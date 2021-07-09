ஜூன் மாதத்தில் மில்லியன் வெள்ளிக்குமேல் 19 வீடுகள் விலைபோயின
கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதை அடுத்து, சென்ற மாதம் வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகள் மறுவிற்பனைச் சந்தை மீண்டெழுந்தது.
தொடர்ந்து 12வது மாதமாக வீவக மறுவிற்பனை வீட்டு விலைகள் அதிகரித்தன. அவ்விலைகள் கடந்த மே மாதத்தைக் காட்டிலும் அதனையடுத்த ஜூன் மாதத்தில் 0.9% கூடியதாக 'எஸ்ஆர்எக்ஸ்' சொத்துச் சந்தை இணையத்தளத்தின் முன்னோடி மதிப்பீடுகள் கூறுகின்றன.
ஆண்டு அடிப்படையில், 2020 ஜூன் மாதத்தைக் காட்டிலும் இவ்வாண்டு ஜூனில் வீவக மறுவிற்பனை வீடுகளின் விலைகள் 13.2% உயர்ந்தன.
முதிர்ச்சியடைந்த, முதிர்ச்சி அடையாப் பேட்டைகளிலும் எல்லா வகை வீடுகளிலும் இந்த விலை ஏற்றம் காணப்பட்டது.
சென்ற மாதத்தில் மட்டும் 2,311 வீவக வீடுகள் கைமாறின. இது முந்திய மே மாதத்தைக் காட்டிலும் 17.5% அதிகம்.
அத்துடன், கடந்த மே மாதத்தில் 13 வீவக மறுவிற்பனை வீடுகள் குறைந்தது ஒரு மில்லியன் வெள்ளிக்கு விலைபோன நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் அந்த எண்ணிக்கை 19ஆக அதிகரித்தது.
வாம்போ வட்டாரத்தில் கட்டப்பட்ட வரிசைத் தரைவீடு ஒன்று $1.268 மில்லியன் வெள்ளிக்கு விற்கப்பட்டது. 49 ஆண்டுகளுக்குமுன் கட்டப்பட்ட, 210 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட அவ்வீடுதான், வீவக மறுவிற்பனை வீடுகளில் ஆக அதிக விலைக்குப் போன சாதனையைப் படைத்தது.
இந்த ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் 106 வீவக மறுவிற்பனை வீடுகள் ஒரு மில்லியன் வெள்ளிக்குமேல் விற்கப்பட்டுள்ளன. சென்ற ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இந்த விலைக்குமேல் 24 வீடுகளே கைமாறின.
மில்லியன் வெள்ளிக்குமேல் விலைபோன 106 வீடுகளும் முதிர்ச்சியடைந்த பேட்டைகளில் அமைந்திருப்பதை 'பிராப்நெக்ஸ்' சொத்துச் சந்தை நிறுவனத்தின் ஆய்வுப் பிரிவுத் தலைவர் வோங் சியூ யிங் சுட்டிக்காட்டினார்.
குறிப்பாக, மத்திய வட்டாரத்தில் உள்ள பினக்கல்@டக்ஸ்டன் குடியிருப்பில் மட்டும் 30 வீடுகள் ஒரு மில்லியன் வெள்ளிக்குமேல் விலைபோயின. குவீன்ஸ்டவுனிலும் பீஷானிலும் தலா 16 வீடுகள் அந்த விலைக்குமேல் விற்கப்பட்டன.
தேவைக்கேற்பக் கட்டப்படும் (பிடிஓ) வீடுகளின் கட்டுமானம் தாமதமாகும்வரை, வீவக மறுவிற்பனை வீடுகளின் விலைகள் தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் என்று பகுப்பாய்வாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இதனிடையே, 'பிடிஓ' வீடுகளுக்கான பதிவை ரத்து செய்தால் அதற்கான தண்டத்தொகையை வீவக வசூலிக்காது என தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சு நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தது. இதனால், வரும் மாதங்களில் வீவக மறுவிற்பனை வீடுகளுக்கான தேவை அதிகரிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.