பிராசிலியா: கோப்பா அமெரிக்கா தென் அமெரிக்க காற்பந்துப் போட்டியில் மூன்றாவது இடத்தை கொலம்பியா தனக்குச் சொந்தமாக்கிக் கொண்டது. அரையிறுதி ஆட்டங்களில் தோல்வியைத் தழுவிய கொலம்பியாவும் பெருவும் இந்த ஆட்டத்தில் மோதின.
ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் பெரு ஆதிக்கம் செலுத்தியது. கோல் போட கிடைத்த பல பொன்னான வாய்ப்புகளை அது நழுவவிட்டது.
ஆனால் இடைவேளைக்கு முன்னதாக பெரு கோல் போட்டு முன்னிலை வகித்தது. பிற்பாதி தொடங்கிய சில நிமிடங்களில் ஃப்ரீ கிக் மூலம் கொலம்பியா ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தது. அதை
அடுத்து, இரண்டாவது கோலைப் போட்டு கொலம்பியா முன்னிலை வகித்தது. ஆட்டத்தின் 82வது நிமிடத்தில் பெரு கோல் போட்டது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்க பொனால்டி வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டபோது ஆட்டம் முடிய சில வினாடிகளே எஞ்சியிருந்தபோது கொலம்பியா வெற்றி கோலைப் போட்டது.
ஆட்டம் 3-2 எனும் கோல் கணக்கில் கொலம்பியாவுக்குச் சாதகமாக முடிந்தது.