விபத்தில் சிக்கிய இளையர்; வேட்டியைக்
கிழித்து கட்டு போட்ட டாக்டர் எம்எல்ஏ
விழுப்புரம்: விபத்தில் சிக்கிய ஜெயக்குமார், 24, என்ற இளையருக்கு விழுப்புரம் தொகுதி எம்எல்ஏவான டாக்டர் லட்சுமணன், வேட்டியைக் கிழித்துக் கட்டுப்போட்டு முதலுதவி அளித்த சம்பவம் அங்கிருந்த மக்களை நெகிழச் செய்தது.
ராகவன்பேட்டை அருகே பைக்கில் வந்த ஜெயக்குமார் விபத்தில் சிக்கி கால் எலும்பு முறிவுடன் சாலையோரம் கிடந்தார். இதைக் கண்ட லட்சுமணன், காரில் இருந்த திமுக கரை வேட்டியைக் கிழித்துக் கட்டுப் போட்டு, முதலுதவி செய்தார். அளித்தார். அதன்பின்னர், அவசர சிகிச்சை வாகனத்தில் ஜெயக்குமார் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
சென்னையில் தடுப்பூசி முகாம் ரத்து
சென்னை: கொவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து பற்றாக்குறை காரணமாக நேற்று இரண்டாவது நாளாகத் தடுப்பூசி போடும் பணி ரத்து செய்யப்பட்டதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது. கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் பேராயுதம் தடுப்பூசி என கூறப்படும் நிலையில், தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தடுப்பூசி முகாம்கள் மூடிக் கிடந்ததால் மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.
இரு நாளில் 15 லட்சம் தடுப்பூசி வருகை
சென்னை: தடுப்பூசி தயாரிப்பில் சில சவால்கள் இருந்து வருவதால், குறிப்பிட்ட காலத்தில் மருந்துகளை மாநிலங்களுக்கு அனுப்பமுடியாத நிலை இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த இரண்டு நாள்களுக்குள் 15 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 580 தடுப்பூசி குப்பிகளைத் தமிழகத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதாக மத்திய அரசு உறுதி அளித்துள்ளதாக தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.
எல் முருகன் மீது 21 குற்ற வழக்கு பதிவு
சேலம்: மத்திய அமைச்சர்களிலேயே தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவரும் இப்போதைய மத்திய இணை அமைச்சருமான எல். முருகன் மீதுதான் அதிக அளவில் 21 குற்ற வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல். முருகனுக்கு அசையும் சொத்து, அசையா சொத்து என மொத்தம் 2 கோடியே 67 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 215 ரூபாய் உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.1,000 வழங்காவிடில் போராட்டம்
சென்னை: நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளில் அதிக கவனம் ஈர்த்தது குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதாமாதம் ரூ.1,000 அளிக்கும் திட்டம்தான். ஆனால், மாதங்கள் இரண்டாகியும் இன்னும் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாமல் திமுக நாள்களைக் கடத்தி வருகிறது. இல்லத் தலைவிகளுக்கு உடனடியாக ரூ.1,000 பணத்தை வழங்காவிடில் தாய்மார்களின் ஆதரவுடன் மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அதிமுக தீர்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளது.
நாளை அைனத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
சென்னை: கர்நாடகா அரசுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் இடையே மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பில் மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில், நாளை 12ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அனைத்துக் கட்சிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.