188 போலி மருத்துவர்கள் சிக்கினர்
சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் 188 போலி மருத்துவர்கள் பிடிபட்டுள்ளனர். 2019-20ஆம் ஆண்டில் மத்திய அமலாக்கத்துறை மருத்துவ குழுவினர் மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கைகளின் போது 157 போலி மருத்துவர்கள் சிக்கினர். இவர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதே போல் 2020-21ஆம் ஆண்டில் 31 போலி மருத்துவர்கள் கண்டறியப்பட்டு தமிழ்நாடு மருத்துவமனை சட்டம் 2018ன் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திமுகவில் இணைந்தார் மகேந்திரன்
சென்னை: கோவை, சேலம் உள்ளிட்ட கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெற முடியாததை எண்ணி தாம் இப்போது வருத்தப்படுவதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இருந்து விலகிய மருத்துவர் மகேந்திரன் நேற்று முன்தினம் திமுகவில் இணைந்தார். இந்நிகழ்வில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், தேர்தலுக்கு முன்பே மகேந்திரன் போன்றவர்கள் திமுகவில் இணைந்திருந்தால் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றிருக்க முடியும். "இப்போதும் ஒன்றும் குறைந்துவிடவில்லை. 'லேட்' ஆக வந்தாலும் 'லேட்டஸ்ட்' ஆக வந்துள்ளார் மகேந்திரன்," என்றார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.
கோடிக்கணக்கில் சொத்து: அரசு அதிகாரி மீது வழக்குப் பதிவு
சென்னை: வருமானத்துக்கு அதிகமாக கோடிக்கணக்கில் சொத்து சேர்த்த முன்னாள் அரசு அதிகாரி பாண்டியன், அவரது மனைவி மீது வழக்குப் பதிவாகி உள்ளது. சுற்றுச்சூழல் துறையில் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்த பாண்டியன், பல்வேறு வகையில் லஞ்சம் பெற்றது குறித்து புகார்கள் எழுந்ததை அடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புப் போலிசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். தொழிற்சாலைகள், தனியார் நிறுவனங்கள் செயல்படுவதற்கு அனுமதி வழங்குவது, தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு இவர் லஞ்சம் வாங்கியது உறுதியானது. அவரது வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் சோதனையிட்ட போது கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள நகைகள், சொத்து ஆவணங்கள் ஆகியவை சிக்கின.
ராமேசுவரத்தில் குவிந்த பக்தர்கள்
ராமேசுவரம்: ஆனி அமாவாசையை ஒட்டி ராமேசுவரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தடையை மீறி குவிந்தனர். சமூக இடைவெளியின்றி பக்தர்கள் குவிந்ததால் போலிசார் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த திணறினர்.
சீமான்: நடிகர் சூர்யாவுக்கு பாஜக அழைப்பு விடுத்தது கேலிக்கூத்து
சென்னை: மத்திய அரசின் கொடுங்கோல் நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக ஒளிப்பதிவு சட்டத் திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக நாம் தமிழர் கட்சி சாடியுள்ளது. இது ஒரு கறுப்புச் சட்டம் என்று அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார். "கருத்து சுதந்திரத்தின் குரல்வளையை நெரிக்கும் வகையில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற இச்சட்டத்திருத்தத்தை எதிர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அதன் ஆபத்தையும் உள் அரசியலையும் உணர்ந்து தனது ஆழ்மனக் குமுறலை திரைப்பட நடிகர் சூர்யா வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அவரை இந்தச் சட்டம் குறித்து விவாதிக்க பாஜக அழைப்பது கேலிக்கூத்து," என்றார் சீமான்.
ரூ.1 கோடி: வெள்ளிக்கட்டிகள் பறிமுதல்
வேலூர்: உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ரயிலில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளிக் கட்டிகளை ரயில்வே போலிசார் பறிமுதல் செய்தனர். நேற்று முன்தினம் விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து வேலூர் வந்த பயணிகள் ரயிலில் ரயில்வே போலிசார் திடீர் சோதனை மேற்கொண்ட போது சேலத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ் குமார் உள்ளிட்ட நால்வர், உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வெள்ளிக் கட்டிகளும் 32 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பணமும் எடுத்துச் செல்வது தெரிய வந்தது.