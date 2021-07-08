3,479 பேருக்குப் பாதிப்பு; 73 பேர் பலி
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 153,390 பேருக்கு நடத்தப்பட்ட கொவிட்-19 பரிசோதனையில் 3,479 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதியானது. இந்தப் பெருந்தொற்றில் இருந்து ஒரேநாளில் 3,855 பேர் குணமடைந்த நிலையில், 73 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். மாநிலத்தில் சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கையும் 34,477ஆக சரிந்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவாரூரில் மருத்துவமனையைத் திறந்து வைத்த முதல்வர்
திருவாரூர்: திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் ரூ.12 கோடி மதிப்பில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பராமரிப்பு மையத்தை நேற்று காலை 8.30 மணியளவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இங்கு நான்கு அறுவை சிகிச்சை மையம், 250 படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய தாய்-சேய் நலப்பிரிவு கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
பேருந்தை ஓட்டி மக்களின் ஆசையை நிறைவேற்றி வைத்த அமைச்சர்
அரியலூர்: தங்கள் ஊருக்குப் பேருந்து வசதிகளை வழங்க வேண்டும் என்று கோரி வந்த மக்களின் நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றி வைத்துள்ளார் ஓர் அமைச்சர். அரியலூர் மாவட்டம், ஆனந்தவாடி-ஜெயங்கொண்டம் இடையிலான பேருந்துச் சேவை கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்தச் சேவையை மீண்டும் முன்புபோலவே அதே வழித்தடத்தில் தொடங்கவேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், பேருந்தை தானே சிறிது தூரத்துக்கு ஓட்டிச்சென்று இந்தச் சேவையைத் தொடங்கி வைத்தார். இதைக்கண்ட மக்களும் கட்சி நிர்வாகி களும் கைதட்டி அமைச்சருக்குப் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
100% தடுப்பூசி போட்ட காட்டூர் கிராமம்
காட்டூர்: தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசியை 100% போட்டுக்கொண்ட காட்டூர் கிராமத்திற்கான பாராட்டுச் சான்றிதழை கிராம ஊராட்சித் தலைவர், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். திருவாரூர் மாவட்டம், காட்டூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் மொத்த மக்களும் வெற்றிகரமாக முதல் தவணை தடுப்பூசியைச் செலுத்திக்கொண்டுள்ளனர்.
இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 2.61 டன் மஞ்சள் பறிமுதல்: மூவர் கைது
தூத்துக்குடி: இலங்கைக்கு கடத்தப்படவிருந்த 2.61 டன் விரலி மஞ்சள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தூத்துக்குடி வைப்பாறு கடற்கரையிலிருந்து இலங்கைக்கு படகில் கடத்தவிருந்த மஞ்சளை 'க்யூ' பிரிவு போலிசார் கைப்பற்றினர்.