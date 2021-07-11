பாலத்திலிருந்து விழுந்த ரயில் பெட்டிகள்
போபால்: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பாலத்தின்மீது சென்று கொண்டிருந்த சரக்கு ரயிலின் 12 பெட்டிகள் கீழே விழுந்தன. நிலக்கரியை ஏற்றிக்கொண்டு அந்த ரயில் அனுப்பூரிலிருந்து பிலாஸ்பூரை நோக்கிச் சென்றபோது நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் இவ்விபத்து நிகழ்ந்தது. இதில் யாரும் காயமடையவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தேசிய கீதத்திற்கு எழுந்து நிற்காததைக் குற்றமாகக் கருதக்கூடாது: நீதிமன்றம்
ஸ்ரீநகர்: தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும்போது எழுந்து நிற்கா விடினும் வாய்திறந்து அதைப் பாடாவிடினும் அவற்றை அவமரியாதையாகவும் அடிப்படைக் கடமைகளை ஆற்றத் தவறியதாகவும் கருதலாமே தவிர, ஒரு குற்றமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று ஜம்மு-காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சஞ்சீவ் குமார் தமது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
ரூ.2,500 கோடி 'ஹெராயின்' சிக்கியது
புதுடெல்லி: ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டிலிருந்து
354 கிலோ ஹெராயின் போதைப்பொருளை டெல்லி காவல் துறையினர் கைப்பற்றினர். அதன் மதிப்பு ரூ.2,500 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது. இதன் தொடர்பில் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து, இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான், ஐரோப்பா என, அனைத்துலக அளவில் பெரும் போதைப்பொருள் கும்பல் ஒன்று செயல்பட்டு வருவது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
பிரான்சில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி மோசடி; நைஜீரிய ஆடவர் கைது
புதுச்சேரி: பிரெஞ்சு விமான நிலையத்தில் கைநிறைய சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை வாங்கிக் கூறி, புதுச்சேரிப் பெண்ணிடம் ரூ.525,000 மோசடி செய்த நைஜீரிய ஆடவர் ஒருவரை இணையக் குற்றப் பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பிரெஞ்சுத் தூதரக அதிகாரிபோல் ஆள்மாறாட்டம் செய்த டைவோ அடவாலே சாம்சன், 31, என்ற அந்த ஆடவர் பெங்களூரில் பிடிபட்டார்.
கொலை: பங்ளாதேஷியர் மூவர் கைது
சூரத்: உடன் தங்கியிருந்த சக நாட்டவரைக் கொன்றதாகக் கூறி, சட்டவிரோதமாக இந்தியாவில் இருந்த பங்ளாதேஷியர் மூவரை குஜராத் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். சட்டவிரோதமாகத் தங்கியிருப்பதைக் காவல்துறையிடம் கூறி விடுவதாக மிரட்டியதால் அக்பர் என்பவரை அவர்கள் கொலை செய்துவிட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. காவல்துறை வசம் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக அகமதாபாத், சூரத், அங்க்லேஷவர் என்று அவர்கள் அடிக்கடி இடத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தனர். அவர்களுக்கு உதவிசெய்த உள்ளூர்வாசி ஒருவர் தலைமறைவாகிவிட்டார்.