முதல் மின்னிலக்க பல்கலைக்கழகம்
திருவனந்தபுரம்: இந்தியாவின் முதல் மின்னியல் பல்கலைக்கழகம் கேரளாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கொவிட்-19 தொற்று நெருக்கடி காலத்திலும் அங்கே உயர் கல்வி படிக்க மாணவர்களிடையே அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இருந்த 'இந்தியத் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிர்வாக மையம்' (IIITM-K) தற்போது கேரள மின்னியல் பல்கலைக்கழகமாக (DUK) மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சிக் கல்வியில் வழக்கமான தெரிவுகளை விடுத்து, செயற்கை நுண்ணறிவு, 'ரோபாட்டிக்ஸ்', கணக்கீட்டு நுண்ணறிவு, 'இமேஜிங்' உள்ளிட்ட படிப்புகள் அங்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் முனைவர் கல்வியுடன் 'எம்எஸ்சி', எம்டெக்' ஆகிய படிப்புகளும் இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படுகிறது.
43,000 பேருக்கு கொரோனா தொற்று
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் தொற்று பாதிப்பு படிப்படியாகக் குறையத்தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மொத்தம் 43,393 தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், நாட்டில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3 கோடியே 7 லட்சத்து 52 ஆயிரத்து 950 ஆக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 44 ஆயிரத்து 459 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர். கடந்த 24 மணிநேரத்தில் தொற்று பாதிப்பால் 911 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று சுகாதாரத்துறை தெரிவித்தது.
கேரளாவில் 'ஜிகா' தொற்று
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கடந்த மாதம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழக - கேரள எல்லையான செறுவார கோணம் பகுதியைச் சேர்ந்த 24 வயது கர்ப்பிணிக்கு காய்ச்சல், தலைவலி, தோலில் தடிப்புகள் ஏற்பட்டன. பரிசோதனையில் அவருக்கு கொசுக்கள் மூலம் பரவும் ஜிகா கிருமித்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து மேலும் சிலரிடம் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டதில், மேலும் 14 பேருக்கு பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. ஜிகா கிருமித்தொற்று 3 முதல் 14 நாட்கள்வரை உடலில் இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
கேரளாவில் தீவிர மழை
திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தின் எர்ணாகுளம், இடுக்கி, திருச்சூர், மலப்புரம், கோழிக்கோடு, வயநாடு, கண்ணூர், காசர்கோடு ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் அதிதீவிர மழை பெய்யும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. இந்த மாவட்டங்களில் வருவாய் துறையினர் மற்றும் பேரிடர் மீட்புத் துறையினர் 24 மணிநேரமும் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட வேண்டும் எனவும் மாநில அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லவும் மாநில அரசு ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளது.