கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தும் தாய்லாந்து
பேங்காக்: தாய்லாந்தில் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் ஒன்றுகூட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அழகு நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. சில வர்த்தகங்களுக்கான இயங்கும் நேரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மோசமடைந்து வரும் கொவிட்-19 பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவர தாய்லாந்து அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
தலைநகர் பேங்காக்கிலும் நாட்டின் தென் பகுதியில் உள்ள நான்கு மாநிலங்களிலும் இரவு 9 மணியிலிருந்து அதிகாலை 4 மணி வரை ஊரடங்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய கட்டுப்பாடுகள் குறைந்தது இரண்டு வாரங்களுக்கு நடப்பில் இருக்கும்.
புதிய தடுப்பூசி இலக்குகளை வகுத்துள்ள வியட்னாம்
ஹனோய்: இவ்வாண்டு இறுதிக்குள் 18 வயதும் அதற்கும் அதிகமானோரில் 50 விழுக்காட்டினருக்கு கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட வியட்னாம் இலக்கு கொண்டுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் இந்த விகிதத்தை 70 விழுக்காட்டுக்கு உயர்த்த அது திட்டமிட்டுள்ளது.
வியட்னாமில் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று பாதிப்பு மோசமடைந்து வருவதால் கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த மேலும் அதிகமான நகரங்களில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று முதன்முதலில் தலைதூக்கியபோது வியட்னாம் அதைக் கட்டுப்படுத்துவதில் வெற்றி கண்டது. ஆனால் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து அங்கு கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட சிறாரை அனுமதிக்கும் பிலிப்பீன்ஸ்
மணிலா: கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தி வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட சிறாருக்கு பிலிப்பீன்ஸ் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதன்படி தலைநகர் மணிலாவிலும் வேறு சில மாநிலங்களிலும் உள்ள பூங்காக்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள் போன்ற இடங்களுக்குச் சிறார் செல்லலாம்.
மற்றவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்புகொள்ளத் தேவையில்லாத விளையாட்டுகளில் சிறார் ஈடுபடலாம்.
தலைநகர் மணிலாவிலும் சில மாநிலங்களிலும் கொவிட்-19 பாதிப்பு குறைந்துள்ளதால் பிலிப்பீன்ஸ் அரசாங்கம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.
இதற்கு முன்பு ஐந்து வயதும் அதற்கும் அதிகமான சிறாருக்கு வெளியே செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.