உலகின் மிகச் சிறிய பசுவைக் காணத் திரளும் கூட்டம்

பங்­­ளா­தே­ஷில் தொற்­று­நோய்ப் பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த முடக்­க­நிலை விதிக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலை­யில், கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைப் பொருட்­ப­டுத்­தா­மல் மக்­கள் கூட்­டம் கூட்­ட­மாக ராணி என்ற கன்­றுக்­குட்­டி­யைக் காண படை­யெ­டுத்து வரு­கின்­ற­னர்.

51 சென்­டி­மீட்­டர் நீள­மும் 26 கிலோ எடை­யை­யும் கொண்ட இந்­தப் பசு­தான் உல­கி­லேயே மிகச் சிறிய பசு என்று இந்த பசு­வின் உரி­மை­யா­ளர்­கள் கூறி­யுள்­ள­னர். கேர­ளா­வைச் சேர்ந்த மணிக்­கி­யாம் என்ற பசு உல­கி­லேயே சிறிய பசு என்று கின்­னஸ் சாத­னைப் புத்­த­கத்­தில் இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

இதன் உய­ரம் 61 செ.மீ. அதை­விட ராணி 10 சென்டி மீட்­டர் உய­ரம் குறைந்­தது என்று அவர்­கள் கூறி­னர்.

செய்தி வெளி­வந்­த­தும் 23 மாத­மா­கும் ­இந்­தப் பசு மிக­வும் பிர­ப­ல­மா­கி­விட்­டது. டாக்­கா­ அருகில் சாரி­கி­ராம் என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ள ஷிகோர் ஆக்ரோ பண்ணை மிக­வும் பரபரப்­பா­கி­விட்­டது.

"கொரோனா முடக்­க­நிலை இருந்­தா­லும் தூரத்­தில் இருந்­தும் மக்­கள் வரு­கி­றார்­கள். பலர் இந்த கன்­று­டன் செல்ஃபி எடுத்­துக்­கொள்­கின்­ற­னர். கின்­னஸ் சாத­னைப் புத்­த­கத்­துக்கு இந்த கன்று குறித்து தெரி­வித்­துள்­ளோம். மூன்று மாதங்­களில் அவர்­கள் வந்து பார்ப்­ப­தா­கக் கூறி­யுள்­ள­னர்," என்­று கூறினார் ஷிகோர் ஆக்ரோ பண்ணை நிறு­வ­னத்­தின் நிர்­வாகி ஹசன் ஹவ்­லே­டர்.

கடந்த மூன்று நாட்­களில் மட்­டும் 15,000 பேர் இந்த 'ராணி'யைப் பார்த்துச் சென்­றுள்­ள­தாக அவர் கூறி­னார்.

ராணி பூட்­டான் நாட்­டைச் சேர்ந்த பசு இன­மா­கும். இந்­தப் பசு­வின் இறைச்­சிக்கு பங்­­ளா­தே­ஷில் வர­வேற்பு அதி­கம்.

இந்­தக் கன்­றுக்­குட்டி ஒரு குறிப்­பிட்ட மர­ப­ணுக்­க­ளுக்­குள் நிகழ்ந்த இனப்­பெருக்­கம் என்­றும் இக்கன்று பெரி­தாக வளர வாய்ப்­பில்லை என்­றும் அந்த வட்­டா­ரத்­துக்­கான அரசுத் தலைமை கால்­நடை மருத்­து­வர் திரு சஜெ­துல் இஸ்­லாம் தெரிவித்துள்ளார்.

சுற்­று­லாப் பய­ணி­க­ளின் வரு­கையை கட்­டுப்­ப­டுத்­தும்­படி அந்­தப் பண்­ணைக்­குத் தெரி­வித்­தி­ருப்­ப­தா­க­வும் திரு இஸ்­லாம் கூறி­னார்.

படத்தில் சாதாரண பசு அருகே மிகச் சிறிய பசுவான ராணி. படம்: ஏஎஃப்பி