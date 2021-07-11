லண்டன்: ஐரோப்பிய கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியின் இறுதி
ஆட்டம் சிங்கப்பூர் நேரப்படி நாளை அதிகாலை 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
இதில் இங்கிலாந்தும்
இத்தாலியும் மோதுகின்றன. இந்த ஆட்டம் இங்கிலாந்தின் வெம்பிளி விளையாட்டரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது,
சொந்த மண்ணில் விளையாடு வது இங்கிலாந்துக்குச் சாதகமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கள் ரசிகர்களின்
பேராதரவால் இங்கிலாந்து ஆட்டக்காரர்கள் மிகுந்த முனைப்புடன் விளையாடுவர் என்று பரவலாகப் பேசப்படுகிறது.
இந்நிலையில், எதிரணியின் விளையாட்டரங்கத்தில் விளையாட தங்களுக்குத் துளியளவும்
பயமில்லை என்று இத்தாலியின் தற்காப்பு ஆட்டக்காரர் லியோனார்டோ பொனுச்சி தெரிவித்துள்ளார். மாறாக, அத்தகைய சூழல் தங்களை மேலும் ஊக்குவிக்கும் என்றார் அவர்.
இங்கிலாந்து அணியில் பல இளையர்கள் இருப்பதாகக் கூறிய பொனுச்சி, தமது அணியில் அனுபவமிக்க பல ஆட்டக்காரர்கள் உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
"இங்கிலாந்தின் தாக்குதல் ஆட்டக்காரர்கள் அபாரத் திறன் கொண்டவர்கள். அவர்கள் மின்னல் வேகத்தில் விளையாடுபவர்கள். அவர்களது கோல் முயற்சிகளை முறியடிக்க முழு கவனத்துடன் விளையாட வேண்டும்," என்றார் பொனுச்சி.