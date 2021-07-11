Home
பெருவை வீழ்த்தி மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்த கொலம்பியா

கொலம்பியாவின் இரண்டாவது கோலைப் போட்ட தாக்குதல் ஆட்டக்காரர் லுயிஸ் டியாஸ் (நடுவில்). விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் 3-2 எனும் கோல் கணக்கில் கொலம்பியா வாகை சூடியது.

பிராசிலியா: கோப்பா அமெ­ரிக்கா தென் அமெ­ரிக்க காற்­பந்­துப் போட்­டி­யில் மூன்­றா­வது இடத்தை கொலம்­பியா தனக்­குச் சொந்­த­மாக்கிக்­ கொண்­டது. அரை­யி­றுதி ஆட்­டங்­களில் தோல்­வி­யைத் தழு­விய கொலம்­பி­யா­வும் பெரு­வும் இந்த ஆட்­டத்­தில் மோதின.

ஆட்­டத்­தின் முதல் பாதி­யில் பெரு ஆதிக்­கம் செலுத்­தி­யது. கோல் போட கிடைத்த பல பொன்­னான வாய்ப்­பு­களை அது நழு­வ­விட்­டது.

ஆனால் இடை­வே­ளைக்கு முன்­ன­தாக பெரு கோல் போட்டு முன்­னிலை வகித்­தது. பிற்­பாதி தொடங்­கிய சில நிமி­டங்­களில் ஃப்ரீ கிக் மூலம் கொலம்­பியா ஆட்­டத்­தைச் சமன் செய்­தது. அதை­

அடுத்து, இரண்­டா­வது கோலைப் போட்டு கொலம்­பியா முன்­னிலை வகித்­தது. ஆட்­டத்­தின் 82வது நிமி­டத்­தில் பெரு கோல் போட்­டது. வெற்­றி­யா­ளரை நிர்­ண­யிக்க பொனால்டி வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­பட்­ட­போது ஆட்­டம் முடிய சில வினா­டி­களே எஞ்­சி­யி­ருந்­த­போது கொலம்­பியா வெற்றி கோலைப் போட்­டது.

ஆட்டம் 3-2 எனும் கோல் கணக்கில் கொலம்பியாவுக்குச் சாதகமாக முடிந்தது.