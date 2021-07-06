மேகதாது விவகாரம்: தமிழகம் மீது கர்நாடக மாநிலம் குற்றச்சாட்டு
கர்நாடகா: மேக தாதுவில் கர்நாடக அரசு தனது எல்லைக்குள் புதிய அணைக்கான கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்கி இருப்பதாக அம்மாநில உள்துறை அமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை கூறியுள்ளார். அணை கட்டினால் கர்நாடகாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழகமும் பயனடையும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். "காவிரி நதிநீர்ப் பங்கீடாக இருக்கட்டும், சிறிய நீரோடையாக இருக்கட்டும், தமிழகம் நீ்ண்ட காலமாகத் தகராறு செய்து வருகிறது. ஆனால், காவிரி நீர் ஆணையம், தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவு தெளிவாக இருக்கிறது," என்று அமைச்சர் பசவராஜ் மேலும் கூறியுள்ளார்.
தேவேந்திர பட்னாவிஸ்: சிவசேனாவும் பாஜகவும் எதிரிகள் அல்ல
மும்பை: சிவசேனாவுக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பினும் இரு கட்சிகளும் எதிரிகள் அல்ல என்று மகாராஷ்டிரா சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்துள்ளார். இரு கட்சிகளைச் சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்கள் அண்மையில் சந்தித்துப் பேசியதாக தகவல் வெளியான நிலையில், அரசியலில் சாத்தியமற்றது என்று எதுவும் கிடையாது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கூறியுள்ளார். இதனால் இரு கட்சிகளும் மீண்டும் நெருங்கி வருவதாக ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
காதலன் குடும்பத்தில் நான்கு பேரை சுட்டுக்கொன்ற காதலியின் தந்தை
சண்டிகர்: மகளின் காதலுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்த தந்தை, கோபத்தில் காதலனின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நால்வரைச் சுட்டுக் கொன்றுள்ளார். பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த சுக்ஜிந்தர் சிங் தனது அறிவுரையைக் கேட்காத மகள் மீது கோபமடைந்து காதலன் ஜெர்மன்ஜீத் சிங் வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளார். அங்கு காதலனின் பெற்றோருடன் கடும் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். பின்னர் கடும் ஆவேசத்துடன் தாம் எடுத்துச் சென்ற துப்பாக்கியால் அவர் சரமாரியாகச் சுட்டதில் ஜெர்மன்ஜீத் சிங்கின் குடும்பத்தார் நான்கு பேர் பலியாகினர்.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் அச்சத்தைப் போக்க 194 முதலைகள் இடமாற்றம்
காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் சர்தார் வல்லபாய் படேலுக்கு 182 மீட்டர் உயரத்தில் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி மிகப்பெரிய சுற்றுலாத் தலமாக உருவாகி வருகிறது. இதை யடுத்து அப்பகுதியில் உள்ள பஞ்ச்முலி ஏரியில் உள்ள ஏராளமான முதலைகளைப் பிடித்து வேறு பகுதிக்கு அனுப்பி வருகிறார்கள். இதுவரை 194 முதலைகள் பிடிக்கப்பட்டு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் சுற்றுலாப் பயணிகள் அச்சமின்றி பஞ்ச்முலி ஏரியில் படகு சவாரி மேற்கொள்ள இயலும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.