு வார சிறைத் தண்­ட­னை­யும் $500 அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­பட்­டன. முரட்டு செயல் மூலம் தனி­ந­பர் பாது­காப்­புக்கு ஆபத்தை விளை­விக்­கும் வகை­யில் நடந்­து­கொண்­டது, நடப்­ப­தற்­கான பாதை­யில் தனி­ந­பர் நட­மாட்­டச் சாத­னத்தை ஓட்­டி­யது ஆகிய குற்­றங்­க­ளுக்­காக அவ­ருக்கு இத்­தண்­ட­னை­கள் விதிக்­கப்­பட்­டன.

கோவன் இரட்டைக்கொலை: குற்றவாளியின் மனு தள்ளுபடி

2013 கோவன் இரட்டைக் கொலை வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் போலிஸ் அதிகாரி தனக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர் குழுவுக்கு எதிராக தொடுத்திருந்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. வழக்கு விசாரணையின்போது தமக்காக வாதாடிய ஆறு வழக்கறிஞர்கள் தங்களது கடமைகளைச் சரிவர செய்யவில்லை என்று 42 வயது இஸ்கந்தர் ரஹ்மத் எனப்படும் அவர் 2018ஆம் ஆண்டு புகார் அளித்திருந்தார். தவறான நடத்தைக்காக அவர்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என அந்த மனுவில் கோரி இருந்தார். ஆனால், அவ்வாறு மேல்முறையீடு செய்யும் தகுதி இஸ்கந்தருக்கு இல்லை என்று மூவர் அடங்கிய நீதிபதிகள் குழு நேற்று அறிவித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.