Home
quick-news-icon

உள்ளூர்வாசிகளுக்கு அதிக வேலைகள்

3 mins read
42e1159a-8b74-4169-9d22-55655ed31ded
-

நிதி, தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் 'எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ்' ஏற்றத்தை விஞ்சியது

கடந்த 2005 முதல் சென்ற ஆண்டு­ வரை, நிதி, தக­வல் தொடர்­புத் துறை­களில் வெளி­நாட்­டி­னர்க்கு 'எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ்' வழங்­கப்­படு­வது 40% அதி­க­ரித்­தது. இருப்­பி­னும், அதைக் காட்­டி­லும் அவ்­விரு துறை­க­ளி­லும் உள்­ளூர் நிபு­ணர்­கள், மேலா­ளர்­கள், நிர்­வா­கி­க­ளுக்­காக (பிஎம்இ) அதி­க­ள­வில் வேலை­கள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டன என்று மனி­த­வள அமைச்­சர் டான் சீ லெங் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் நேற்று தெரி­வித்­தார்.

தக­வல் தொடர்­புத் துறை­யில் 25,000 எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ் கூடு­த­லாக வழங்­கப்­பட்­டன. அதே வேளை­யில், அத்­து­றை­யில் உள்­ளூர் 'பிஎம்இ' பிரி­வி­னர்க்கு ஏறத்­தாழ 35,000 வேலை­கள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டன.

நிதித்­து­றை­யில் அந்த எண்­ணிக்­கை­கள் முறையே 20,000ஆக­வும் 85,000ஆக­வும் இருந்­தன.

வெளி­நாட்டு ஊழி­ய­ர­ணிக் கொள்­கை­கள் தொடர்­பில் நாடாளு­மன்­றத்­தில் நேற்று பேசி­ய­போது, வர்த்­தக, தொழில் இரண்­டாம் அமைச்­ச­ரு­மான டாக்­டர் டான் இவ்­வி­வ­ரங்­க­ளைக் குறிப்­பிட்­டார்.

உள்­ளூர் 'பிஎம்இ' பிரி­வி­ன­ரைப் புறக்­க­ணித்­து­விட்டு, எம்­பி­ளாய்­மென்ட் பாஸ் அதி­க­மாக வழங்­கப்­பட்­டதா என்று சிங்­கப்­பூர் முன்­னேற்­றக் கட்­சி­யின் தொகு­தி­யில்லா நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் லியோங் மன் வாயும் ஹேஸல் புவா­வும் கேள்வி எழுப்­பி­னர்.

அதற்­குப் பதி­ல­ளித்­துப் பேசிய டாக்­டர் டான், சிங்­கப்­பூர் தன்­னைப்­பே­ணித்­த­னக் கொள்கைக்கு மாறு­வதா­லும் உல­கம் முழு­வ­தும் இருந்­தும் திற­னா­ளர்­களை ஈர்ப்­ப­தில் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­குச் சிர­மத்தை அளிப்­ப­தா­லும் ஏற்­படும் அபா­யங்­கள் குறித்து எச்­ச­ரித்­தார்.

"போட்டி இங்­கில்லை என்­றால் வெளி­யில் இருக்­கும். அந்­தப் போட்டி, வெளி­நா­டு­களில் உள்ள மற்ற நிறு­வ­னங்­கள் நம் நாட்டு நிறு­வ­னங்­க­ளைத் தோற்­க­டிக்­க­வும் நம் ஊழி­யர்­களை இடம்­பெ­ய­ரச் செய்­ய­வும் உத­வும்," என்­றார் அவர்.

எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ் பெற்று இங்­குள்ள ஏறக்­கு­றைய 177,000 பேரில், கிட்­டத்­தட்ட பத்து விழுக்­காட்­டி­னர் உற்­பத்தி, கட்­டு­மா­னத் துறை­க­ளி­லும் எஞ்­சி­யோர் சேவை­கள் துறை­யி­லும் இருப்­ப­தாக டாக்டர் டான் குறிப்­பிட்­டார்.

சேவை­கள் துறை­யைப் பொறுத்­த­மட்­டில், தக­வல் தொடர்பு, நிபு­ணத்­துவ சேவை­கள் துணைத் துறை­களில் தலா 19 விழுக்­காட்­டி­ன­ரும் நிதித்­து­றை­யில் ஏறத்­தாழ 15 விழுக்­காட்­டி­ன­ரும் உள்­ள­னர்.

2005 முதல் 2020 வரை, எம்­ப்­ளாய்­மெண்ட் பாஸ் பெற்று இருப்­போர் எண்­ணிக்கை கிட்­டத்­தட்ட 112,000 அதி­க­ரித்­துள்­ளது. அதே கால­கட்­டத்­தில், உள்­ளூர் 'பிஎம்இ' பிரி­வி­னர்க்கு 380,000க்கும் மேற்­பட்ட வேலை­கள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டன.

சிங்­கப்­பூ­ரில் வேலை­களை உரு­வாக்­கும்­படி கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்ட வெளி­நாட்டு வங்­கி­க­ளுக்­கும் தக­வல் தொடர்பு நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கும் உள்­ளூர் ஊழி­ய­ர­ணியை நிரப்ப இன்­னும் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் தேவைப்­ப­ட­லாம் என்று சொன்­னார்.

"நாம் நல்ல சிங்­கப்­பூர்த் திற­னா­ளர் தொகு­தி­யைக் கொண்டு இ­ருந்­தா­லும், அது அந்­நி­று­வ­னங்­களின் தேவை­க­ளைப் பூர்த்தி செய்யப் போது­மா­ன­தாக இல்லை," என்று அமைச்­சர் டான் கூறி­னார்.

"வெளி­நாட்­டி­னர்க்கு அனு­மதி மறுத்­து­விட்­டால் அவர்களுக்குச் செல்லவிருந்த வேலை­கள் அனைத்­தும் சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளுக்­குக் கிடைத்து­வி­டும் என்­பது தவ­றான எண்­ணம். இப்­போ­தும்­கூட ஏறக்­கு­றைய 22,000 'பிஎம்இ' வேலை­கள் நிரப்­பப்­ப­டா­மல் உள்­ளன," என்­றார் அவர்.

'எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ்'க்குத் தகு­தி­பெ­று­வ­தற்­கான குறைந்­த­பட்ச ஊதி­யத்தை அர­சாங்­கம் கடந்த ஆண்டு இரு­முறை உயர்த்­தி­யது. அதா­வது, 3,600 வெள்­ளி­யில் இருந்து 3,900 வெள்­ளி­யா­க­வும், பின்­னர் 4,500 வெள்­ளி­யா­க­வும் உயர்த்­தப்­பட்­டது. நிதித்­து­றை­யில் அவ்வேலை அனுமதி அட்டைக்கான குறைந்­த­பட்ச ஊதி­யம் $5,000ஆக இருந்து வரு­கிறது.

உள்­ளூர்­வா­சி­க­ளுக்கு நல்ல வேலை, உயர்ந்த வாழ்க்­கைத்­த­ரம், உல­கத்­த­ர­மான கல்வி, தொடர்ச்சி­யான திறன் மேம்­பாடு ஆகி­ய­வற்றை வழங்குவதற்கு அர­சாங்­கம் இலக்கு கொண்­டுள்­ளதை அமைச்­சர் டான் மீண்­டும் வலி­யு­றுத்­திக் கூறி­னார்.