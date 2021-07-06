பலியானோர் எண்ணிக்கை உயர்வு
மணிலா: பிலிப்பீன்ஸ் ராணுவ விமானம் ஒன்று 83 பயணி
களுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை விழுந்து நொறுங்கிய விபத்தில் மாண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 50ஆக உயர்ந்தது.
நேற்று முன்தினம் 40 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டபோது, மரண எண்ணிக்கை 17 என்று மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும் உயிருடன் மீட்கப்பட்டவர்களில் பலர் கடுமையான காயங்களுக்கு உள்ளாகியிருந்ததால், மரண எண்ணிக்கை உயர்ந்திருக்கிறது. மரணமடைந்த 50 பேர்களில் 47 பேர் ராணுவ வீரர்களாவர்.
தடுப்பூசி செயல்திறன் குறைந்தது
ஜெருசலம்: இஸ்ரேலில் டெல்டா வகை கிருமி பரவுவதாலும் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதாலும் கொரோனா கிருமிப் பரவலைத் தடுப்பதில் ஃபைசர்-பயோஎன்டெக் தடுப்பூசியின் செயல்திறன் விகிதம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்துள்ள
தாக அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சை மேற்கோள் காட்டி ஒய்நெட் இணையத்தள செய்தி கூறுகிறது. அதே சமயம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை சற்று கணிச
மாகக் குறைந்து வருவதாகவும் அந்த செய்தி கூறுகிறது.
மே 2 முதல் ஜூன் 5 வரை, 94.3% செயல்திறன் வீதத்தைக் கொண்டிருந்த பைசர் தடுப்பூசி, கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட ஜூன் 6 முதல் ஜூலை மாத தொடக்கம் வரையிலான காலக்கட்டத்தில் 64% சரிந்தது.
வெடிப்பு; தொழிற்சாலை எரிந்தது
பேங்காக்: தாய்லாந்தின் பேங்காக் விமான நிலையத்திற்கு அருகே நிகழ்ந்த வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பிளாஸ்டிக் தொழிற்சாலை எரிந்தது. இந்த வெடிப்பு சத்தம் விமான நிலையத்தில் அதிர்வை ஏற்படுத்தியது. நேற்று அதிகாலை நடந்த இந்த சம்பவத்தையடுத்து, அப்பகுதியைச் சுற்றி இருந்தவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். 27 பேர் காயமடைந்தனர். தீயணைப்பு பணியின்போது தீயணைப்பு வீரர் ஒருவர் மாண்டார். வெடிப்பு நிகழ்ந்ததற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
நிலச்சரிவில் மூவர் பலி, பலர் மாயம்
தோக்கியோ: ஜப்பானின் மத்தியப் பகுதி நகரமான அட்டாமி நகரில் கடந்த வாரம் கனமழை பெய்தது. இதில் கடந்த சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி 3 பேர் பலியாகி
னர். இந்த நிலச்சரிவில் 100க்கும் அதிகமான கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. நிலச்சரிவில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. 80க்கும் அதிகமானவர்களைக் காணவில்லை என்பதால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.