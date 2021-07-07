நிதி, தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் 'எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ்' ஏற்றத்தை விஞ்சியது
கடந்த 2005 முதல் சென்ற ஆண்டு வரை, நிதி, தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் வெளிநாட்டினர்க்கு 'எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ்' வழங்கப்படுவது 40% அதிகரித்தது. இருப்பினும், அதைக் காட்டிலும் அவ்விரு துறைகளிலும் உள்ளூர் நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகளுக்காக (பிஎம்இ) அதிகளவில் வேலைகள் உருவாக்கப்பட்டன என்று மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று தெரிவித்தார்.
தகவல் தொடர்புத் துறையில் 25,000 எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டன. அதே வேளையில், அத்துறையில் உள்ளூர் 'பிஎம்இ' பிரிவினர்க்கு ஏறத்தாழ 35,000 வேலைகள் உருவாக்கப்பட்டன.
நிதித்துறையில் அந்த எண்ணிக்கைகள் முறையே 20,000ஆகவும் 85,000ஆகவும் இருந்தன.
வெளிநாட்டு ஊழியரணிக் கொள்கைகள் தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று பேசியபோது, வர்த்தக, தொழில் இரண்டாம் அமைச்சருமான டாக்டர் டான் இவ்விவரங்களைக் குறிப்பிட்டார்.
உள்ளூர் 'பிஎம்இ' பிரிவினரைப் புறக்கணித்துவிட்டு, எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ் அதிகமாக வழங்கப்பட்டதா என்று சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியின் தொகுதியில்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் லியோங் மன் வாயும் ஹேஸல் புவாவும் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்குப் பதிலளித்துப் பேசிய டாக்டர் டான், சிங்கப்பூர் தன்னைப்பேணித்தனக் கொள்கைக்கு மாறுவதாலும் உலகம் முழுவதும் இருந்தும் திறனாளர்களை ஈர்ப்பதில் நிறுவனங்களுக்குச் சிரமத்தை அளிப்பதாலும் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்து எச்சரித்தார்.
"போட்டி இங்கில்லை என்றால் வெளியில் இருக்கும். அந்தப் போட்டி, வெளிநாடுகளில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்கள் நம் நாட்டு நிறுவனங்களைத் தோற்கடிக்கவும் நம் ஊழியர்களை இடம்பெயரச் செய்யவும் உதவும்," என்றார் அவர்.
எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ் பெற்று இங்குள்ள ஏறக்குறைய 177,000 பேரில், கிட்டத்தட்ட பத்து விழுக்காட்டினர் உற்பத்தி, கட்டுமானத் துறைகளிலும் எஞ்சியோர் சேவைகள் துறையிலும் இருப்பதாக டாக்டர் டான் குறிப்பிட்டார்.
சேவைகள் துறையைப் பொறுத்தமட்டில், தகவல் தொடர்பு, நிபுணத்துவ சேவைகள் துணைத் துறைகளில் தலா 19 விழுக்காட்டினரும் நிதித்துறையில் ஏறத்தாழ 15 விழுக்காட்டினரும் உள்ளனர்.
2005 முதல் 2020 வரை, எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ் பெற்று இருப்போர் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 112,000 அதிகரித்துள்ளது. அதே காலகட்டத்தில், உள்ளூர் 'பிஎம்இ' பிரிவினர்க்கு 380,000க்கும் மேற்பட்ட வேலைகள் உருவாக்கப்பட்டன.
சிங்கப்பூரில் வேலைகளை உருவாக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்பட்ட வெளிநாட்டு வங்கிகளுக்கும் தகவல் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் ஊழியரணியை நிரப்ப இன்னும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் தேவைப்படலாம் என்று சொன்னார்.
"நாம் நல்ல சிங்கப்பூர்த் திறனாளர் தொகுதியைக் கொண்டு இருந்தாலும், அது அந்நிறுவனங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யப் போதுமானதாக இல்லை," என்று அமைச்சர் டான் கூறினார்.
"வெளிநாட்டினர்க்கு அனுமதி மறுத்துவிட்டால் அவர்களுக்குச் செல்லவிருந்த வேலைகள் அனைத்தும் சிங்கப்பூரர்களுக்குக் கிடைத்துவிடும் என்பது தவறான எண்ணம். இப்போதும்கூட ஏறக்குறைய 22,000 'பிஎம்இ' வேலைகள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளன," என்றார் அவர்.
'எம்பிளாய்மென்ட் பாஸ்'க்குத் தகுதிபெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு இருமுறை உயர்த்தியது. அதாவது, 3,600 வெள்ளியில் இருந்து 3,900 வெள்ளியாகவும், பின்னர் 4,500 வெள்ளியாகவும் உயர்த்தப்பட்டது. நிதித்துறையில் அவ்வேலை அனுமதி அட்டைக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் $5,000ஆக இருந்து வருகிறது.
உள்ளூர்வாசிகளுக்கு நல்ல வேலை, உயர்ந்த வாழ்க்கைத்தரம், உலகத்தரமான கல்வி, தொடர்ச்சியான திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் இலக்கு கொண்டுள்ளதை அமைச்சர் டான் மீண்டும் வலியுறுத்திக் கூறினார்.