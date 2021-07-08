Home
இந்திய ஊழியர்கள் சிங்கப்பூர் வர அனுமதி

கட்­டு­மா­னம், கடல்­துறை, செய்­மு­றைத் தொழில்­துறை ஆகிய துறை­க­ளின் முன்­னோட்­டத்­தின்­கீழ் இம்­மா­தத்­தில் இருந்து இந்­திய ஊழி­யர்­கள் 'சிறிய அள­வி­ல்' சிங்கப்­பூர் வர அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வர்.

இம்­மு­யற்சி வெற்­றி­க­ர­மாக அமைந்­தால், பாது­காப்­பா­க­வும் சீரான அள­வி­லும் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் வரு­வ­தற்கு அந்த முறை பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் என்று சிங்­கப்­பூர் ஒப்­பந்­த­தா­ரர்­கள் சங்­கம், சிங்­கப்­பூர் கடல்­துறை நிறு­வ­னங்­கள் சங்­கம், செய்­மு­றைத் தொழில்­து­றைச் சங்­கம் ஆகி­யவை நேற்று ஒரு கூட்­ட­றிக்கை மூல­மா­கத் தெரி­வித்­தன.

அந்த முன்னோட்டத் திட்டத்தின்கீழ் மலேசியாவில் இருந்து வந்த சில தொகுதி ஊழியர்கள் எவரையும் கொவிட்-19 தொற்றாததை அடுத்து இந்நடவடிக்கை இடம்பெறவுள்ளது.

அந்த ஊழி­யர்­கள் சிங்­கப்­பூர் வந்­த­டைந்­த­தும் வீட்­டில் தங்­கும் உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­படும். நடப்­பி­லுள்ள சுகா­தார நெறி­மு­றை­க­ளுக்­கும் பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­க­ளுக்­கும் அவர்­கள் உட்­பட வேண்­டும்.

கொரோனா கட்­டுப்­பா­டு­கள் கார­ண­மாக வெளி­நாட்டு ஊழி­யர் வரத்து குறைந்­த­தால் அம்­மூன்று துறை­களும் கடு­மை­யா­கப் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. பங்­ளா­தேஷ், நேப்­பாளம், பாகிஸ்­தான், இலங்கை, இந்­தியா ஆகிய நாடு­க­ளுக்கு அண்­மை­யில் சென்­ற­வர்­கள் சிங்­கப்­பூ­ருக்­குள் நுழைய இப்­போ­தைக்கு அனு­மதி மறுக்­கப்­பட்டு வரு­கிறது.

கொரோனா பர­வத் தொடங்­கி­ய­தில் இருந்து நிறு­வ­னங்­கள் எதிர்­கொண்டு வரும் கடு­மை­யான நெருக்­க­டி­க­ளைத் தணிக்­கும்­வி­த­மாக, அதி­க­மான வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­களும் இல்­லப் பணிப்­பெண்­களும் சிங்­கப்­பூர் வர விரை­வில் அனு­மதிக்­கப்­ப­டு­வர் என்று வர்த்­தக, தொழில் அமைச்­சர் கான் கிம் யோங் சென்ற மாதம் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார்.

2019 இறு­தி­யில் இருந்து, அந்த மூன்று துறை­க­ளி­லும் வேலை அனு­ம­திச்­சீட்டு ஊழி­யர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை 15 விழுக்­காட்­டிற்­கும் மேல், அதா­வது 60,000 குறைந்­தது.

அத­னால் திட்­டங்­கள் தாம­த­ம­டை­வதோடு ஊழி­யர்க்­கான செல­வும் குறிப்­பிடத்­தக்க அளவு அதி­க­ரித்­துள்­ள­தாக நிறு­வனங்­கள் தெரி­வித்­தன. அத்­து­டன், வேலை­யிட விபத்து நிக­ழும் அபா­ய­மும் ஊழி­யர் பற்­றாக்­கு­றை­யால் அதி­க­ரிக்­கக்­கூடும் என்­றும் அவை குறிப்­பிட்­டன.