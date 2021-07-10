பாதுகாவல் ஊழியர்களுக்கு மதிப்பளிக்கக் கோரும் அறிவிப்பில் இப்போது உள்துறை அமைச்சின் சின்னம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் அதற்கு அதிக அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது என்று பாதுகாவல் ஊழியர்கள் தொழிற்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் திரு ரேமண்ட் சின் கூறியுள்ளார்.
2017ல் அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட இந்த மதிப்பளிப்பு அறிவிப்பு, பாதுகாவல் ஊழியர்கள் தாக்கப்படும் அல்லது தவறாக நடத்தப்படும் சம்பவங்கள் அதி கரித்திருப்பதால் இப்போது மறு வடிவம் பெற்று, உள்துறை அமைச்சின் சின்னமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 707 ஊழியர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தவறாக நடத்தப்படும் சம்பவங்கள் விகிதம் 10% அதிகரித்திருப்பது தெரிய வந்தது.
நேற்று இந்தப் புதிய மதிப்பளிப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்ட உள்துறை துணை அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் டான், பாதுகாவல் அதிகாரிகள் தவறாக நடத்தப்படுவது தவறு என்பதைத் தெளிவாகத் தெரிவிக்கும் வகையில் தனியார் பாதுகாவல் தொழில்துறை சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட உள்ளது என்றார்.