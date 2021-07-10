பங்ளாதேஷில் தொற்றுநோய்ப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த முடக்கநிலை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கட்டுப்பாடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக ராணி என்ற கன்றுக்குட்டியைக் காண படையெடுத்து வருகின்றனர்.
51 சென்டிமீட்டர் நீளமும் 26 கிலோ எடையையும் கொண்ட இந்தப் பசுதான் உலகிலேயே மிகச் சிறிய பசு என்று இந்த பசுவின் உரிமையாளர்கள் கூறியுள்ளனர். கேரளாவைச் சேர்ந்த மணிக்கியாம் என்ற பசு உலகிலேயே சிறிய பசு என்று கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதன் உயரம் 61 செ.மீ. அதைவிட ராணி 10 சென்டி மீட்டர் உயரம் குறைந்தது என்று அவர்கள் கூறினர்.
செய்தி வெளிவந்ததும் 23 மாதமாகும் இந்தப் பசு மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது. டாக்கா அருகில் சாரிகிராம் என்ற பகுதியில் அமைந்துள்ள ஷிகோர் ஆக்ரோ பண்ணை மிகவும் பரபரப்பாகிவிட்டது.
"கொரோனா முடக்கநிலை இருந்தாலும் தூரத்தில் இருந்தும் மக்கள் வருகிறார்கள். பலர் இந்த கன்றுடன் செல்ஃபி எடுத்துக்கொள்கின்றனர். கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்துக்கு இந்த கன்று குறித்து தெரிவித்துள்ளோம். மூன்று மாதங்களில் அவர்கள் வந்து பார்ப்பதாகக் கூறியுள்ளனர்," என்று கூறினார் ஷிகோர் ஆக்ரோ பண்ணை நிறுவனத்தின் நிர்வாகி ஹசன் ஹவ்லேடர்.
கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் 15,000 பேர் இந்த 'ராணி'யைப் பார்த்துச் சென்றுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
ராணி பூட்டான் நாட்டைச் சேர்ந்த பசு இனமாகும். இந்தப் பசுவின் இறைச்சிக்கு பங்ளாதேஷில் வரவேற்பு அதிகம்.
இந்தக் கன்றுக்குட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணுக்களுக்குள் நிகழ்ந்த இனப்பெருக்கம் என்றும் இக்கன்று பெரிதாக வளர வாய்ப்பில்லை என்றும் அந்த வட்டாரத்துக்கான அரசுத் தலைமை கால்நடை மருத்துவர் திரு சஜெதுல் இஸ்லாம் தெரிவித்துள்ளார்.
சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையை கட்டுப்படுத்தும்படி அந்தப் பண்ணைக்குத் தெரிவித்திருப்பதாகவும் திரு இஸ்லாம் கூறினார்.
படத்தில் சாதாரண பசு அருகே மிகச் சிறிய பசுவான ராணி. படம்: ஏஎஃப்பி