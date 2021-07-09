Home
வீவக மறுவிற்பனை வீட்டு விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகம்

ஜூன் மாதத்தில் மில்லியன் வெள்ளிக்குமேல் 19 வீடுகள் விலைபோயின

கொவிட்-19 கட்­டுப்­பா­டு­கள் தளர்த்­தப்­பட்­டதை அடுத்து, சென்ற மாதம் வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக வீடு­கள் மறு­விற்­ப­னைச் சந்தை மீண்­டெ­ழுந்­தது.

தொடர்ந்து 12வது மாத­மாக வீவக மறு­விற்­பனை வீட்டு விலை­கள் அதி­க­ரித்­தன. அவ்­வி­லை­கள் கடந்த மே மாதத்­தைக் காட்­டி­லும் அத­னை­ய­டுத்த ஜூன் மாதத்­தில் 0.9% கூடி­ய­தாக 'எஸ்­ஆர்­எக்ஸ்' சொத்­துச் சந்தை இணை­யத்­த­ளத்­தின் முன்­னோடி மதிப்­பீ­டு­கள் கூறு­கின்­றன.

ஆண்டு அடிப்படை­யில், 2020 ஜூன் மாதத்­தைக் காட்­டி­லும் இவ்­வாண்டு ஜூனில் வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­க­ளின் விலைகள் 13.2% உயர்ந்­தன.

முதிர்ச்­சி­ய­டைந்த, முதிர்ச்சி அடை­யாப் பேட்­டை­க­ளி­லும் எல்லா வகை வீடு­க­ளி­லும் இந்த விலை­ ஏற்­றம் காணப்­பட்­டது.

சென்ற மாதத்­தில் மட்­டும் 2,311 வீவக வீடு­கள் கைமா­றின. இது முந்­திய மே மாதத்­தைக் காட்­டி­லும் 17.5% அதி­கம்.

அத்­து­டன், கடந்த மே மாதத்­தில் 13 வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­கள் குறைந்­தது ஒரு மில்­லி­யன் வெள்­ளிக்கு விலை­போன நிலை­யில், ஜூன் மாதத்­தில் அந்த எண்­ணிக்கை 19ஆக அதி­க­ரித்­தது.

வாம்போ வட்­டா­ரத்­தில் கட்­டப்­பட்ட வரி­சைத் தரை­வீடு ஒன்று $1.268 மில்­லி­யன் வெள்­ளிக்கு விற்­கப்­பட்­டது. 49 ஆண்­டு­க­ளுக்­கு­முன் கட்­டப்­பட்ட, 210 சதுர மீட்­டர் பரப்­பளவு கொண்ட அவ்­வீ­டு­தான், வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­களில் ஆக அதிக விலைக்­குப் போன சாத­னை­யைப் படைத்­தது.

இந்த ஆண்­டின் முதல் ஆறு மாதங்­களில் 106 வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­கள் ஒரு மில்­லி­யன் வெள்­ளிக்­கு­மேல் விற்­கப்­பட்­டுள்­ளன. சென்ற ஆண்­டின் இதே கால­கட்­டத்­தில் இந்த விலைக்­கு­மேல் 24 வீடு­களே கைமா­றின.

மில்­லி­யன் வெள்­ளிக்­கு­மேல் விலை­போன 106 வீடு­களும் முதிர்ச்­சி­ய­டைந்த பேட்­டை­களில் அமைந்­தி­ருப்­பதை 'பிராப்­நெக்ஸ்' சொத்­துச் சந்தை நிறு­வ­னத்­தின் ஆய்­வுப் பிரிவுத் தலை­வர் வோங் சியூ யிங் சுட்­டிக்­காட்­டி­னார்.

குறிப்­பாக, மத்­திய வட்­டா­ரத்­தில் உள்ள பினக்கல்@டக்ஸ்­டன் குடி­யி­ருப்­பில் மட்­டும் 30 வீடு­கள் ஒரு மில்­லி­யன் வெள்­ளிக்கு­மேல் விலை­போ­யின. குவீன்ஸ்­ட­வு­னி­லும் பீஷா­னி­லும் தலா 16 வீடு­கள் அந்த விலைக்­கு­மேல் விற்­கப்­பட்­டன.

தேவைக்­கேற்­பக் கட்­டப்­படும் (பிடிஓ) வீடு­க­ளின் கட்­டு­மா­னம் தாம­த­மா­கும்­வரை, வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­க­ளின் விலை­கள் தொடர்ந்து ஏறு­மு­கத்­தில் இருக்­கும் என்று பகுப்­பாய்­வா­ளர்­கள் எதிர்­பார்க்­கின்­ற­னர்.

இத­னி­டையே, 'பிடிஓ' வீடு­க­ளுக்­கான பதிவை ரத்து செய்­தால் அதற்­கான தண்­டத்­தொ­கையை வீவக வசூ­லிக்­காது என தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சு நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் நேற்று முன்­தி­னம் தெரி­வித்­தது. இத­னால், வரும் மாதங்­களில் வீவக மறு­விற்­பனை வீடு­களுக்­கான தேவை அதி­க­ரிக்­க­லாம் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.