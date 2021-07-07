பயணத் தடையை நீக்கிய ஜெர்மனி
பெர்லின்: கொரோனா கிருமித்தொற்றின் பாதிப்பு குறைந்துள்ள நிலையில், இந்தியா, பிரிட்டன், போர்ச்சுகல், ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்கு விதிக்கப் பட்டிருந்த தடையை ஜெர்மனி அரசு நீக்கியது. டெல்டா வகை தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள நாடுகள் என்ற பட்டியலில் இருந்து இந்த நாடுகளை ஜெர்மனி நீக்கியுள்ளது.
ஜெர்மனியில் தரையிறங்கிய பிறகு கொவிட்-19 தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டால், அவர்கள் ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலேசியாவில் 103 பேர் மரணம்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் கொவிட்-19 தொற்றுக்கு நேற்று 103 பேர் மாண்டனர். இந்த மாதத்தில் இரண்டாவது முறையாக மாண்டோர் எண்ணிக்கை 100க்கும் அதிகமாக பதிவானது. மேலும் ஆக அதிகமாக 943 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் நேற்று 7,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் தொற்றுக்கு ஆளாகினர்.
1,500 வர்த்தகங்கள் பாதிப்பு
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான காஷேயாவை மையமாகக் கொண்ட இணையத் தாக்குதலால் உலகெங்கிலும் உள்ள 800 முதல் 1,500 வரையிலான வர்த்தக நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதன் தலைமை நிர்வாகியான பிரெட் வோக்கோலா தெரிவித்தார்.
ஆனால் இதனால் ஏற்பட்ட இழப்பைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுவது சிரமம் என்று அவர் சொன்னார். இந்த தாக்குதலால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட சுவீடனில் கடைத்தொகுதிகள் செயல்பட முடியாமல் போனது.