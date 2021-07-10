80 வயதில் குறைந்தது 20 பற்கள்: செயல்திட்டம் வழி உதவி
சிங்கப்பூர் தேசிய பல் சுகாதார நிலையம், ஒரு புதிய முன்னோடி செயல்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. 'பல் சுகாதார இயக்கம் 8020' என்ற அந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 90க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு இலவசமாக பல் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் மக்கள், 80 வயதுக்குப் பிறகும் குறைந்தபட்சம் 20 பற்களையாவது நல்லபடி நலமாக பராமரித்து வைத்திருக்கவேண்டும். அதற்கு உதவ வேண்டும் என்பது அந்த இயக்கத்தின் நோக்கம்.
சிங்கப்பூரில் 80க்கும் மேற்பட்ட வயதுள்ளோரில் ஒன்பது விழுக்காட்டினருக்கு மட்டுமே குறைந்தது 20 பற்கள் உள்ளன என்பதும் 60 மற்றும் அதற்கு அதிக வயதுள்ள வர்களில் 30 விழுக்காட்டினருக்கு அறவே பற்கள் இல்லை என்பதும் 2016ல் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு மூலம் தெரிந்தது.
தேவையான மின்சக்தியை தானே தயாரிக்கும் டிபிஎஸ் கட்டடம்
எண் 135 புக்கிட் தீமா ரோடு முகவரியில் இருக்கும் டிபிஎஸ் வங்கியின் நான்கு மாடிக் கட்டடம் இப்போது ஆண்டுக்கு 845,000 கிலோ வாட் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.
இது ஓராண்டில் ஏறக்குறைய 200 நாலறை வீடுகள் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்துக்குச் சமமானது. டிபிஎஸ் வங்கியின் அந்த நான்கு மாடிக் கட்டடம் $5 மில்லியன் செலவில் மாற்றம் அடைய இருக்கிறது.
அந்த மாற்றத்திற்குப் பிறகு அந்தக் கட்டடம் செயல்பட வெளியில் இருந்து அதற்கு மின்சக்தி தேவைப்படாது. தனக்கு வேண்டிய மின்சக்தியைச் சூரிய ஒளியின் மூலம் அது தானே தயாரித்துக்கொள்ளும். இயற்கை காற்றோட்ட வசதிகள் இருக்கும். எரிசக்தியை விவேகமாக பயன் படுத்தும் சாதனங்களும் பொருத்தப்படும். மின்சாரத் தேவை மிகவும் குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டவிரோத கருவியை இணையத்தில் வாங்கினார்
எதிரிகளிடம் இருந்து தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் எண்ணத்துடன் 30வயது ஆடவர் ஒருவர் மின்அதிர்வு துப்பாக்கி ஒன்றை சென்ற ஆண்டு ஆகஸ்டில் இணையத்தில் வாங்கினார். ஐபோன் போன்று இருக்கும் அந்தக் கருவியை வைத்து இருப்பது சட்டவிரோதமானது என்பது தெரிந்தும் வெளியே செல்லும்போது அவர் அதைத் தன்னுடன் எடுத்துச் செல்வார்.
அதனால் அவர் காயம் அடைந்தும் இருக்கிறார். தனது பாதுகாப்புக்கு என்று அதை வாங்கிய அலெக்சாண்டர் ஆவ் பூன் ஹொவ் என்ற அந்த ஆடவர், தன் காதலியுடன் பிரச்சினை ஏற்பட்டபோது அதைக் காட்டி அந்தப் பெண்ணை மிரட்டியதாக விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்காக அலெக்சாண்டர் ஆவுக்கு நான்கு மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
அவருக்கு $3,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. அதைக் கட்டவில்லை என்றால் ஆவ் மேலும் இரண்டு வாரம் சிறைத்தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. மின் அதிர்வு துப்பாக்கியைச் சட்டவிரோதமாக வைத்து இருந்ததாகக் கூறும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.
தன் காதலியின் முடியைப் பிடித்து இழுத்து அதன் மூலம் அவருக்கு வேண்டுமென்றே காயம் விளைவித்ததாகக் கூறும் வேறு ஒரு குற்றச்சாட்டு, தண்டனை விதிக்கப்பட்டபோது கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.