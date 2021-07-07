Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு குறைவான வரிவிதிப்பு

கடந்த பத்தாண்டு காலமாக சிங்கப்பூரில் உள்ள சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்கள் இதர நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் குறைவான சராசரி பயன்பாட்டு வரிவிகிதங்களைச் செலுத்தி உள்ளதாக நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்துள்ளார். நிறுவன வரியிலிருந்து வரி விதிக்கப்படக்கூடிய வருவாயை வகுப்பதன் மூலம் சராசரி பயன் வரிவிகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கணக்கெடுப்பு ஆண்டு 2009ல் அந்த வரிவிகிதம் 2.8 விழுக்காடாகவும் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு 3.4 விழுக்காடாகவும் இருந்தது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே காலகட்டத்தில் சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களின் பட்டியலில் இல்லாத நிறுவனங்களுக்கான இந்த வரி விகிதம் 8 விழுக்காடு முதல் 10 விழுக்காடு வரை இருந்ததாகவும் எழுத்துபூவர்மாக அளித்த பதிலில் திரு வோங் குறிப்பிட்டார்.

சிங்கப்பூர், அமெரிக்க கடற்படை வீரர்களின் முதல் நேரடிப் பயிற்சி

சிங்­கப்­பூர், அமெ­ரிக்க கடற்­படை வீரர்­கள் குவாம் அருகே உள்ள கடற்­ப­கு­தி­யில் கூட்­டுப் பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்டு வரு­கின்­ற­னர். கடல்­துறை பயங்­க­ர­வாத முறி­ய­டிப்­புக்­கான பயிற்சி, இரு நாடு­க­ளை­யும் சேர்ந்த முக்­கு­ளிப்பு வீரர்­க­ளின் பாவ­னைப் பயிற்­சி­கள் போன்­றவை இதில் இடம்­பெற்று வரு­கின்­றன. ஜூன் 22ஆம் தேதி தொடங்கி இன்­று­டன் முடி­வ­டை­யும் 'பசி­பிக் கிரி­ஃபின்' மூன்­றா­வது பயிற்­சி­யின்­போது ஏவு­

க­ணையை முறி­ய­டிக்­கும் துப்­பாக்­கித் தாக்­கு­த­லும் செய்து பார்க்­கப்­ப­டு­வ­தாக சிங்­கப்­பூர் தற்­காப்பு அமைச்சு நேற்று தெரி­வித்­தது.

மேலும், சிங்­கப்­பூர் குடியரசு கடற்­ப­டை­யும் சிங்­கப்­பூர் குடியரசு ஆகாயப்­ப­டை­யும் கூட்­டாக இயங்கி ஏவு­கணை இலக்கு ஒன்றை சுட்டு வீழ்த்­து­வ­தும் நடத்­திக் காட்­டப்­பட்­டது. கொவிட்-19 கொள்­ளை­நோய் பர­வத் தொடங்­கி­ய­தற்­குப் பிறகு சிங்­கப்­பூர், அமெ­ரிக்­கக் கடற்­ப­டை­யி­னர் நேர­டி­யா­கப் பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்­டி­ருப்­பது இதுவே முதல்­முறை. இரு­த­ரப்பு வீரர்­களும் முழு­மை­யா­கத் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள் என்­றும் அமைச்சு குறிப்­பிட்­டது.

மேலும், பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர் சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை வீரர்கள் அனைவரும் தனிமையில் வைக்கப் பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டதில் அவர்கள் எவருக்கும் கிருமித் தொற்று இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது எனவும் அது தெரிவித்தது.

167,000 உயிர்வாயுமானி

முதல் நாளில் வழங்கப்பட்டது

உயிர்வாயுமானி வழங்கத் தொடங்கிய முதல் நாளான திங்கட்கிழமை 167,000க்கும் மேற்பட்ட கருவிகளை மக்கள் பெற்றுச் சென்றதாக தெமாசெக் அறநிறுவனம் தெரிவித்து உள்ளது. சிங்கப்பூர்வாசிகளுக்கு உயிர்வாயுமானி இலவச மாக வழங்கும் நடவடிக்கை ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி வரை ஒரு மாதத்திற்கு நீடிக்கும். ஃபேர்பிரைஸ். ஷெங் சியோங், ஜயண்ட், கோல்ட் ஸ்டோரேஜ், வாட்சன்ஸ், யூனிட்டி, கார்டியன் போன்றவற்றின் 300க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் இவற்றை குடியிருப்பாளர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட துண்டுப் பிரசுரத்தைக் காட்டி இதனைப் பெறமுடியும். ஜூன் 28ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 3ஆம் தேதி வரை இந்தத் துண்டுப் பிரசுரங்கள் வீடு களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஓர் உயிர்வாயுமானி வழங்கப்படுகிறது. சரிவரக் கவனிக் காமல் துண்டுப் பிரசுரத்தை வீசிவிட்ட குடியிருப்பாளர் களுக்கு புதிய துண்டுப் பிரசுரம் வழங்க இயலாது என தெமாசெக் அறநிறுவனம் மீண்டும் தெரிவித்துள்ளது.