திரைப்படங்களையும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி களையும் கள்ளத்தனமாகப் பார்க்க உதவும் 'செட்-டாப்' பெட்டிகளை விற்பது விரை வில் சட்டவிரோதமாக்கப்படும். இந்த சாதனத்தின் விற்பனை யில் சில்லறை வர்த்தகர்கள் ஈடுபடுவதைக் கடினமாக்க சட்டம் கொண்டு வரப்படுகி றது. சட்ட அமைச்சு நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த காப்புரிமைச் சட்ட உத்தேச மாற்றங்களில் இதுவும் அடங் கும். சிங்கப்பூரில் காப்புரிமை யைப் பலப்படுத்தும் முயற்சி களில் ஒன்றாக சட்டத் திருத்தம் பரிந்துரைக்கப் பட்டுள்ளது. காப்புரிமையை மீறுவோருக்குக் கடுமையான தண்டனை விதிக்கவும் உத்தேசிக்கப்படுகிறது.
கள்ளப் படம் காட்டும் கருவிக்கு இனி சிக்கல்
