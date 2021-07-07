Home
தடையை மீறி குவிந்த பயணிகளை

எச்சரித்து அனுப்பிய போலிசார்

கன்னியாகுமரி: தடையை மீறி அனைத்துலக சுற்றுலாத் தலமாகத் திகழும் கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் ஏராளமான சுற்றுப்பயணிகள் குவிந்தனர். அவர்கள் சூரிய உதயத்தையும் கன்னியாகுமரி கடலில் அமைந்துள்ள 133 அடி உயரம் கொண்ட திருவள்ளுவர் சிலையையும் காண ஆவலுடன் நேற்று காலை அங்கு வந்திருந்தனர். "கடற்கரையில் பொதுமக்கள் கூடுவதற்கு இன்னும் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை. இன்னும் இதற்கான தடை தொடர்கிறது. கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறும் வகையில் நடக்காதீர்கள்," என்று சுற்றுப் பயணிகளைப் போலிசார் எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினர்.

பழனியில் முடி காணிக்கையை கட்டணமின்றி செலுத்த ஆலோசனை

பழனி: பழனிக்கு வரும் பக்தர்களும் இனி கட்டணமின்றி முடி காணிக்கை செலுத்துவது பற்றி ஆலோசிக்கப்படும் என இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி முருகன் கோவிலில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர், செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "பழனியைத் திருப்பதி போல தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்களிடம் முடி காணிக்கைக்காக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது இல்லை. இதேபோல், பழனியிலும் கட்டணம் இன்றி முடி காணிக்கை செலுத்துவது குறித்து முதல்வருடன்‌ ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்," என்றார்.

மருத்துவ நிபுணர்களை ஆலோசித்த பிறகே பள்ளிகள் திறக்க முடிவு

திருச்செந்தூர்: மருத்துவ வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகே பள்ளிகளைத் திறப்பது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். திருச்செந்தூரில் சுவாமி தரிசனம் செய்தபிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதே மக்கள் பலரின் கருத்தாக உள்ளது," எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

கறுப்புப் பூஞ்சை: 122 பேர் உயிரிழப்பு

சென்னை: சென்னை கிண்டியில் உள்ள கிங்ஸ் மருத்துவ மனையில் கொரோனா புனர்வாழ்வு கையேட்டை மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வெளியிட்டார். அப்போது பேசியவர், "மாநிலத்தில் 3,300 பேர் கறுப்புப் பூஞ்சை தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் இதுவரை 122 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்," என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் தேமுதிக ஆர்ப்பாட்டம்; மிதிவண்டியில் வந்த பிரேமலதா

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வைக் கண்டித்தும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம், மின்தடை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை முன்வைத்தும் மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக தேமுதிக சார்பில் சென்னை, கோவை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் நேற்று முன்தினம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. சென்னையில் தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா பங்கேற்றார். வீட்டில் இருந்து காரில் வந்தவர், ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும் இடத்துக்கு 500 மீட்டர் முன்பாக இறங்கி, அங்கிருந்து மிதிவண்டி ஓட்டி வந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டார். படம்: ஊடகம்