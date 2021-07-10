Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
eb0c3f12-9cec-4fb4-8950-ce610dcd3787
-

80 வயதில் குறைந்தது 20 பற்கள்: செயல்திட்டம் வழி உதவி

சிங்கப்பூர் தேசிய பல் சுகாதார நிலையம், ஒரு புதிய முன்னோடி செயல்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. 'பல் சுகாதார இயக்கம் 8020' என்ற அந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 90க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு இலவசமாக பல் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் மக்கள், 80 வயதுக்குப் பிறகும் குறைந்தபட்சம் 20 பற்களையாவது நல்லபடி நலமாக பராமரித்து வைத்திருக்கவேண்டும். அதற்கு உதவ வேண்டும் என்பது அந்த இயக்கத்தின் நோக்கம்.

சிங்கப்பூரில் 80க்கும் மேற்பட்ட வயதுள்ளோரில் ஒன்பது விழுக்காட்டினருக்கு மட்டுமே குறைந்தது 20 பற்கள் உள்ளன என்பதும் 60 மற்றும் அதற்கு அதிக வயதுள்ள வர்களில் 30 விழுக்காட்டினருக்கு அறவே பற்கள் இல்லை என்பதும் 2016ல் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு மூலம் தெரிந்தது.

தேவையான மின்சக்தியை தானே தயாரிக்கும் டிபிஎஸ் கட்டடம்

எண் 135 புக்கிட் தீமா ரோடு முகவரியில் இருக்கும் டிபிஎஸ் வங்கியின் நான்கு மாடிக் கட்டடம் இப்போது ஆண்டுக்கு 845,000 கிலோ வாட் மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

இது ஓராண்டில் ஏறக்குறைய 200 நாலறை வீடுகள் பயன்படுத்தும் மின்சாரத்துக்குச் சமமானது. டிபிஎஸ் வங்கியின் அந்த நான்கு மாடிக் கட்டடம் $5 மில்லியன் செலவில் மாற்றம் அடைய இருக்கிறது.

அந்த மாற்றத்திற்குப் பிறகு அந்தக் கட்டடம் செயல்பட வெளியில் இருந்து அதற்கு மின்சக்தி தேவைப்படாது. தனக்கு வேண்டிய மின்சக்தியைச் சூரிய ஒளியின் மூலம் அது தானே தயாரித்துக்கொள்ளும். இயற்கை காற்றோட்ட வசதிகள் இருக்கும். எரிசக்தியை விவேகமாக பயன் படுத்தும் சாதனங்களும் பொருத்தப்படும். மின்சாரத் தேவை மிகவும் குறையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டவிரோத கருவியை இணையத்தில் வாங்கினார்

எதி­ரி­க­ளி­டம் இருந்து தன்­னைப் பாது­காத்துக்கொள்­ளும் எண்­ணத்­து­டன் 30வயது ஆட­வர் ஒரு­வர் மின்­அ­திர்வு துப்­பாக்கி ஒன்றை சென்ற ஆண்டு ஆகஸ்­டில் இணை­யத்­தில் வாங்­கி­னார். ஐபோன் போன்று இருக்­கும் அந்­தக் கரு­வியை வைத்து இருப்­பது சட்­ட­வி­ரோ­த­மா­னது என்­பது தெரிந்­தும் வெளியே செல்­லும்­போது அவர் அதைத் தன்­னு­டன் எடுத்­துச் செல்­வார்.

அத­னால் அவர் காயம் அடைந்­தும் இருக்­கி­றார். தனது பாது­காப்­புக்கு என்று அதை வாங்­கிய அலெக்சாண்­டர் ஆவ் பூன் ஹொவ் என்ற அந்த ஆட­வர், தன் காத­லி­யு­டன் பிரச்­சினை ஏற்­பட்­ட­போது அதைக் காட்டி அந்­தப் பெண்ணை மிரட்டியதாக விசா­ர­ணை­யில் தெரி­விக்­கப்பட்­டது. இதற்­காக அலெக்­சாண்­டர் ஆவுக்கு நான்கு மாதச் சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.

அவ­ருக்கு $3,000 அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­பட்­டது. அதைக் கட்­ட­வில்லை என்­றால் ஆவ் மேலும் இரண்டு வாரம் சிறைத்தண்­டனை அனு­ப­விக்க வேண்­டும் என்று தீர்ப்பு அளிக்­கப்­பட்­டது. மின் அதிர்வு துப்­பாக்­கி­யைச் சட்­ட­விரோ­த­மாக வைத்து இருந்­த­தா­கக் கூறும் குற்­றச்­சாட்­டின் பேரில் அவர் குற்­றத்தை ஒப்­புக்­கொண்­டார்.

தன் காத­லி­யின் முடி­யைப் பிடித்து இழுத்து அதன் மூலம் அவ­ருக்கு வேண்­டு­மென்றே காயம் விளை­வித்­த­தாகக் கூறும் வேறு ஒரு குற்­றச்­சாட்டு, தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­ட­போது கவ­னத்­தில் எடுத்­துக்­கொள்­ளப்­பட்­டது.