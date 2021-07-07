சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு குறைவான வரிவிதிப்பு
கடந்த பத்தாண்டு காலமாக சிங்கப்பூரில் உள்ள சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்கள் இதர நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் குறைவான சராசரி பயன்பாட்டு வரிவிகிதங்களைச் செலுத்தி உள்ளதாக நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்துள்ளார். நிறுவன வரியிலிருந்து வரி விதிக்கப்படக்கூடிய வருவாயை வகுப்பதன் மூலம் சராசரி பயன் வரிவிகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது.
கணக்கெடுப்பு ஆண்டு 2009ல் அந்த வரிவிகிதம் 2.8 விழுக்காடாகவும் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு 3.4 விழுக்காடாகவும் இருந்தது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதே காலகட்டத்தில் சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்களின் பட்டியலில் இல்லாத நிறுவனங்களுக்கான இந்த வரி விகிதம் 8 விழுக்காடு முதல் 10 விழுக்காடு வரை இருந்ததாகவும் எழுத்துபூவர்மாக அளித்த பதிலில் திரு வோங் குறிப்பிட்டார்.
சிங்கப்பூர், அமெரிக்க கடற்படை வீரர்களின் முதல் நேரடிப் பயிற்சி
சிங்கப்பூர், அமெரிக்க கடற்படை வீரர்கள் குவாம் அருகே உள்ள கடற்பகுதியில் கூட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடல்துறை பயங்கரவாத முறியடிப்புக்கான பயிற்சி, இரு நாடுகளையும் சேர்ந்த முக்குளிப்பு வீரர்களின் பாவனைப் பயிற்சிகள் போன்றவை இதில் இடம்பெற்று வருகின்றன. ஜூன் 22ஆம் தேதி தொடங்கி இன்றுடன் முடிவடையும் 'பசிபிக் கிரிஃபின்' மூன்றாவது பயிற்சியின்போது ஏவு
கணையை முறியடிக்கும் துப்பாக்கித் தாக்குதலும் செய்து பார்க்கப்படுவதாக சிங்கப்பூர் தற்காப்பு அமைச்சு நேற்று தெரிவித்தது.
மேலும், சிங்கப்பூர் குடியரசு கடற்படையும் சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப்படையும் கூட்டாக இயங்கி ஏவுகணை இலக்கு ஒன்றை சுட்டு வீழ்த்துவதும் நடத்திக் காட்டப்பட்டது. கொவிட்-19 கொள்ளைநோய் பரவத் தொடங்கியதற்குப் பிறகு சிங்கப்பூர், அமெரிக்கக் கடற்படையினர் நேரடியாகப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பது இதுவே முதல்முறை. இருதரப்பு வீரர்களும் முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள் என்றும் அமைச்சு குறிப்பிட்டது.
மேலும், பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர் சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை வீரர்கள் அனைவரும் தனிமையில் வைக்கப் பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டதில் அவர்கள் எவருக்கும் கிருமித் தொற்று இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது எனவும் அது தெரிவித்தது.
167,000 உயிர்வாயுமானி
முதல் நாளில் வழங்கப்பட்டது
உயிர்வாயுமானி வழங்கத் தொடங்கிய முதல் நாளான திங்கட்கிழமை 167,000க்கும் மேற்பட்ட கருவிகளை மக்கள் பெற்றுச் சென்றதாக தெமாசெக் அறநிறுவனம் தெரிவித்து உள்ளது. சிங்கப்பூர்வாசிகளுக்கு உயிர்வாயுமானி இலவச மாக வழங்கும் நடவடிக்கை ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி வரை ஒரு மாதத்திற்கு நீடிக்கும். ஃபேர்பிரைஸ். ஷெங் சியோங், ஜயண்ட், கோல்ட் ஸ்டோரேஜ், வாட்சன்ஸ், யூனிட்டி, கார்டியன் போன்றவற்றின் 300க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் இவற்றை குடியிருப்பாளர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட துண்டுப் பிரசுரத்தைக் காட்டி இதனைப் பெறமுடியும். ஜூன் 28ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 3ஆம் தேதி வரை இந்தத் துண்டுப் பிரசுரங்கள் வீடு களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஓர் உயிர்வாயுமானி வழங்கப்படுகிறது. சரிவரக் கவனிக் காமல் துண்டுப் பிரசுரத்தை வீசிவிட்ட குடியிருப்பாளர் களுக்கு புதிய துண்டுப் பிரசுரம் வழங்க இயலாது என தெமாசெக் அறநிறுவனம் மீண்டும் தெரிவித்துள்ளது.