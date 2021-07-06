கோயில்கள் திறப்பு; மகிழ்ச்சி
சென்னை: ஊரடங்கில் நேற்று கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் கோவில்கள், கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள், மசூதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து மத வழிபாட்டுத் தலங்களும் முழுமையாகத் திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்பட்டது. அதன்படி அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களும் நேற்று அதிகாலையில் திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. சுமார் 2 மாதங்களுக்குப் பின் கோவில்கள் திறக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். பிரசித்தி பெற்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிர மணியசுவாமி கோயில், ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மற்றும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் உள்ளிட்ட அனைத்து கோயில்களிலும் பக்தர்கள் அதிகாலை முதலே தரிசனம் செய்தனர்.
1,500 கிலோ இனிப்பு பிரச்சினை
சேலம்: முந்தைய அதிமுக அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக இருந்த ராஜேந்திர பாலாஜி வீட்டுக்கு கடந்த தீபாவளி யின்போது 1.5 டன் இனிப்புகள் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இனிப்புகளுக்கு அவர் பணம் தரவில்லை என்று தற்போதைய பால்வளத் துறை அமைச்சர் நாசர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சேலத்தில் ஆவின் விற்பனை, பொருட்களின் தரம் குறித்து அமைச்சர் நாசர் ஆய்வு செய்தார். பின்னர் பேசிய அவர், ராஜேந்திர பாலாஜி வீட்டுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்ட தற்கான ஆதாரம் இருப்பதால் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம்
சென்னை: ராமேஸ்வரம் மீனவர்களைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில் இலங்கை கடற்படையினருக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துளளார்.
'தமிழக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்காக இலங்கை அரசுக்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும்'' என்று பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
"வங்கக்கடலில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீது கச்சத்தீவு அருகே சிங்களப் படையினர் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பதும் வலைகளை அறுத்து சேதப் படுத்தி விரட்டியடித்திருப்பதும் கண்டிக்கத்தக்கவை. தாக்குதலால் மீனவர்களுக்குப் பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது," என்று டுவிட்டர் பதிவில் அன்புமணி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கே.எஸ். அழகிரி ஆவேசம்
சென்னை: தமிழக நலன்களுக்கு எதிராக பாஜகவினர் பேசியதாகக் கூறியுள்ள தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி ஆவேசமடைந்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக விடுத்துள்ள அறிக்கையில், மத்திய பா.ஜ.க. அரசு கடந்த ஏழு ஆண்டு காலமாக தமிழக மக்களின் நலனுக்கு விரோதமாகத் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 20 இடங்களில் போட்டியிட்டு 4 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றிவாய்ப்பைப் பெற்ற பாஜக சட்டமன்ற உறுப் பினர்கள் தலைநகர் டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்துப் பேசியிருக்கின்றனர். அந்தச் சந்திப்பு குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் எல்.முருகன் பத்திரிகை யாளர்களுடன் பேசியபோது, "காவிரி நீரைப் பொறுத்தமட்டில் அதனை வீணாக்குவது என்பது தமிழகம்தான். இதில் நீர் பங்கீட்டை கர்நாடகா சரியாகத்தான் வழங்குகிறது. கடந்த 2 வருடங்களாக தமிழகத்திற்கு வரும் காவிரி நீர் வீணாகக் கடலில் கலந்து வருகிறது. குறிப்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் வந்த பிறகு முறையாகத் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் பிரச்சினை இல்லாமல் கிடைத்து வருகிறது" என்று ஆதாரமற்ற கருத்தை, முழு பூசணிக்காயைச் சோற்றில் மறைக்கிற வகையில் பேசியிருப்பதை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன் என்று கே.எஸ். அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.