மலேசியாவில் மேலும்
9,353 பேருக்கு கொவிட்-19 பாதிப்பு
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் நேற்றைய நிலவரப்படி மேலும் 9,353 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களுக்கு மலேசியாவில் 9,000க்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் அங்கு 9,180 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர். மலேசியாவில் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 827,191 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, இரண்டு முறை கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 2,000க்கும் மேற்பட்ட சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களுக்குக் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக மலேசிய சுகாதார அமைச்சர் அதாம் பாபா கூறியதாக பெர்னாமா செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்தது. ஆனால் அவர்களுக்குக் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
தென்கொரியாவில் மோசமடைகிறது கொவிட்-19 சூழல்
சோல்: தென்கொரியாவில் கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலை மோசமடைந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு நிலவரப்படி புதிதாக 1,378 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டது.
இதன் காரணமாக நாளையிலிருந்து தலைநகர் சோலிலும் அதற்கு அருகில் உள்ள மாநிலங்களிலும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என்று தென்கொரிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவிடமிருந்து 2 மி. தடுப்பூசி மருந்தைப் பெற்றுக்கொண்ட வியட்னாம்
ஹனோய்: அமெரிக்காவிடமிருந்து இரண்டு மில்லியன் மொடர்னா தடுப்பூசி மருந்தை வியட்னாம் பெற்றுக்கொண்டுள்ளது. இந்தத் தடுப்பூசி மருந்தை வியட்னாமுக்கு அமெரிக்கா நன்கொடை அளித்துள்ளது. இத்தகவலை வியட்னாம் தலைநகரம் ஹனோயில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் வெளியிட்டது.
கடந்த சில நாட்களாக வியட்னாமில் கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலை அங்கு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மோசமடைந்துள்ளது.
இந்தோனீசியாவில் நிலநடுக்கம்
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவின் சுலாவேசி தீவுக்கு அருகில் கடலுக்கு அடியில் நேற்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. அது ரிக்டர் அளவில் 6.1ஆக பதிவானது. இருப்பினும், சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை. சேதம் குறித்து தகவல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.