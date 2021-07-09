சிகிச்சை முடிந்து திரும்பும் ரஜினிகாந்த்
சென்னை: மருத்துவ சிகிச்சைக்காகவும் ஓய்வு எடுப்பதற்காகவும் கடந்த 19ஆம் தேதி தனி விமானம் மூலம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அமெரிக்கா புறப்பட்டுச் சென்றார். அங்குள்ள மாயோ மருத்துவமனையில் அவருக்கு பல்வேறு பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட்டன. இதைத்தொடர்ந்து, இன்று அதிகாலை நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்னை திரும்புவதாக தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஐந்து மாதங்களில் 2,008 பேர் டெங்கிக் காய்ச்சலால் பாதிப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த ஐந்து மாதங்களில் மட்டும் 2,008 பேர் டெங்கிக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். "இவ்வாண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் மே மாதம் 31ஆம் தேதி வரை ஐந்து மாதங்களில் இந்தியா முழுவதும் 6,837 பேர் இந்தக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டனர். இவர்களில் தமிழகத்தில்தான் ஆக அதிகமாக 2,008 பேருக்கு இந்தப் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக கர்நாடகாவில் 904 பேர், ஜார்க்கண்டில் 903 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கும் டெங்கிக் காய்ச்சலுக்கும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியான அறிகுறிகள் இருப்பதால் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதில் சிரமம் உள்ளது," என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.
மருத்துவமனையில் இளங்கோவன்
சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் முன்னாள் எம்.பி.யுமான ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன், 72, உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளார். இதயப் பாதிப்புகளுக்காக மணப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவரானார் ஐ.லியோனி
திண்டுக்கல்: தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவராக திண்டுக்கல் ஐ.லியோனியை நியமித்து முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த லியோனி, சிறந்த ஆசிரியர், மேடைப் பேச்சாளர், இலக்கியச் சொற்பொழிவாளர், நகைச்சுவைப் பட்டிமன்ற நடுவர் ஆவார். லியோனி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பாமக எம்.பி. அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். "பெண்களின் இடுப்பு பற்றி பேசுபவருக்கு படிப்பு பற்றி என்ன தெரியும்? பெண்களை இழிவுபடுத்திப் பேசுபவரை இந்தப் பதவியில் அமர்த்துவதை விட அப்பதவியை மோசமாக அவமதிக்க முடியாது" என்று கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி இருந்தார்.
ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.14 லட்சம் கடன்
சென்னை: தமிழக ஆசிரியர்களுக்கு 14 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர்களும் கல்வித்துறை ஊழியர்களும் 6 லட்சம் முதல் 14 லட்சம் வரை கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் இந்த கடன் உதவி மூலம் திருமணம், பைக், கார் வாங்குவது உள்ளிட்ட செலவுகளைச் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்படும் கடனுக்கு மிகக் குறைந்த வட்டிதான் பெறப்படும் என்பதால் புதிய அறிவிப்பு ஆசிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.