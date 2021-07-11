Home
பொனுச்சி: எங்களுக்கு பயம் இல்லை

லண்­டன்: ஐரோப்­பிய கிண்­ணக் காற்­பந்­துப் போட்­டி­யின் இறுதி

ஆட்­டம் சிங்­கப்­பூர் நேரப்­படி நாளை அதி­காலை 3 மணிக்கு நடை­பெ­று­கிறது.

இதில் இங்­கி­லாந்­தும்

இத்­தா­லி­யும் மோது­கின்­றன. இந்த ஆட்­டம் இங்­கி­லாந்­தின் வெம்­பிளி விளை­யாட்­ட­ரங்­கத்­தில் நடை­பெ­று­கிறது,

சொந்த மண்­ணில் விளை­யா­டு­ வது இங்­கி­லாந்­துக்­குச் சாத­க­மாக அமை­யும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

தங்­கள் ரசி­கர்­க­ளின்

பேரா­த­ர­வால் இங்­கி­லாந்து ஆட்­டக்­கா­ரர்­கள் மிகுந்த முனைப்­பு­டன் விளை­யா­டு­வர் என்று பர­வ­லா­கப் பேசப்­ப­டு­கிறது.

இந்­நி­லை­யில், எதி­ர­ணி­யின் விளை­யாட்­ட­ரங்­கத்­தில் விளை­யாட தங்­க­ளுக்­குத் துளி­ய­ள­வும்

பய­மில்லை என்று இத்­தா­லி­யின் தற்­காப்பு ஆட்­டக்­கா­ரர் லியோ­னார்டோ பொனுச்சி தெரி­வித்­துள்­ளார். மாறாக, அத்­த­கைய சூழல் தங்­களை மேலும் ஊக்­கு­விக்­கும் என்­றார் அவர்.

இங்­கி­லாந்து அணி­யில் பல இளை­யர்­கள் இருப்­ப­தா­கக் கூறிய பொனுச்சி, தமது அணி­யில் அனு­ப­வ­மிக்க பல ஆட்­டக்­கா­ரர்­கள் உள்­ள­தாக தெரி­வித்­தார்.

"இங்­கி­லாந்­தின் தாக்­கு­தல் ஆட்­டக்­கா­ரர்­கள் அபா­ரத் திறன் கொண்­ட­வர்­கள். அவர்­கள் மின்­னல் வேகத்­தில் விளை­யா­டு­ப­வர்­கள். அவர்­க­ளது கோல் முயற்­சி­களை முறி­ய­டிக்க முழு கவ­னத்­து­டன் விளை­யாட வேண்­டும்," என்­றார் பொனுச்சி.