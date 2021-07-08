கொடி எறிந்த ஆடவருக்கு நிபந்தனையுடன் எச்சரிக்கை
வானவில் நிறத்தில் உள்ள கொடியை உணவுக் கடை ஊழியர்கள் மீது எறிந்த 47 வயது ஆடவருக்கு ஈராண்டு நிபந்தனையுடன் கூடிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் அதிக நேரம் நீடிக்காததாலும் அதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படாததாலும் அந்த ஆடவர் மீது வழக்கு பதிவுசெய்யவில்லை எனச் சட்ட, உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம் சிங்கப்பூர் முன்னேற்றக் கட்சியைச் சேர்ந்த தொகுதியில்லா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லியோங் மன் வாய்க்கு எழுத்து வடிவில் அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.
சம்பந்தப்பட்ட ஆடவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர். அவரின் செயலுக்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
ஆடவர் வானவில் நிறத்தில் உள்ள கொடியை லாவ் பசாட் உணவங்காடியில் அமைந்திருக்கும் 'ஸ்மொல்' எனும் கடையின் ஊழியர்கள் மீது எறிந்தார். அந்தக் கொடி, எல்ஜிபிடிகியூ எனப்படும் ஓரினக் காதலர்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் போன்றோரைக் குறிப்பது. அவர்களை இழிவுபடுத்தும் முறையில் அவர் பேசியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
பிறரைத் தொந்தரவு செய்வதை சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்ற அமைச்சர் சண்முகம், ஓரினக் காதலர்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர் போன்றோரும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல என்பதைத் தனது பதிலில் சுட்டினார்.
வங்கியில் திருடிய கனடிய ஆடவருக்குச் சிறைத் தண்டனை
ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கியில் 30,000 வெள்ளிக்கும் அதிகமான தொகையைத் திருடிய கனடிய ஆடவருக்கு ஐந்தாண்டுச் சிறைத் தண்டனையும் 6 பிரம்படிகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
2016ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஏழாம் தேதியன்று ஹாலந்து ரோட்டில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கியில் டேவிட் ஜேம்ஸ் ரொவெக் பணத்தைத் திருடினார். இப்போது 31 வயதாகியிருக்கும் அவர், திருட்டு, திருடிய பணத்தை சிங்கப்பூரிலிருந்து வெளியே கொண்டுசென்றது ஆகிய இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளையும் ஒப்புக்கொண்டார்.
ரயில் தடத் தடுப்புக் கதவைக் தாண்டியதற்காக ஆடவர் கைது
ரயில் தடத்திலிருந்து தனது கைத்தொலைபேசியை எடுக்க ஜூரோங் ஈஸ்ட் பெருவிரைவு ரயில் நிலையத்தின் தடுப்புக் கதவைத் தாண்டிச் சென்றதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் ஆடவர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவரின் செயலால் நிலையத்தை நோக்கி வந்துகொண்டிருந்த ரயில் அவசரமாக நிறுத்தவேண்டியிருந்ததாகவும் அதனால் ரயில் சேவையில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் தெரிவித்தது. அந்தச் சம்பவம் நேற்று முன்தினம் இரவு சுமார் பத்தே கால் மணிக்கு நிகழ்ந்ததாக நிறுவனம் சொன்னது. ஆடவருக்கு வயது 57 எனக் கருதப்படுகிறது. சம்பவத்தில் அவருக்குக் காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. விசாரணையில் எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் காவல்துறையினருக்கு உதவி வருகிறது. சம்பவம் நிகழ்ந்து சுமார் ஐந்து நிமிடங்களுக்குப் பிறகு ரயில் சேவை இயல்புநிலைக்குத் திரும்பின.