காப்புறுதித் தொழில்நுட்பத் துறையில் புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகம்
பல்வேறு காப்புறுதிக் கொள்கைகளிலிருந்து ஒன்றை தேர்தெடுப்பதில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் புதிய பாடத்திட்டம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது. காப்புறுதித் தொழில்நுட்பத்தில் மேம்பட்ட சான்றிதழ் திட்டத்தை சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகமும் டெக்ஃபின் கன்சல்டிங் நிறுவனமும் இணைந்து ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதியிலிருந்து நடத்தவிருக்கின்றன. காப்புறுதித் துறையைக் காப்புறுதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உருமாற்றி வருகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு, தரவு பகுப்பாய்வு போன்ற தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி காப்புறுதித் துறையில் நிலவும் குறைபாடுகளுக்கு நிறுவனங்கள் தீர்வு கண்டு வருகின்றன.
எடுத்துக்காட்டாக, காப்புறுதிக் கொள்கையை வாங்குவது, கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளை எளிதாகவும் விரைவாகவும் செய்ய முடியும். காப்புறுதித் தொழில்நுட்பத் துறையில் ஆர்வமுடையவர்கள் ஊழியரணியில் இருப்போரும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் இத்தகைய தொழில்நுட்ப இடையூறுகளைக் கடந்துவர இந்தப் பாடத்திட்டம் அவர்களுக்கு உதவும். கடந்த ஆண்டு நிலவரப்படி, சிங்கப்பூரின் காப்புறுதித் துறையில் ஏறக்குறைய 19,000 பணியாளர்கள் இருந்தனர். சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகத்தின் பயிற்சிப் பிரிவான எஸ்எம்யு பயிற்சிக் கழகத்தின்கீழ் இந்தப் புதிய பாடம் நடத்தப்படும்.
உடற்பிடிப்பு நிலையங்களுக்கு அபராதம்; 10 நாட்கள் மூடல்
முகக்கவசம் அணிவது தொடர்பில் கொவிட்-19 பாதுகாப்பு நிர்வாக நடைமுறைகளை மீறியதற்காக உடற்பிடிப்புச் சேவை வழங்கும் 10 நிலையங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதோடு, அவை 10 நாட்களுக்கு மூட உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. தீவு முழுவதும் 300க்கும் மேற்பட்ட நிலையங்களில் அமலாக்க அதிகாரிகள் நடத்திய திடீர் சோதனை நடவடிக்கைகளில் அந்தக் கடைகள் பிடிபட்டதாக போலிஸ் நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தது. உடற்பிடிப்புச் சேவை வழங்குவோரும் வாடிக்கையாளர்களும் முகக்கவசம் அணியாததை அதிகாரிகள் கண்டனர். உடற்பிடிப்புச் சேவை வழங்கும் நிலையங்களுக்கு $1,000 அபராதமும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு $300 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டன. அனைத்து பணியாளர்களும் வாடிக்கையாளர்களும் எல்லா நேரங்களிலும் முகக்கவசம் அணிந்திருப்பதை உடற்பிடிப்புச் சேவை வழங்கும் நிலையங்கள் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.