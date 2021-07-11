Home
இந்தியா-இலங்கை போட்டி தள்ளிவைப்பு

1 mins read

கொழும்பு: இங்கிலாந்து தொடரை முடித்து சொந்த நாடு திரும்பிய இலங்கை கிரிக்கெட் அணியினர் அனைவருக்கும் கொவிட்-19 பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் அந்த அணியின் பந்தடிப்புப் பயிற்றுவிப்பாளர் கிராண்ட் ஃபிளவருக்குக் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அவர் மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், இலங்கை வீரர்களின் ஆட்டம் குறித்த புள்ளி விவரங்களை ஆய்வு செய்யும் ஊழியர் ஒருவருக்கும் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

அவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை அணி வீரர்கள் யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை.

இருப்பினும், அவர்கள் ஹோட்டல் அறையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் இந்திய தொடருக்காக நேற்று முன்தினம் கொரோனா தடுப்பு வளையத்துக்குள் (பயோ பபுள்) வர திட்டமிட்டு இருந்தனர். ஆனால் அவர்களது தனிமைப்படுத்துதலை மேலும் இரண்டு நாட்கள் அதிகரித்து அதற்கு பிறகு மேலும் ஒரு முறை கொரோனா பரிசோதனை நடத்த இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.

இதன் காரணமாக கொழும்பில் நாளை மறுநாள் தொடங்க இருந்த இந்தியா-இலங்கை அணிகள் இடையிலான மூன்று ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நான்கு நாட்கள் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.